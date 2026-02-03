الأسواق اليوم | ارتفاع الذهب مقابل تراجع النفط واستقرار الدولار

- شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا بأكثر من 2% بعد ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وزيادة متطلبات الهامش، حيث وصل الذهب إلى 4767.33 دولارًا للأوقية والفضة إلى 81.61 دولارًا. - انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني مع تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث بلغ خام برنت 65.91 دولارًا للبرميل، بينما أعلنت الهند عن تقليل مشترياتها من النفط الروسي. - حافظ الدولار على مكاسبه بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع الدولار الأسترالي قبل قرار البنك المركزي الأسترالي.

ارتفعت أسعار الذهب والفضة بأكثر من 2%، اليوم الثلاثاء، بعد موجة بيع حادة نجمت عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التالي وزيادة مجموعة "سي إم إي" متطلبات الهامش. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 4767.33 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسياً 5594.82 دولاراً، يوم الخميس الماضي. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر إبريل/ نيسان 3% إلى 4791.10 دولاراً للأوقية.

وقال كبير محللي السوق في "كابيتال دوت كوم" كايل رودا "من المعقول أن يكون هذا السعر قريباً من قيمته العادلة، إذا أخذنا في الاعتبار سلوك السوق غير المنطقي الذي شهدناه لأسابيع عدة". وأضاف "الأسعار الحالية تعيد الذهب والفضة إلى مستوياتهما التي كانتا عليها في أوائل النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني". وصرح رودا: "أيدت الأسواق ترشيح وارش من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب

باعتباره شخصاً يتمتع بمصداقية نسبية، ولذا شهدنا تحرك الدولار بناء على ذلك، وكان هذا بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل انهيار أسعار المعادن النفيسة".

وقفز الذهب 13% تقريباً في يناير المنصرم، مسجلاً أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009، فيما قفزت الفضة 19%. ورفعت مجموعة "سي إم إي" متطلبات الهامش على عقود المعادن النفيسة الآجلة بعد إغلاق السوق، أمس الاثنين. ويعني ذلك زيادة مبلغ الضمان النقدي الذي تفرضه البورصات أو شركات الوساطة لفتح مراكز تداول جديدة أو الاحتفاظ بالمراكز القائمة. ويتم هذا الإجراء عادة عند ارتفاع تقلبات السوق. وقال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، إن تقرير التوظيف لشهر يناير الذي يحظى بمتابعة دقيقه لن يصدر يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية. وأغلقت الحكومة جزئياً يوم السبت بعد عدم تمكن الكونغرس من الموافقة على اتفاق للحفاظ على تمويل وزارة العمل، من بين عمليات أخرى. وأقر مجلس الشيوخ حزمة إنفاق يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يتناول مجلس النواب الأميركي التشريع أمس الاثنين، مع توقع إجراء التصويت النهائي اليوم الثلاثاء. وعبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بأن الإغلاق سينتهي في غضون أيام. ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة الأميركية مرتين على الأقل في 2026. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائداً في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين عن اتفاق تجاري مع الهند يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية من 50 إلى 18% مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 81.61 دولاراً للأوقية. وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولارا يوم الخميس. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2134.10 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً 2918.80 دولاراً في 26 يناير، وتراجع سعر البلاديوم 0.5% إلى 1711 دولاراً.

النفط يستمر بالتراجع

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مع تقييم المشاركين في السوق احتمال تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين دفع الدولار القوي الأسعار للتراجع. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً، أو 0.5%، إلى 65.91 دولاراً للبرميل في الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.83 دولاراً للبرميل، بانخفاض31 سنتاً توازي 0.5%. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% أمس الاثنين بعد ان قال ترامب إن إيران تتحدث بجدية مع واشنطن، مما يشير إلى تراجع التوتر مع الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأبلغ مسؤولون من إيران والولايات المتحدة وكالة رويترز، أمس الاثنين، بأن من المتوقع أن يستأنف الجانبان المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، وحذر ترامب من أن توجه سفن حربية أميركية كبيرة إلى إيران قد يؤدي إلى حدوث أمور سيئة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا "التقلبات الحادة في أسعار النفط خلال الجلسات القليلة الماضية تحركها المعنويات فيما يبدو أكثر من كونها مؤشراً على أي تحول جوهري في العوامل الأساسية.

فبعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، سرعان ما تراجعت المكاسب مع ازدياد تقلبات أسعار الأصول الخطرة بشكل عام". وأضافت "مع عدم وجود أي تصعيد جديد على الصعيد الجيوسياسي، واستمرار تباين بيانات الاقتصاد الكلي، من الواضح أن النفط لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه". ومما حد من الارتفاع، ان مؤشر الدولار ظل قريباً من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. ويضعف ارتفاع الدولار طلب المشترين الأجانب على النفط الخام المقوم بالعملة الأميركية.

وعلى الصعيد التجاري، كشف ترامب أمس عن اتفاق مع الهند يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية من 50 إلى 18% مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية. وأعلن ترامب عن الاتفاق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيراً إلى أن الهند وافقت على شراء النفط من الولايات المتحدة وربما من فنزويلا.

وبدأت الهند في الآونة الأخيرة في إبطاء مشترياتها من روسيا. وأفاد تقرير لـ"رويترز" بأن المشتريات في يناير بلغت نحو 1.2 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع ان تنخفض إلى قرابة مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط و800 ألف في مارس/ آذار. وأعلن تحالف "أوبك+" يوم الأحد أنه وافق على الإبقاء على إنتاجه من النفط دون تغيير في مارس/ آذار. ورفعت ثمانية أعضاء بالتحالف، السعودية وروسيا والإمارات وكازاخستان والكويت والعراق والجزائر وعمان، حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً من إبريل إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025، أي ما يقارب 3% من الطلب العالمي.

الدولار يحافظ على مكاسبه

من جهة أخرى، حافظ الدولار على مكاسبه، اليوم الثلاثاء، بعد أن تغلبت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المخاوف من إغلاق آخر للحكومة الأميركية. وارتفع الدولار الأسترالي قبل قرار البنك المركزي الأسترالي المتوقع برفع سعر الفائدة، وهو الأول من بين ثلاثة قرارات رئيسية لبنوك مركزية هذا الأسبوع. وظل الين منخفضا، إذ حاولت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما التقليل من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء التي أشارت فيها إلى أن هناك فوائد لضعف العملة.

وارتفع الدولار خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات التصنيع الأميركية الصادرة عن معهد إدارة التوريدات عودة النمو، على الرغم من احتمال تأجيل تقرير الوظائف الرئيسي بسبب الإغلاق في واشنطن. وتراجع التوتر الجيوسياسي مع توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند وإعلانها استئناف المحادثات النووية مع إيران. وقال محلل العملات في بنك أستراليا الوطني رودريغو كاتريل، "الأخبار الواردة من الولايات المتحدة داعمة للدولار أيضاً من حيث هذه المفاجأة الكبيرة من معهد إدارة التوريدات".

وأضاف "أخبار توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند مثيرة للاهتمام، لكن الأمر يتعلق في الحقيقة بفكرة أن التوتر بين واشنطن وطهران في طريقها إلى التهدئة على ما يبدو، وأن كل هذه التهديدات والضغوط التي مارسها الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات". ولم يتغير مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة عملات، كثيراً عند 97.50، بعد ارتفاعه لمدة يومين. وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1804 دولار، وصعد الين 0.1% إلى 155.53 مقابل الدولار. ويشهد الدولار ارتفاعا منذ أن رشح ترامب كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ويفترض المحللون أن وارش سيكون أقل احتمالا للضغط من أجل إجراء تخفيضات سريعة وشاملة في أسعار الفائدة مقارنة ببعض المرشحين الآخرين الذين كانوا في السباق.

ومن المتوقع أن يستأنف بنك الاحتياطي الأسترالي دورة رفع أسعار الفائدة بعد ثلاثة تخفيضات لتكاليف الاقتراض العام الماضي. ومن المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلنان عن قراراتهما الأخيرة يوم الخميس. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6965 دولار. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6017 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3676 دولار. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر بيتكوين 0.5% إلى 78840.02 دولاراً، وصعد سعر إيثر 0.1% إلى 2343.94 دولاراً.

(رويترز، العربي الجديد)