الأسواق الفرنسية تهتز واليورو ينخفض بعد استقالة لوكورنو

- شهدت الأسواق الفرنسية تراجعاً حاداً بعد استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، مما زاد التكهنات حول ضرورة إجراء انتخابات جديدة لحل الأزمة السياسية المستمرة، وتأثرت السندات الفرنسية ومؤشر كاك 40 واليورو بشكل ملحوظ. - تعكس استقالة لوكورنو استمرار الأزمة السياسية في فرنسا، حيث يواجه رؤساء الحكومات صعوبة في تمرير الموازنة داخل برلمان منقسم، مما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد مرتين، وتزايد الضغوط المالية بسبب ارتفاع الإنفاق العام وتباطؤ النمو الاقتصادي. - تأتي استقالة لوكورنو في وقت حرج، حيث تتقاطع الأزمات السياسية مع التحديات المالية والاقتصادية، مما يهدد بتقويض الثقة في الاقتصاد الفرنسي، وتستعد الأسواق لمرحلة جديدة من التقلبات في ظل الغموض حول الخطوات المقبلة للرئيس ماكرون.

تراجعت الأسواق الفرنسية بحدّة عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بعد ساعات من تشكيله الحكومة، وسط تكهنات متزايدة بين المستثمرين بأن إجراء انتخابات جديدة بات أمراً لا مفرّ منه لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد. وسجلت السندات الفرنسية انخفاضاً ملحوظاً، إذ ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 0.11% لتصل إلى 3.61%، كما اتسع الفارق بين العوائد الفرنسية ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى له هذا العام، في حين تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 2%، وكانت البنوك الأكثر تضرراً من هذا الهبوط، كما انخفض اليورو بنسبة 0.7% مقابل الدولار.

تُعد استقالة لوكورنو فصلاً جديداً في الأزمة السياسية المتواصلة التي تشهدها فرنسا، والتي تسببت في سقوط عدد من رؤساء الوزراء وأثرت سلباً على أصول البلاد المالية. وتتمثل المعضلة الأساسية التي واجهها رؤساء الحكومات المتعاقبون في تمرير الموازنة داخل برلمان منقسم، يضم إجراءات غير شعبية تتعلق بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب للحد من العجز المالي، وهو الأكبر في منطقة اليورو.

وفي هذا السياق، قال لويجي بوتيليوني، مؤسس شركة الاستشارات إل بي ماكرو لوكالة بلومبيرغ: "هذه الاستقالة تُغرق فرنسا في المجهول، من المرجح أن يعاني الاقتصاد الفرنسي من فقدان إضافي في ثقة قطاع الأعمال، ما سيؤثر على النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بأكمله نظراً لثقل فرنسا الاقتصادي"، وجاءت استقالة لوكورنو بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن تشكيل حكومة جديدة تكاد تكون مطابقة للحكومة السابقة، ما أثار فوراً ردّات فعل غاضبة من أحزاب المعارضة وحتى من داخل معسكره السياسي.

ومنذ تولي لوكورنو منصبه، جرى تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا مرتين. وتحتفظ وكالة موديز بتصنيف Aa3 للبلاد مع نظرة مستقرة، ومن المقرر أن تُحدث تقييمها في 24 أكتوبر/تشرين الأول، بينما تُقيّم وكالة ستاندرد آند بورز فرنسا عند AA- مع نظرة سلبية قبل مراجعتها المقبلة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

ما يقوله محللو بلومبيرغ

وبحسب محلّلي "بلومبيرغ"، أبرزهم كونور كوبر، قسم التحليل الاقتصادي (Macro Squawk) قال إنه من المرجح أن تنخفض السندات الحكومية الفرنسية أكثر من ذلك، إذ فشل رئيس وزراء آخر في مواجهة غياب الإرادة السياسية لمعالجة العجز، ما يزيد من احتمال إجراء انتخابات جديدة لكسر الجمود السياسي.

كذلك، انخفض مؤشر بنك باركليز الذي يتتبع الأسهم التي تحقق أكثر من 30% من إيراداتها في فرنسا بنسبة 3.8%، كما تراجعت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول وبي إن بي باريبا، بأكثر من 5%. وفي تعليق على المشهد السياسي، قال جوردان روتشستر، رئيس قسم الاستراتيجيات الاقتصادية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك ميزوهو: "أجد صعوبة في رؤية كيف يمكن لفرنسا أن تتجنب الانتخابات مع هذا البرلمان الذي يفتقر إلى التفويض."

وفقاً لتقارير وزارة المالية الفرنسية، تواجه فرنسا منذ أعوام ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق العام وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما جعلها إحدى أكثر دول منطقة اليورو معاناة من العجز المالي. فقد تجاوز العجز نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من الحد المسموح به أوروبياً (3%)، فيما بلغت الديون العامة نحو 112% من الناتج المحلي، بحسب تقارير "بلومبيرغ"، أي ما يعادل أكثر من 3 تريليونات يورو.

هذه الأرقام وضعت المالية الفرنسية تحت مجهر وكالات وشركات التصنيف الائتماني العالمية، خصوصاً في ظل تراجع ثقة المستثمرين واستمرار التوترات والمخاطر السياسية التي أعاقت تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية طال انتظارها. كما أن البيئة الاقتصادية الأوروبية نفسها تعاني من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، ما جعل كلفة خدمة الدين أكثر عبئاً على باريس.

وتُعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، لذلك فإنّ أي اضطراب سياسي أو مالي فيها ينعكس فوراً على ثقة الأسواق الأوروبية ويؤثر على أداء اليورو، الذي غالباً ما يستجيب سلباً لأي إشارة على انقسام سياسي داخل الدول المحورية في الاتحاد.

تأتي استقالة سيباستيان لوكورنو في لحظة حرجة بالنسبة لفرنسا، إذ تكشف عن عمق الأزمة المؤسّسية التي تواجهها البلاد، إذ تتقاطع المعضلات السياسية مع التحديات المالية والاقتصادية، فغياب الاستقرار الحكومي يهدّد بتقويض الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد الفرنسي، ويزيد احتمالات خفض التصنيف الائتماني مجدداً في الأسابيع المقبلة، ما قد يرفع كلفة الاقتراض ويضغط على الموازنة العامة أكثر.

وفي الوقت الذي يسود فيه الغموض بشأن الخطوة المقبلة للرئيس ماكرون، يبدو أن الأسواق تستعد لمرحلة جديدة من التقلبات، في انتظار وضوح المشهد السياسي. وإذا ما أُجريت انتخابات جديدة، فقد تشكّل نتائجها نقطة تحول إما نحو استعادة الثقة والانضباط المالي، أو نحو مزيد من الاضطراب في أحد أهم اقتصادات أوروبا.