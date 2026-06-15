- شهدت الأسواق المالية تحولات ملحوظة بعد اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ارتفع الذهب بنسبة 2.5% كملاذ آمن، بينما تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% وانخفض الدولار لأدنى مستوى في عشرة أيام. - أدى الاتفاق إلى انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، مما يعكس زيادة الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية وتوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، رغم توقعات بتأخر عودة تدفق النفط لطبيعته. - ارتفعت أسواق الأسهم العالمية بشكل ملحوظ، حيث قفز المؤشر نيكي الياباني بنسبة 3.4% وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.2%، مدفوعاً بتحسن معنويات السوق وزيادة شهية المخاطرة.

ارتفع الذهب أكثر من 2% وانتعشت أسواق الأسهم كما تراجع الدولار اليوم الاثنين، بعدما قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن البلدين توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 48% أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر/كانون ⁠الأول بعد اتفاق السلام، انخفاضا من 69% في الأسبوع الماضي.

ارتفاع الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، صعد الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 4322.87 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.12 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو/حزيران. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 2.5% إلى 4344.80 دولارا. وتراجعت أسعار النفط أكثر من 4% كما هبط الدولار إلى أدنى مستوى في عشرة أيام عقب الإعلان عن الاتفاق.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد: "انخفاض أسعار النفط ونزول الدولار بسبب تراجع المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز يساعدان في تهدئة توقعات التضخم". وأضاف أن "هذا المزيج يوفر للمعدن النفيس أفضل دعم شهده في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن استمراره سيعتمد على مدى صمود اتفاق السلام". وكانت أسعار الذهب تعرضت لضغوط منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير/شباط.

وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، ما أجّج المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب يُنظر إليه باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة لأنه لا يدر أي عائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6% إلى 70.39 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 3.3% إلى 1773.70 دولارا كما زاد البلاديوم 3.3% إلى 1324.75 دولارا.

تراجع الدولار

وفي أسواق العملات، انخفض الدولار اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في عشرة أيام مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ أدت التقارير الواردة عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع أسعار النفط وزيادة الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية. وارتفع اليورو 0.35% في التعاملات الآسيوية إلى 1.1607 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3448 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.50% إلى 0.7075 دولار، في حين صعد الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5854 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو، 0.31% إلى 99.492، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو/حزيران.

وقال نيك تويدال، كبير محللي الأسواق لدى إيه.تي.إف.إكس غلوبال في سيدني: "أعتقد أننا سنشهد انخفاضا في الدولار خلال الجلسات القليلة المقبلة. ومن المحتمل أن نشهد ارتفاعا طفيفا في بعض العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي والين. لكنني لا أعتقد أننا سنشهد أي تحركات كبيرة". وأضاف وفقا لوكالة رويترز: "ستكون هناك أوقات انتظار وترقب كثيرة لمعرفة مدى سرعة إعادة فتح المضيق بالفعل والمدة التي ستستغرقها عودة تدفق النفط إلى طبيعته. ومن المؤكد أن الأمر سيستغرق شهورا وليس أسابيع". وتراجع الين إلى 160.150 للدولار واستمر في التذبذب حول مستوى 160 الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه خط أحمر للتدخل الرسمي المحتمل.

اقتصاد دولي مأزق العملات الآسيوية.. ضغوط أسعار الطاقة وجاذبية السندات الأميركية

ارتفاع بورصة طوكيو

وفي أسواق الأسهم، سجل المؤشر نيكي الياباني ارتفاعا كبيرا اليوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إطار عمل لإنهاء الصراع بينهما، مما أدى إلى تحسن معنويات السوق. وقفز المؤشر نيكي 3.4% إلى 68261.65 بحلول الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.4% إلى 3976.22.

وفي أوروبا، افتتح المؤشر ستوكس 600 تداولات اليوم الاثنين عند مستوى قياسي، مع ارتفاع معظم القطاعات وتحسن شهية المخاطرة عالميا. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% إلى 640.94 نقطة بحلول الساعة 07.11 بتوقيت غرينتش، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق الذي سجله في 27 فبراير/شباط. ومع مكاسب اليوم الاثنين، عوض المؤشر القياسي جميع خسائره المرتبطة بالصراع. وحققت غالبية القطاعات مكاسب، بقيادة أسهم شركات السيارات التي ارتفعت 3.5%، بينما قفزت أسهم شركات الطيران شديدة التأثر بأسعار الطاقة، مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس)، بأكثر من 5% لكل منهما. بينما انخفضت أسهم الطاقة 2.7% متأثرة بتراجع أسعار النفط الخام.

اقتصاد دولي ترامب يهدد فرنسا برسوم جديدة بسبب الضريبة على الشركات الأميركية

وكان أداء الأسهم الأوروبية ضعيفا بشكل عام مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة وآسيا منذ مارس/آذار، ويعود ذلك في الأساس إلى اعتماد أوروبا على مضيق هرمز للحصول على إمدادات النفط. ودفعت المخاوف بشأن التضخم الناتج عن صعود أسعار الطاقة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي. ويتوقع المتداولون، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى قبل نهاية العام.

(رويترز، العربي الجديد)