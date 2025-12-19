- فشلت محاولات استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتقديم قرض لأوكرانيا، وبدلاً من ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إقراض أوكرانيا من خلال قرض مجمع بضمان موازناتها، مما أثار تعقيدات قانونية وتهديدات روسية. - المخاوف من مصادرة الأصول الروسية دفعت بلجيكا لطلب ضمانات، مما أدى إلى رفض قادة آخرين، وهدأت الأسواق الأوروبية بعد القرار الأوروبي، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من تأثيره على المستثمرين. - الاتفاق الجديد يعزز الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي كأداة دائمة، مما يطمئن الأسواق رغم المخاوف من زيادة الاقتراض وتأثيره على استدامة الديون، حيث ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو.

شهور من المداولات والتهديدات المتبادلة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) إلى أوكرانيا لدعم مجهودها الحربي انتهت إلى الفشل. وبدلاً من ذلك، اتفقت دول الاتحاد على بديل أكثر واقعية، يتمثل في إقراض أوكرانيا المبلغ المطلوب من خلال قرض مجمع تقترضه دول الاتحاد بضمان موازنتها.

لكن الوصول إلى هذه الخاتمة لم يخل من تعقيدات قانونية وتهديدات روسية، فموسكو حذرت بأنها ستستهدف أموال وأصول بنك يوروكلير الأوروبي الذي يحوز معظم أصولها المجمدة في أوروبا، وقد تجمد أصوله في روسيا وتتعقبه قضائياً حول العالم. كما أن قيام الاتحاد الأوروبي بمصادرة أصول دولة ومنحها لدولة أخرى قد يمثل سابقة قانونية ستجعل دولاً أخرى تتجنّب البنوك الأوروبية خوفاً من مصير مشابه في حال نشوب نزاعات يصطف فيها الاتحاد مع طرف ضد آخر.

وربما كانت هذه التهديدات والمخاوف هي السبب الذي دفع بلجيكا، التي تحتجز معظم الأموال الروسية، بطلب ضمانات واسعة لتغطية أي مخاطر مالية محتملة من القرض، ما دفع قادة آخرين إلى رفض تلك الشروط، وفقاً لمسؤولين مطّلعين على المناقشات. وقد تنفست الأسواق الأوروبية الصعداء في تعاملات الجمعة بعد القرار الأوروبي، بعدما سيطرت عليها حالة من الخوف من تداعيات مصادرة الأموال الروسية على المكانة الدولية للاتحاد الأوروبي واليورو. وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد حذّرت من أن خطوة مثيرة للجدل قانونياً كهذه قد تثني المستثمرين عن الاحتفاظ بأصول مقوّمة باليورو.

وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك "آي إن جي": "الحل المختار هو الأفضل من حيث تقاسم الأعباء". رغم ذلك، سيبقي الاتحاد الأوروبي على الأموال الروسية مجمّدة إلى أن تدفع موسكو تعويضات الحرب لأوكرانيا. وقبل التوصل إلى الاتفاق، قال مسؤول تنفيذي رفيع في أحد أكبر البنوك الأوروبية لرويترز إن "حلاً وسطاً لطيفاً" يتمثل في التعامل مع الأصول الروسية مثل "أدوات المائدة الفضية للعائلة"، أي تركها في مكانها. وبالفعل، لم يطرأ تغيير يُذكر على سعر صرف اليورو يوم الجمعة.

ويرى محللون أن فائدة أطول أمداً لاتفاق يوم الجمعة تتمثل في أن الاقتراض الجديد سيعزّز الانطباع بأن الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي بات سمة أكثر ديمومة في أدوات صانعي السياسات، وهو تطور يحظى عموماً بدعم المستثمرين. وقال أندرو كينينغهام، كبير اقتصاديي أوروبا في "كابيتال إيكونوميكس": "لم يعد الاقتراض المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي من المحرّمات".

ديون الاتحاد

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق برنامج اقتراض واسع النطاق خلال جائحة كوفيد-19، غير أن ألمانيا أبدت تحفظاً خاصاً إزاء توسيع الفكرة، معتبرة أن برنامج الجائحة كان استثناءً. ويبلغ حجم الدين المشترك القائم للاتحاد أكثر من 700 مليار يورو. وفي وقت سابق من عام 2025، وافق الاتحاد على اقتراض 150 مليار يورو في السنوات المقبلة لتمويل قروض دفاعية للدول الأعضاء. ويُبرز توفير ديون إضافية لدعم أوكرانيا، حتى وإن كان المبلغ متواضعاً، أن صانعي السياسات قد يواصلون اللجوء إلى هذه الأداة عند الحاجة. وقال كريس جيفري، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في أكبر شركة لإدارة الأصول في بريطانيا "ليغال آند جنرال"، قبل قرار يوم الجمعة: "أعتقد أنه أمر بالغ الأهمية، من زاوية الإشارات، أن يواصلوا التحرك في هذا الاتجاه". وأضاف أن ذلك من شأنه طمأنة الأسواق بأن التكتل مستعد للاقتراض المشترك في حال وقوع صدمات مستقبلية. وأكد هولغر شميتينغ، كبير الاقتصاديين في "بيرنبرغ": "السندات المشتركة هي الأداة المناسبة إذا استُخدمت لتمويل أغراض مشتركة واضحة ومحددة حقاً".

لكن على المدى القريب، يعني هذا المخطط أن على الأسواق استيعاب مزيد من الاقتراض في وقت تواجه فيه بالفعل احتياجات تمويل قياسية مع زيادة ألمانيا الإنفاق. وقد ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الجمعة. وقال كريغ إنشز، رئيس قسم أسعار الفائدة والنقد في "رويال لندن لإدارة الأصول": "لا أعرف إن كان هذا هو الحل الأفضل من منظور الأسواق، بإضافة مزيد من المعروض في وقت توجد فيه بالفعل مخاوف بشأن استدامة الديون".

مخاوف على اليورو

وكان استخدام الأموال الروسية سيشكّل المرة الأولى التي تقوم فيها دول غير منخرطة مباشرة في الحرب بالاستيلاء على أصول دولة محاربة خلال نزاع قائم لمساعدة دولة ثالثة، وفق ما أشار إليه بنك السويد المركزي في ورقة بحثية عام 2024. وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد وضعت تصنيف "يوروكلير" تحت "مراقبة سلبية" يوم الثلاثاء، ما يزيد مخاطر خفض التصنيف، مشيرة إلى مخاطر قانونية.

وكان الخطر يتمثل في أن تقلق البنوك المركزية التي تودع أموالاً في أوروبا من أن تواجه أصولها يوماً ما المصير نفسه الذي واجهته أصول روسيا، بما قد يضرّ بطموحات صانعي السياسات لتعزيز مكانة اليورو عملةَ احتياط. غير أن كثيراً من المستثمرين والمحللين قالوا إن هذه المخاطر محدودة، إذ كان واضحاً أن الاتحاد الأوروبي كان سيتحرك في ظروف استثنائية وبعد عملية مطوّلة.

(رويترز، العربي الجديد)