- ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% بسبب ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف الأميركية، مع توقعات بإضافة 50 ألف وظيفة جديدة وارتفاع إعانات البطالة. - شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في الأسهم، خاصة مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بسبب مخاوف من تقييمات أسهم التكنولوجيا، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما أثر على تكلفة الذهب. - في بورصة طوكيو، انتعش المؤشر نيكي بنسبة 0.4% بفضل ارتفاع أسهم التكنولوجيا، رغم المخاوف من أسعار الفائدة والخلافات مع الصين، مع ترقب نتائج شركة إنفيديا.

تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية لشهر سبتمبر/ أيلول، الذي يصدر غداً الخميس بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي، وهو ما سيلقي مزيداً من الضوء على مسار أسعار الفائدة. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن يُظهر التقرير أنّ أصحاب العمل أضافوا 50 ألف وظيفة خلال الشهر. وأظهرت البيانات، أمس الثلاثاء، أنّ عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات البطالة بلغ أعلى مستوى له في شهرين في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وكان البنك المركزي الأميركي قد خفّض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول أبدى حذره من أي خفض آخر لسعر الفائدة هذا العام، ويعود ذلك لأسباب منها نقص البيانات. كما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات الرئيسية. وانخفضت أسواق الأسهم العالمية بشدة هذا الأسبوع، إذ سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام بسبب المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.

وأدت المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا إلى اهتزاز أسواق الأسهم العالمية. وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلة الماضية، مع انخفاض أسهم "إنفيديا" 2.8%. وستعلن الشركة عن نتائجها الفصلية بعد إغلاق التداول في نيويورك اليوم الأربعاء.

صعود الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4074 دولاراً للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 04.49 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بالنسبة نفسها إلى 4074.40 دولاراً للأوقية. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كي سيإم تريد": "تأثرت القوة الدافعة للذهب إلى حد ما بصعود الدولار والشكوك حيال الموعد التالي لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة". وأضاف "ومع ذلك، فإن موجة من العزوف عن المخاطرة في السوق أبقت الذهب في دائرة اهتمام المستثمرين باعتباره ملاذاً آمناً، ما حد من التراجع".

ويميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. كما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 50.90 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1533.82 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1409.19 دولارات.

ارتفاع مؤشر بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، شهد المؤشر نيكي الياباني انتعاشاً حذراً، اليوم الأربعاء، مع استمرار قلق المستثمرين قبل إعلان شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة إنفيديا عن أرباحها. وارتفع نيكي 225 بنسبة 0.4% إلى 48899.69 نقطة في التعاملات المبكرة، بعدما سجل أكبر انخفاض له في أكثر من سبعة أشهر في الجلسة السابقة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5%.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا اليابانية بعد انخفاضات حادة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والخلاف الدبلوماسي مع الصين لا يزالان يؤثران سلباً على المعنويات، وفق فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في شركة نومورا سيكيوريتيز، التي قالت "هناك على ما يبدو نشاط للشراء عقب الانخفاض الكبير الذي شهده المؤشر نيكي أمس. سينصب التركيز على ما إذا كانت شركة إنفيديا قادرة على تقديم توقعات إيرادات أو أرباح تتجاوز تقديرات السوق". وشهد نيكي ارتفاع 155 سهماً من الأسهم المدرجة عليه مقابل انخفاض 67.

