الأسواق اليوم | ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب والدولار

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار على دخول ناقلات النفط إلى فنزويلا والخروج منها، ومن ثم استمرار تعطل معظم صادرات البلاد. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا أو 1.7% إلى 56.89 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع في البداية بأكثر من دولار كامل. وصعد سعر خام برنت 92 سنتاً أو 1.54% إلى 60.60 دولاراً للبرميل.

وأصدر ترامب أمرا يوم الثلاثاء بفرض حصار على دخول جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات إلى فنزويلا والخروج منها، ووصف إدارة الرئيس نيكولاس مادورو بأنها منظمة إرهابية أجنبية. ولم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ هذا القرار. وأظهرت مصادر وبيانات جمركية أن معظم الصادرات الفنزويلية ظلت متوقفة أمس الأربعاء بسبب الحصار، على الرغم من استئناف شركة النفط الفنزويلية الحكومية تحميل شحنات النفط الخام والوقود بعد توقفها إثر هجوم إلكتروني. وواصلت سفن شركة شيفرون الإبحار إلى الولايات المتحدة بموجب ترخيص سابق من الحكومة الأميركية.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى (آي.جي)، في مذكرة: "مع أن تفاصيل التنفيذ لا تزال غير واضحة، فإن التصعيد غير المتوقع للضغط الأميركي على نظام مادورو أثار مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات". واستخدمت الولايات المتحدة خفر سواحلها الأسبوع الماضي لاحتجاز ناقلة النفط العملاقة (سكيبر) بالقرب من فنزويلا في أول عملية احتجاز أميركية لشحنة نفط قادمة من فنزويلا.

ودفعت أنباء الحصار أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 1% خلال جلسة أمس الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في خمس سنوات الذي وصلت له وسط تقدم يتعلق بمحادثات السلام الأوكرانية والتي يمكن أن تمهد الطريق لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا. ويشكل النفط الخام الفنزويلي نحو واحد في المئة من الإمدادات العالمية، ويتم تصدير معظمه إلى الصين. إلا أن مصادر في السوق تشير إلى أن ضعف الطلب ووفرة النفط الخام المتاح على متن وحدات التخزين العائمة في آسيا يقلصان من تأثير أحدث التطورات على أكبر مستورد للنفط في العالم.

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بمؤشرات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للتيسير النقدي، فيما حوّمت الفضة قرب مستوى قياسي مرتفع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4332.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع بأكثر من 1% في وقت متأخر من أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب كذلك 0.2% إلى 4364.70 دولاراً.

واحتفظ مؤشر الدولار بمكاسبه المبكرة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع تقريبا أمس الأربعاء، مما يحد من ارتفاع المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 66.44 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 66.88 دولاراً في الجلسة السابقة وزادت 129% منذ بداية العام وحتى الآن متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 65%، وذلك بدعم من الطلب الصناعي القوي واهتمام المستثمرين وتقلص المخزونات.

وخفض البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي الفائدة للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام وبمقدار ربع نقطة مئوية. وتتوقع الأسواق حاليا خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026. وعادة ما تستفيد الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب من انخفاض أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون حاليا مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم الخميس، يليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة. وزاد البلاتين 3.6% إلى 1966.0 دولاراً، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما، في حين ارتفع البلاديوم 1% تقريبا إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات عند 1663.0 دولاراً.

الدولار يحافظ على مكاسبه

حافظ الدولار على مكاسبه أمام نظرائه الرئيسيين اليوم الخميس وسط ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في كل من بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان. وظل الجنيه الإسترليني متراجعا بعد انخفاض غير متوقع في التضخم في المملكة المتحدة، مما دعم توقعات خفض بنك إنكلترا للفائدة. ومحا الين جزءا من خسائر الجلسة السابقة مع بدء اجتماع سيستمر يومين لبنك اليابان، ومن المتوقع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود. ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو تغيرا يذكر عند 98.35 بعد ارتفاعه 0.2% في الجلسة السابقة. وارتفع الين 0.2% مقابل الدولار إلى 155.45 بعدما تراجع 0.6% أمس الأربعاء.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عن 1.1743 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.3373 دولار بعد انخفاضه 0.4% في اليوم السابق. وتتوقع الأسواق بنسبة 100% تقريبا أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة ربع نقطة اليوم الخميس بعد بيانات التضخم الضعيفة لشهر نوفمبر تشرين الثاني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة عندما يجتمع اليوم الخميس.

وفي آسيا، يكاد يكون من المؤكد أن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75% من 0.5% في اجتماع السياسة النقدية الذي ينتهي غدا الجمعة. وسجل الدولار الأسترالي 0.6600 دولار منخفضا 0.1% في التعاملات المبكرة. وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5763 دولار بانخفاض 0.20% متجاهلا إلى حد كبير البيانات التي تظهر عودة الاقتصاد النيوزيلندي إلى النمو في الربع الثالث. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت عملة بيتكوين 0.3% إلى 86240.24 دولاراً، وزادت إيثر 0.6% إلى 2835.64 دولاراً.

