الأسواق اليوم | ارتفاع الذهب وتراجع الدولار وسط توقعات بخفض الفائدة

- ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 4304.92 دولارًا للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأميركية وتراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. شهدت الفضة والبلاتين تحركات متباينة. - انخفضت أسعار النفط، حيث سجل خام برنت 60.32 دولارًا للبرميل، متأثرًا بإشارات عن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا والبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي أثرت على الطلب العالمي. - تراجع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1% بسبب انخفاض أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، مع احتمالية تعافي السوق قريبًا بفضل جذب المشترين للأسهم الكبيرة.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في يناير/ كانون الثاني، بينما تراجعت أسعار النفط والدولار، وسط ترقب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، كما تحوم الفضة بالقرب من المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وكان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في تصويت شهد انقساماً، لكنه أشار إلى احتمال توقفه عن إجراء المزيد من التخفيضات وسط استمرار التضخم وتوقعات غير مؤكدة بشأن الوظائف. ويتوقع المستثمرون بنسبة 76% حالياً أن يقرر المجلس خفضاً آخر بالنسبة نفسها، في اجتماعه يناير/ كانون الثاني، في حين يتوقع بعض المتداولين إجراء تخفيضين، وفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ "سي.أم.إي".

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع المزيد من الأدلة على مسار سياسة "الاحتياط الاتحادي"، وسيصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي، اليوم الثلاثاء، تقريري التوظيف المجمعين اللذين طال انتظارهما لشهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، لكن سيغيب عنهما عدد من التفاصيل الرئيسية، بعد أن حال الإغلاق الحكومي دون جمع بيانات، بما في ذلك معدل البطالة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال بول ماكيل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في "إتش.إس.بي.سي"، في تقرير بحثي إن بيانات الوظائف "ستساعد في توضيح كيف كانت ظروف التوظيف في الولايات المتحدة خلال إغلاق الحكومة الاتحادية". وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة غير مسبوقة أثارت التفاؤل في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من التفاوض على إنهاء الصراع.

صعود الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% ليصل إلى 4304.92 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش. وفي المقابل، استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولاراً. وقفز الذهب بأكثر من 64% هذا العام، محطماً عدداً من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025. وتراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء.

ويميل الذهب الذي لا يدرّ عائداً إلى الارتفاع وسط أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 63.60 دولاراً للأونصة. وكانت قد سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 64.65 دولاراً يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد. وصعدت الفضة بنسبة 121% منذ بداية العام بفضل تقلص المخزونات والطلب الصناعي القوي وإدراجها في قائمة المعادن المهمة في الولايات المتحدة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1797 دولاراً، بينما فقد البلاديوم 0.3% ليسجل 1561.94 دولاراً للأونصة.

هبوط الدولار

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية، اليوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي تأخر صدوره. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2%، مسجلاً 98.261 ليقترب من أدنى مستوياته منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

ونزل الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى 155.07 يناً، وسط ترقب قرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة. واستقر اليورو عند 1.17535 دولار في الوقت الذي أحرزت فيه محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا تقدماً. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3376 دولار.

تراجع النفط

وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة، وسط بوادر عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وما قد يترتب عليه من تخفيف محتمل للعقوبات على الخام الروسي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.40% مسجلة 60.32 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01.01 بتوقيت غرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.60 دولاراً للبرميل، بانخفاض 22 سنتاً أو 0.39%.

وقال توني سيكامور، المحلل في "آي جي" في مذكرة: "مما زاد من الضغوط، البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي صدرت خلال الليل والتي غذت المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قوياً بما يكفي لاستيعاب نمو المعروض الأخير". وأظهرت بيانات رسمية، أمس الاثنين، تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً. كما نمت مبيعات التجزئة بأقل وتيرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأثارت البيانات مخاوف من أن استراتيجية الصين المتمثلة في الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي قد تتعثر. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد أن يزيد من الضغط على الطلب من أكبر مشتر للنفط في العالم، حيث يؤثر الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية بالفعل باستهلاك الخام. وقللت هذه العوامل المخاوف بشأن المعروض، بعدما احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي.

انخفاض بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمائة اليوم الثلاثاء، متأثراً بتراجع في أسهم شركات الرقائق وغيرها من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وانخفض نيكي 1.3% إلى 49510.60، لينخفض دون مستوى 50 ألف نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2% إلى 3391.23 نقطة.

وتراجعت أسهم شركة ياسكاوا إلكتريك لأجهزة الروبوت بنسبة 6.1%، بينما انخفضت أسهم شركة فوجيكورا المصنعة لكابلات مراكز البيانات بنسبة 5.6%، مما جعلهما أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في نيكي. وشهدت بعض أكبر أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية انخفاضات طفيفة بعد خسائر حادة يوم الاثنين. وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمارية تركز على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.1%، منتعشاً من انخفاض سابق وصل إلى 4.5%، وذلك عقب تراجع بنسبة ستة بالمائة في الجلسة السابقة. وقالت ماكي ساوادا، خبيرة استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: "بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت بالأمس، تجذب بعض الأسماء الكبيرة المشترين الذين يستغلون الانخفاضات".

(رويترز، العربي الجديد)