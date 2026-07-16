الأسواق اليوم | ارتفاع النفط لليوم الرابع وتراجع الذهب والدولار

- ارتفعت أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط والضربات الأميركية على أهداف إيرانية، مما يثير مخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز واحتمال إغلاق مضيق باب المندب. - انخفضت أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم نتيجة عدم انحسار الصراع، مع توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر، مما يزيد من مخاوف التضخم. - شهد الدولار تراجعاً بسبب بيانات التضخم الضعيفة، مع استقرار مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له منذ يونيو، وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن أدت موجة جديدة من الضربات الأميركية على أهداف عسكرية إيرانية إلى تأجيج المخاوف من تجدد صراع شامل وتعطل الإمدادات في مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً، أو 0.4%، إلى 85.28 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً، أو 0.5%، إلى 80.02 دولاراً للبرميل. وارتفع كلا الخامين بنحو 0.3% أمس الأربعاء، وظلا يحومان بالقرب من أعلى مستوياتهما في شهر التي سجلاها يوم الثلاثاء.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المحلل في نيسان سكيوريتيز إنفستمنت "مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مجدداً، أصبحت عمليات الشراء هي السائدة". وأضاف "برغم استمرار جهود الوساطة من قبل الدول المجاورة، واستبعاد الرأي السائد اندلاع حرب شاملة، قد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 85 و87 دولاراً، اعتماداً على كيفية تطور الصراع".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي قد تدفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 85 و 87 دولاراً؟ كيف أثر انخفاض أسعار المنتجين الأميركيين في يونيو على توقعات رفع أسعار الفائدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع مع تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز جراء الهجمات. وكان حوالي خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وتجددت الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما قوض وقف إطلاق النار الهش أصلاً الذي تم التوصل إليه في يونيو حزيران بعد تبادل للهجمات على مدى عدة أشهر.

ويقول محللون إن إيران أشارت إلى أنها قد تستخدم حلفاءها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما يفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويجعل اثنين من أهم ممرات الطاقة في العالم عرضة للخطر. وقال بنك غولدمان ساكس إن سعر خام برنت قد يتجاوز 110 دولارات في الربع الرابع إذا استمر تعثر تعافي صادرات الخليج، لكنه قد ينخفض إلى ما بين 60 و69 دولاراً تقريباً بحلول نهاية العام إذا خفت حدة التوتر وتعافى الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع. وفي الوقت نفسه، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يوليو/تموز الجاري، مقارنة بتوقع المحللين انخفاضاً قدره 2.6 مليون برميل.

سعر الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في المنطقة، مما بدد تفاؤلاً ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم، وأثار مخاوف من أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4034.42 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:49 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.3% إلى 4039.90 دولاراً. وقال جيجار تريفيدي محلل الأبحاث في إندوس إند سكيوريتيز "ينخفض سعر الذهب مع استمرار الهجمات المتصاعدة في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع، مما يبقي المخاوف حيال التضخم".

وقال تريفيدي: "لم تعكس أرقام التضخم لشهر يونيو/حزيران تأثير التصعيد الأحدث في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إذ انهار اتفاق السلام المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي فعلياً". ومع ذلك، لم يكن هذا التباطؤ كافياً لإقناع الأسواق المالية باستبعاد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا العام.

أسعار المعادن الرئيسية اليوم أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وأظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالاً بنسبة 73% لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش عزمه على خفض التضخم من دون أن يشير إلى كيفية تحقيق ذلك.

وأما في ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 57.14 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1664 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 1309.86 دولارات.

الدولار اليوم

حام الدولار قرب أدنى مستوياته في شهر اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الضعيفة التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي نهج التريث بشأن رفع أسعار الفائدة، في حين أدى تصاعد التوترات في المنطقة إلى زيادة مخاطر ارتفاع التضخم. وتراجع الدولار أمام الين الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، منخفضاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 162.075 ينّاً، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1% مسجلاً 1.1472 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ شهر.

استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في شهرين عند 1.354 دولار، وسط توقعات السوق بأن يختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد وزير مالية محافظًا ماليًّا. وتراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.1%، ليصل إلى 0.6995 دولار و0.5842 دولار على التوالي. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، فقد استقر عند 100.47، محوماً قرب أدنى مستوى له منذ 18 يونيو/حزيران.

وقد انخفض بنسبة 0.8% خلال الجلستين السابقتين، ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي. وشهدت أسعار المنتجين الأميركيين انخفاضاً غير متوقع في يونيو/حزيران، مسجلةً أكبر انخفاض لها في 14 شهراً، مما يعزز الأدلة على أن التضخم كان يتراجع قبل تصاعد التوتر الأخير في المنطقة.

(رويترز، العربي الجديد)