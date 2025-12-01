الأسواق الناشئة تنافس الاقتصادات المتقدمة في أمان السندات

- يشهد العالم تحولًا في نظرة المستثمرين نحو الأسواق الناشئة مثل الإمارات وقطر، حيث أصبحت تُعتبر أكثر أمانًا من الدول الغنية، بفضل الأداء القوي للسندات السيادية والشركات فيها. - التحسن في الأسواق الناشئة يعود إلى جهودها في خفض الديون وكبح التضخم، بينما تواجه الدول المتقدمة تآكلًا في مكانتها كملاذات آمنة بسبب ارتفاع نسب الدين. - رغم التحسن، تظل بعض الأسواق الناشئة هشّة، لكن التحسن في السياسات النقدية والمالية يعزز جاذبيتها، مع تحديات تواجه الاقتصادات المتقدمة في الحفاظ على صورتها كملاذات آمنة.

بدأ المستثمرون العالميون في السندات ينظرون إلى بعض الأسواق الناشئة على أنها أكثر أمانًا من العديد من الدول الغنية، في تحول كبير يمهّد للمرحلة التالية من الأداء القوي لهذه الفئة من الأصول. ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في الأوراق المالية السيادية والشركات الصادرة عن دول ذات تصنيف AA مثل الإمارات وقطر وتايوان وكوريا الجنوبية والتشيك، إذ حققت هذه الدول عوائد إجمالية أقوى هذا العام مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة ذات التصنيف نفسه، سواء بالدولار أو بالعملات المحلية. بالنسبة لبعض هذه الدول، بدأت تكاليف الاقتراض بالدولار تقترب من تلك الخاصة بالولايات المتحدة، التي طالما اعتُبرت السوق الأكثر أمانًا في العالم. والأهم من ذلك، هناك مؤشرات على تقارب أوسع في المخاطر يشمل حتى الاقتصادات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة، وفق وكالة "بلومبيرغ".

تفوّق السندات ذات التصنيف AA في الأسواق الناشئة

حققت أجزاء واسعة من العالم النامي تقدمًا في خفض الديون، وكبح التضخم، وتحسين موازين الحساب الجاري. في المقابل، سمحت دول مجموعة السبع الصناعية بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما قوّض مكانتها كونها ملاذات آمنة. وقال جيمس آثي، مدير المحفظة في شركة مارلبورو لإدارة الاستثمارات: "إذا أردت التحفّظ المالي والسياسات التقليدية، فاتجه حاليًّا إلى العالم الناشئ وليس إلى الدول المتقدمة". وأضاف أنه اشترى البيزو المكسيكي، وسندات محلية تشيلية، وسندات مقومة بالدولار لجنوب أفريقيا.

ومن حيث مكاسب السندات السنوية، يُتوقع أن يكون عام 2025 الأقوى في الأسواق الناشئة منذ ما قبل الجائحة. وفي سوق الديون السيادية المقومة بالدولار، يطالب المستثمرون الآن بأصغر علاوة منذ سبع سنوات مقارنة بسندات الخزانة الأميركية. أما بالنسبة للمصدرين من فئة AA، فقد تقلص هذا الفارق إلى مستوى قياسي يبلغ 0.31%. ومنذ أواخر عام 2024، أصبحت عوائد الديون بالعملات المحلية أقل من عوائد سندات الخزانة الأميركية، واتسع الخصم إلى مستوى قياسي في أغسطس/آب الماضي.

بطبيعة الحال، لا تزال العديد من الاقتصادات الناشئة هشّة، خصوصًا في أفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تشكّل أزمات الديون وعدم الاستقرار السياسي مخاطر دائمة، كما أن عدد الدول ذات التصنيف AA محدود. ويرجع جزء كبير من الأداء القوي هذا العام إلى ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية. ومع ذلك، هناك تحوّل ملموس قيد التنفيذ: فبدلًا من السعي وراء العائد المرتفع فقط، يؤكد العديد من المستثمرين أنهم يتجهون نحو الأسواق الناشئة لأن العوامل الاقتصادية الكلية أصبحت تميل لصالحها.

جاء تحوّل المستثمرين نحو سندات بعض الأسواق الناشئة في سياق دورة عالمية معقّدة لأسعار الفائدة بدأت منذ 2022، عندما رفع "الاحتياط الفدرالي" والبنوك المركزية الكبرى الفائدة بوتيرة حادة لكبح موجة تضخّم ما بعد الجائحة. هذا التشديد رفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، ما دفع رؤوس الأموال في البداية إلى الخروج من الأسواق الناشئة والعودة إلى الأصول الدولارية الآمنة، لكن مع تراجع التضخم عالميًّا، وبدء تسعير دورة خفض للفائدة الأميركية في 2025، بدأ المستثمرون يبحثون عن عوائد حقيقية مستقرة مع توازن أفضل بين المخاطر والعائد، ما أعاد تسليط الضوء على ديون الأسواق الناشئة ذات الأساسيات القوية.

خلال هذه الفترة، أظهرت شريحة واسعة من الاقتصادات الناشئة قدرًا ملحوظًا من المرونة في مواجهة صدمات النّفور من المخاطرة. وتشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى أن هذه المرونة لم تعد مجرد مسألة حظ خارجي (مثل ضعف الدولار لفترات معينة أو تحسّن أسعار السلع)، بل ترتبط بتحسّن فعلي في أطر السياسة النقدية والمالية في العديد من تلك الدول؛ من خلال استقلالية أكبر للبنوك المركزية، واعتماد أنظمة استهداف تضخّم أكثر مصداقية، وترك أسعار الصرف أكثر مرونة لاستيعاب الصدمات.

في موازاة ذلك، قامت دول ناشئة عديدة، خصوصًا في آسيا وأوروبا الناشئة والخليج، بسلسلة خطوات على صعيد إدارة الدين والحساب الجاري: خفضت نسب الدين العام إلى الناتج أو ثبتتها عند مستويات محتملة التمويل، حسّنت أرصدتها من الاحتياطيات الأجنبية، وقلّصت العجز في موازين الحساب الجاري، مستفيدة من صادرات صناعية وتكنولوجية في حالة كوريا وتايوان والتشيك، ومن فوائض نفطية وغازية في حالة الإمارات وقطر. هذه المعطيات عززت الصورة الائتمانية لعدد من الاقتصادات التي تحمل تصنيفًا مرتفعًا مثل AA، وجعلت سنداتها تبدو في نظر المستثمرين أقل مخاطرة مما كان يُفترض تقليديًّا لسندات الأسواق الناشئة.

في المقابل، تتعرّض الاقتصادات المتقدمة نفسها إلى تآكل تدريجي في صورة الملاذ الآمن المطلق. فمستويات الدين إلى الناتج في دول مجموعة السبع ارتفعت إلى مستويات تاريخية، مع تحذيرات متكرّرة من المؤسسات الدولية من أن استمرار الديناميات الحالية قد يضاعف الديون العامة خلال 10 إلى 15 عامًا إذا لم تُعتمد إصلاحات مالية جريئة. كما أصبحت عوائد السندات الحكومية في بعض الدول المتقدمة تعكس قلق الأسواق من الأوضاع المالية والضبابية السياسية، بدلًا من أن تكون مرآة لأمانٍ غير مشروط.

على مستوى السوق، ترجمت هذه التطورات إلى انضغاط ملحوظ في فروق العوائد بين السندات السيادية المقوّمة بالدولار في الأسواق الناشئة وسندات الخزانة الأميركية، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. تقارير حديثة لمديري أصول ومؤشرات متخصصة تشير إلى أن سندات الأسواق الناشئة المقوّمة بالدولار حققت سلسلة من الأشهر الإيجابية في 2025، وأن عوائدها الإجمالية منذ 2024 تفوقت على كثير من نظيراتها في العالم المتقدم، مع استمرار تشديد الفروق بين الإصدارات ذات التصنيف المرتفع والأخرى الأعلى مخاطرة.

في هذا السياق، يكتسب ما تذكره وكالة "بلومبيرغ" حول تقارب تكاليف الاقتراض بالدولار لبعض الدول ذات التصنيف AA في الأسواق الناشئة مع تكاليف الاقتراض الأميركية، معنى أعمق: فهو ليس مجرد تحرك سعري عابر، بل يعكس إعادة تسعير هيكلية للمخاطر السيادية، حيث بدأت الأسواق تكافئ الدول التي حافظت على انضباط مالي وإصلاحات هيكلية -حتى لو كانت "ناشئة"- وتعاقب دولًا متقدمة أهملت ضبط مديونيتها أو تعاني انقسامات سياسية وضبابية في المسار الاقتصادي.

في ضوء هذه التطورات، يمكن القول إن تحوّل مستثمري السندات نحو عدد من الاقتصادات الناشئة ذات التصنيف المرتفع ليس ظاهرة ظرفية فقط، بل يعكس إعادة ترتيب عميقة في خريطة المخاطر العالمية، فالمعيار لم يعد الانتماء الجغرافي إلى العالم المتقدم أو النامي، بقدر ما أصبح القدرة على الحفاظ على انضباط مالي، ومصداقية نقدية، وبيئة مؤسساتية مستقرة وقابلة للتنبؤ. لكن استدامة هذا التحول تظل مشروطة بعدة عوامل: استمرار مسار خفض التضخم في تلك الاقتصادات، وحفاظها على إصلاحات المالية العامة، وعدم انزلاق الديون في دول مجموعة السبع إلى مستويات تثير توترات مالية عالمية جديدة.

وفي السيناريو الإيجابي، قد يؤدي هذا التحول إلى نظام أكثر توازنًا في تسعير المخاطر السيادية، يمنح الأسواق الناشئة المُنضبِطة وزنًا أكبر في المحافظ العالمية، ويخفّف من احتكار الاقتصادات المتقدمة لدور الملاذ الآمن. أمّا في السيناريو المعاكس، فإن أي انتكاسة في الإصلاحات أو صدمة مفاجئة في الدولار وأسعار الفائدة قد تعيد سريعًا اختبار حدود هذا الأمان الجديد في الأسواق الناشئة.