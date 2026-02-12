الأسواق اليوم | ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب والدولار

- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وزيادة مخزونات النفط الأمريكية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.49% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.57%. - انخفضت أسعار الذهب نتيجة ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع، مما قلل من التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريبًا، حيث هبط الذهب الفوري بنسبة 0.5%. - تعرض الدولار لضغط من ارتفاع عملات أخرى رغم تقرير الوظائف الأمريكي القوي، مما يشير إلى تحسن في النمو العالمي، لكن المراجعات أظهرت إضافة 181 ألف وظيفة فقط في 2025.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، صباح اليوم الخميس، وسط قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وبحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.49%، لتصل إلى 69.74 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، أو 0.57%، إلى 65 دولارا. وارتفع الخامان عند التسوية في الجلسة الماضية. وكسبت العقود الآجلة لخام برنت 0.87%، وارتفع الخام الأميركي بأكثر من 1.05%، إذ طغت مخاوف المستثمرين حيال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على تأثير زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، إنهما لم يتوصلا إلى قرار محدد حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، لكنه أكد أن المفاوضات مع طهران ستستمر.

وحدّ الارتفاع الكبير في مخزونات الخام الأميركية من مكاسب النفط. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات زادت 8.5 ملايين برميل إلى 428.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 793 ألف برميل. ويرجح جاو أن تواصل أسعار النفط الارتفاع مدعومة بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتشديد العقوبات على النفط الروسي، وتوقعات بانخفاض الصادرات.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني، التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية. وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5055.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما اختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان 0.2% إلى 5087.30 دولارا للأوقية. وقال كريستوفر وانغ، المحلل لدى "أو.سي.بي.سي"، "ربما كان لتقرير الوظائف القوي، الذي أدى إلى تراجع طفيف في توقعات خفض أسعار الفائدة، دور في حركة الذهب الضعيفة".

ووفقا لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس أمس، سينمو عجز الميزانية الأميركية بشكل طفيف في السنة المالية 2026 إلى 1.853 تريليون دولار، مما يدل على أن سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية تزيد من سوء الوضع المالي للبلاد في ظل النمو الاقتصادي المنخفض. وأظهر استطلاع لرويترز أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال فترة ولاية رئيسه جيروم باول، التي تنتهي في مايو/ أيار، لكنه سيخفضها فورا بعد ذلك في يونيو/ حزيران، وسط تحذيرات الاقتصاديين من أن السياسة النقدية في عهد خليفته المحتمل كيفن وارش قد تصبح فائقة التيسير. ويترقب المستثمرون الآن تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي اليوم، وبيانات التضخم غدا الجمعة، للتكهن بمسار السياسة النقدية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 83.81 دولارا للأوقية، بعد ارتفاعها 4% أمس الأربعاء. وانخفض سعر البلاتين 0.3% إلى 2126.52 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1722.67 دولارا.

سعر الدولار اليوم

تعرض الدولار لضغط اليوم الخميس من ارتفاع الين الياباني واليوان الصيني والدولار الأسترالي، متجها نحو انخفاض أسبوعي، فيما يتحول تركيز المستثمرين إلى المجموعة التالية من بيانات الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة. وساهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من المتوقع خلال الليل في ارتفاع الدولار مؤقتا، لكن المتداولين يعدّون أحدث المؤشرات على متانة الاقتصاد الأميركي دلالة على تحسن أوسع في النمو العالمي، ويضعون رهاناتهم على اليابان. وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، لكن أكبر زيادة في الوظائف خلال 13 شهرا ربما تعطي صورة مبالغا فيها عن متانة سوق العمل، حيث أظهرت المراجعات أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في عام 2025 بدلا من 584 ألف وظيفة بحسب التقديرات السابقة.

(رويترز، العربي الجديد)