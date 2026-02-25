- شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا بسبب عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، مما زاد من الإقبال على هذه المعادن كملاذ آمن. - ارتفعت أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مع مخاوف من تعطيل الإمدادات النفطية، رغم القلق من زيادة المخزونات العالمية. - صعدت بورصة طوكيو بفضل ارتفاع أسهم التكنولوجيا وتراجع الين، مما عزز من رغبة المستثمرين في المخاطرة ورفع المؤشر نيكي وتوبكس.

ارتفعت أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذاً آمناً خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية بعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة كبيرة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، بينما صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط ترقب للمحادثات الأميركية الإيرانية التي تنظلق غداً الخميس في جنيف.

وبدأت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، تحصيل رسوم جمركية مؤقتة جديدة نسبتها 10% على الواردات من دول العالم، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض قال إن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15%، مما أثار حالة ضبابية حول سياسات ترامب المتعلقة بالتعرفات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة.

وأشار مسؤولان بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة في الأجل القريب. وتظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أنّ الأسواق تتوقع حالياً خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام. على الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إنّ من المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المحادثات النووية غداً الخميس في جنيف.

ارتفاع الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، وبحلول الساعة 01.59 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5131.9 دولاراً للأوقية (الأونصة). وأنهى المعدن النفيس جلسة التداول السابقة منخفضاً بأكثر من 1% مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد أن لامس في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان 0.3% إلى 5192.20 دولاراً.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى "كابيتال دوت كوم"، إنّ "عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، يواصلان تعزيز جاذبية الذهب وإلى حد ما الفضة أيضاً". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 88.23 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.1% إلى 2212.72 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 1.4% إلى 1793.68 دولاراً.

أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر

وفي أسواق الطاقة، حومت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر اليوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين حيال نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات، على الرغم من محادثات مزمعة بين الطرفين غداً الخميس. وبحلول الساعة 01.40 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً أو 0.64% إلى 71.22 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.64% أو 42 سنتاً إلى 66.05 دولاراً.

وبلغت أسعار خام برنت يوم الجمعة، أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو/ تموز، بينما وصلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ الرابع من أغسطس/ آب. وحومت أسعار الخامين قرب تلك المستويات مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية. واندلاع أي صراع من شأنه تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وفي حين أن الاضطرابات الجيوسياسية تدعم الأسعار، فإن السوق تواجه أيضاً مخاوف من زيادة كبيرة في المخزونات مع تجاوز المعروض العالمي الطلب.

وذكرت مصادر بالسوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أنّ مخزونات النفط الأميركية سجلت زيادة هائلة بلغت 11.43 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير/ شباط، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أرقامها الرسمية عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

صعود بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى جديد، اليوم الأربعاء، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن اضطراب الذكاء الاصطناعي وبفضل تراجع الين. وزاد نيكي 1.4% إلى 58122.07 نقطة في التعاملات المبكرة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 3827.68.

وقال تاكايوكي مياجيما كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية "في الولايات المتحدة، تراجعت المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي إلى حد ما مما دفع إلى إعادة شراء أسهم شركات البرمجيات التي بيعت سابقاً، ومن المرجح أن يعزز ذلك من رغبة المستثمرين في المخاطرة". وانخفض الين 0.08% إلى 155.78 للدولار. وبلغ المؤشر نيكي في أحدث التعاملات مستويات عالية قريبة من تلك التي سجلها في 12 فبراير عقب فوز ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء في الانتخابات. وارتفعت 120 سهماً على المؤشر وانخفضت 105 أسهم.

(رويترز، العربي الجديد)