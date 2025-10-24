الأسواق اليوم | ارتفاع الذهب والدولار وتراجع النفط

- ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بالمخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، رغم تسجيلها أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، بينما شهدت الفضة والبلاديوم انخفاضًا وارتفاع البلاتين. - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين، مما زاد المخاوف بشأن الإمدادات النفطية. ورغم تراجع العقود الآجلة للخام الأميركي، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. كما دفعت العقوبات شركات نفط صينية وهندية لإعادة النظر في مشترياتها. - ارتفع الدولار قليلاً مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية وتوقعات خفض الفائدة. كما أثرت العقوبات الأميركية على أسعار النفط والعملات المرتبطة بواردات النفط، وسط ترقب لاجتماع بين الرئيسين الأميركي والصيني.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة باستمرار المخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، المقرّر نشرها في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4138.52 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش. ومع ذلك، يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مايو/أيار، إذ تراجع بنحو 2.7% منذ بداية الأسبوع حتّى الآن، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 4152.30 دولاراً للأوقية.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا على شركتَي لوك أويل وروسنفت الروسيتَين للنفط، في أقسى إجراءات تتخذها واشنطن ضد الأعمال التجارية الروسية خلال الحرب، وقال البيت الأبيض أمس الخميس إنّ ترامب سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في إطار جولة آسيوية.

ويتوقع المستثمرون خفضاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل. وعادةً ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرّ عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 48.76 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1635.59 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1453.16 دولاراً.

النفط في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية

تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، ومحت جزءاً من الارتفاع الذي سجلته في اليوم السابق، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، بعدما أدت العقوبات الأميركية الجديدة على أكبر شركتين روسيتين للنفط إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً أو 0.3% إلى 65.82 دولاراً بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً أو 0.3% إلى 61.62 دولاراً.

وقفزت عقود الخامين القياسيَين بأكثر من 5% أمس الخميس، وتتجه لمكاسب أسبوعية بنحو 7%، وهي الأكبر منذ منتصف يونيو/حزيران. وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفاً متشدّداً أمس الخميس، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتمثل الشركتان معاً أكثر من 5% من إنتاج النفط العالمي. وقالت مصادر لـ"رويترز" إنّ العقوبات الأميركية دفعت شركات نفط حكومية صينية كبرى إلى تعليق مشتريات النفط الروسي على المدى القصير، كما ذكرت مصادر أخرى أن شركات التكرير في الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، تعتزم خفض وارداتها من الخام بحدّة.

وقال ساتورو يوشيدا، محلّل السلع الأولية لدى شركة راكوتن للأوراق المالية: "انحسرت عمليات الشراء المدفوعة بمخاوف نقص المعروض بسبب العقوبات الأميركية على روسيا". من جانبه، ذكر وزير النفط الكويتي طارق الرومي أن منظمة البلدان المصدّرة للبترول أوبك+ ستكون مستعدة لتعويض أي نقص في السوق من خلال تقليص تخفيضات الإنتاج. ووفقاً لبيانات الطاقة الأميركية، كانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم في عام 2024 بعد الولايات المتحدة. ويركز المستثمرون أيضاً على الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل.

الدولار يحقق مكاسب أسبوعية

ارتفع الدولار قليلاً اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي طفيف مقابل عملات رئيسية أخرى، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية يُتوقع ألّا تثني مجلس الاحتياطي الفدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وعادت مخاوف الحرب التجارية بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جميع المحادثات التجارية مع كندا جرى إنهاؤها، بعد ما وصفه بإعلان "احتيالي" تحدث فيه الرئيس السابق رونالد ريغان سلبياً عن الرسوم الجمركية.

وتراجع الدولار الكندي قليلاً إلى 1.4015 مقابل الدولار الأميركي خلال التعاملات الآسيوية، بينما ظلت ردة فعل السوق العام ضعيفة نسبياً. ولا يزال تركيز المستثمرين منصباً على اللقاء الوشيك بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وأثار الاجتماع المزمع بين الزعيمَين الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية بعض الآمال بالتوصل إلى حل ينهي الحرب التجارية المتقطعة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي السياق، قال بن بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا لدى شركة إل آند جي لإدارة الأصول: "أعتقد أن التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة لاجتماع ترامب وشي، مع وجود خطر حدوث تهدئة كبيرة بعد لقائهما وجهاً لوجه. اعتاد المستثمرون على التصريحات العدائية التي تتبعها تسويات وصفقات رئيسية، لذا نأمل أن يكون هذا مثالاً آخر. وقد يكون التصعيد مع كندا جزءاً من عملية التوصل إلى اتفاق".

ويترقب المستثمرون مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/أيلول، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة، رغم استمرار الإغلاق الحكومي. ويتوقعون زيادة بنسبة 0.4% في التضخم العام و0.3% في التضخم الأساسي على أساس شهري. ولا يتوقع المحللون أن تؤثر البيانات على اتجاه البنك المركزي الأميركي لخفض الفائدة الأسبوع المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، لكنها قد تقدم مؤشرات حول ما قد يفعله في اجتماع ديسمبر/كانون الأول. ويتوقع المتعاملون بشكل شبه كامل خفض الفائدة في الاجتماعَين المقبلَين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.1606 دولار، ويتجه للانخفاض بنحو 0.4% خلال الأسبوع، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3322 دولار، متجهاً لهبوط أسبوعي قدره 0.9%. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، فارتفع 0.37% خلال الأسبوع، ووصل في أحدث التداولات إلى 99.04.

وأدت العقوبات الأميركية الجديدة على شركتَي النفط الروسيتَين روسنفت ولوك أويل إلى ارتفاع أسعار النفط، وذلك بعد عقوبات بريطانية مماثلة الأسبوع الماضي. وأثر ذلك على العملات المرتبطة بواردات النفط، بما في ذلك الين الياباني، الذي يتأثر أيضاً بسياسات رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي. وتراجع الين إلى أدنى مستوى في أسبوعين مسجلاً 152.96 مقابل الدولار. وأظهرت بيانات الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ظلت فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، مما أبقى على توقعات رفع الفائدة على المدى القريب.

وقالت مين جو كانغ، المحللة في آي إن جي: "توقيت رفع الفائدة المقبل لا يزال غير مؤكد، ومعظم أعضاء مجلس البنك يتوخون الحذر بشأن عودة تصعيد التوترات التجارية والظروف الاقتصادية الأميركية الحالية. ومن المرجح أن يواصل بنك اليابان المركزي توقفه عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر، ونرى الآن أن رفع الفائدة في ديسمبر هو السيناريو الأساسي".

(رويترز، العربي الجديد)