الأسواق العالمية تتفاعل بإيجابية مع اتفاق إنهاء الإغلاق الأميركي

- شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً في الأسهم الآسيوية والأوروبية بعد اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، حيث سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسي وارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني بنسبة 0.4%. - في اليابان، ارتفع مؤشر "توبكس" بأكثر من 1%، بينما تراجعت أسهم "سوفت بنك" بنسبة 3.5% بعد بيع حصتها في "إنفيديا". تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل الدولار. - في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط قليلاً، وارتفع مؤشر "داو جونز" بمقدار 559.33 نقطة، بينما ارتفعت أسعار الذهب مع توقعات إعادة فتح الحكومة الأميركية.

تفاعلت الأسواق العالمية منذ مساء أمس الثلاثاء بشكل إيجابي مع التوصل لاتفاق لانهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي من المقرر أن يصوت عليه الكونغرس مساء اليوم بعد التوصل إلى اتفاق يضع حداً لتوقف عمل الحكومة الفيدرالية لمدة أربعين يوماً في توقف هو الأطول في التاريخ الأميركي.

وقد تزامن انتهاء مرحلة عدم اليقين في الداخل الأميركي وارتفاع الأسهم العالمية في الأسواق الآسيوية والأوروبية صباح الأربعاء، وصعدت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد في بداية التداول، فيما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى افتتاح إيجابي في وول ستريت، بينما ارتفع مؤشر "نيكاي" للأسهم اليابانية الممتازة وسوق الأسهم الآسيوية الأوسع بنحو 0.4. وتوقعت صحيفة وول ستريت جورنال في عددها اليوم الأربعاء أن تشهد الأسواق الأميركية يوماً ساخناً يتقدمه سباق أسعار الذهب والفضة.

وقال مايكل ميتكالف، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في بنك ستيت ستريت: "كان هناك دوماً خطر من أن استمرار الإغلاق سيؤثر سلباً على النمو، ويجعل قراءة البيانات أكثر صعوبة. لذا فإن تجاوز هذه المرحلة الآن يعني ارتياحاً إلى أن النمو لن يتباطأ بشكل كبير بسبب الإغلاق". وأضاف أن أرقام الوظائف الأميركية، التي لم تُنشر بعد بسبب الإغلاق، تُعد من أكثر البيانات المنتظرة، إذ يقيّم المستثمرون ما إذا كان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيُقدِم على خفض جديد لأسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأظهر تقرير الوظائف الأسبوعي الصادر الثلاثاء عن شركة "إيه.دي.بي" أن أرباب العمل في القطاع الخاص خسروا في المتوسط 11,250 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر "توبكس" بأكثر من 1% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، في حين خالفت مجموعة "سوفت بنك" الاتجاه وتراجعت بنسبة 3.5%، لتصل خسائرها منذ بداية الشهر إلى نحو 19% بعد إعلانها يوم الثلاثاء بيع كامل حصتها في شركة "إنفيديا". ومع ذلك، فإن أسهم أكبر مستثمر في قطاع التكنولوجيا الياباني قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ بداية العام.

وكان الين الياباني محور الاهتمام أيضاً، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار، ما استدعى تصريحات جديدة من المسؤولين اليابانيين. وفي أسواق العملات، بلغ الين أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند نحو 154.79 مقابل الدولار قبل أن يتعافى قليلاً بعد أن قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إنها لا تنكر أن الآثار السلبية لضعف الين على الاقتصاد أصبحت أكثر وضوحاً من الإيجابيات.

وانخفض الين بنحو 0.8% منذ بداية الأسبوع، متأثراً بميل الأسواق إلى المخاطرة نتيجة التفاؤل بقرب إنهاء الإغلاق الأميركي، وتوقعات بزيادة الإنفاق المالي في ظل رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي. وقال كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في بنك "آي.إن.جي"، إن أحد العوامل التي تُبقي الدولار مرتفعاً أمام الين هو تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الولايات المتحدة.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 99.574، بينما استقر اليورو عند نحو 1.1582 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى نحو 1.3124 دولار، كما شهدت السندات الحكومية البريطانية أداءً أضعف قليلاً مع عودة القضايا السياسية إلى الواجهة.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط قليلاً لكنها احتفظت بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء الإغلاق الأميركي قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 29 سنتاً أو 0.3% إلى نحو 65 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء، بينما تراجع الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% إلى 60.77 دولارا للبرميل.

وكانت أوائل التفاعلات من جانب الأسواق قد ظهرت في تعاملات الليلة الماضية حيث ارتفع مؤشر الأسهم العالمية لـ"إم.إس.سي.آي" ارتفاعاً طفيفاً مع تطلع المستثمرين لنهاية الإغلاق، بينما تراجع الدولار بفعل مخاوف تتعلق بضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين اتفاقاً لاستعادة تمويل الحكومة الفدرالية بعد إغلاق قياسي طويل عطّل برامج المساعدات الغذائية لملايين الأشخاص، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين بلا رواتب، وتسبب في اضطراب حركة الطيران وتأخير صدور البيانات الاقتصادية الحكومية.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، حيث قال رئيسه مايك جونسون إنه يسعى لإجراء تصويت في أقرب وقت ممكن، ربما الأربعاء. وبعدها سيُحال الاتفاق إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.

وقال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار في شركة "نورثلايت لإدارة الأصول" في شارلوت بولاية نورث كارولاينا: "في الصباح كان هناك شعور سلبي مرتبط ببيانات الوظائف أو بصفقة بيع سوفت بنك"، لكنه أشار إلى أن السوق استعاد بعض مكاسبه مع رهان المستثمرين على متانة الاقتصاد. وأضاف: "الناس يشترون عند الانخفاض، لأنهم يعتقدون أنه طالما لم ندخل في ركود، فإن هذا السوق الصاعد سيستمر".

في وول ستريت، ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" لدى إغلاق الثلاثاء، بمقدار 559.33 نقطة، أو 1.18%، ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 47,927.96 نقطة. وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 14.19 نقطة، أو 0.21%، إلى 6,846.62 نقطة، بينما تراجع مؤشر "ناسداك المجمع" بمقدار 58.87 نقطة، أو 0.25%، إلى 23,468.30 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم العالمية لـ"إم.إس.سي.آي" بمقدار 4.15 نقاط، أو 0.41%، إلى 1,009.12 نقاط.

وفي أسواق العملات المشفرة، تراجعت "بيتكوين" بنسبة 2.70% إلى 102,759.31 دولارا.

وفي المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بعد أن لامست أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، مدعومة بتوقعات إعادة فتح الحكومة الأميركية واستئناف نشر البيانات الاقتصادية التي قد تمهّد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.31% إلى 4,128.56 دولارا للأوقية، كما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 0.28% إلى 4,123.50 دولارا للأوقية.

(رويترز، العربي الجديد)