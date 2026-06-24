- استقرت الأسهم الأوروبية مع مراقبة المستثمرين لمفاوضات الولايات المتحدة وإيران، وتوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.02%، وانخفض قطاع الطيران والدفاع بنسبة 1.7% بسبب تراجع سهم راينميتال. - ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.4% بفضل سهم سيجرو، وتعافى قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.3% مع ارتفاع أسهم رقائق الذاكرة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات يورو ستوكس 50 وداكس وفوتسي، بينما استقرت العقود الأمريكية. - واجهت الأسهم الآسيوية تحديات مع انخفاض أسعار النفط. ارتفع مؤشر MSCI بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 3.5%. تراجعت أسهم تايوان واليابان، مع توقعات بإعلان أرباح مايكرون تكنولوجي وتأثيرها على قطاع رقائق الذاكرة.

استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، إذ يقيّم المستثمرون تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تراجع سهم شركة راينميتال للصناعات الدفاعية. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% إلى 634.50 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش. وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن أن المستثمرين يترقبون أيضاً مؤشرات تتعلق بمسار السياسة النقدية لبنوك مركزية عالمية كبرى، إذ يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 0.25% بحلول نهاية العام.

وتراجع قطاع الطيران والدفاع 1.7% ليقود الانخفاضات على المؤشر ستوكس 600، إذ هوى سهم راينميتال 12.3%، بعد تقرير أفاد بأن ألمانيا تعتزم إلغاء خطط بناء أكبر سفينة حربية لها منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها تعتزم بدلاً من ذلك شراء ثماني فرقاطات أصغر من منافستها تي.كيه.إم.إس، التي قفز سهمها 8.7%. وارتفع قطاع العقارات 2.4%، مسجلاً أكبر مكاسب على المؤشر، بفضل قفزة 17% في سهم شركة سيجرو.

وصعد قطاع التكنولوجيا 0.3% متعافياً من أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ نحو خمسة أشهر والمسجل في الجلسة السابقة، إذ انتعشت أسهم شركات رقائق الذاكرة في آسيا مع ارتفاع أسهم كوريا الجنوبية 3.3%. وارتفع سهم إنفنيون لصناعة الرقائق 0.9%، وزاد سهما بي.إي سيميكونداكتور وإيه.إس.إم.إل لتوريد معدات تصنيع الرقائق 0.4 % لكل منهما.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% لكل منهما، بينما خسرت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 0.67%. أما العقود الآجلة الأميركية فكانت مستقرة إلى حد كبير، حيث ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، بينما بقيت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر داو جونز ثابتة. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.6% إلى 4.487%.

الأسهم الآسيوية تحت ضغط

في المقابل، واجهت الأسهم الآسيوية صعوبة في تحديد اتجاهها، اليوم الأربعاء، بينما واصلت أسعار النفط الخام انخفاضها لتحوم قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، وسط تحذيرات المحللين من تجدد التقلبات نتيجة التقييمات المبالغ فيها لشركات الذكاء الاصطناعي وآفاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وكان مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان قد ارتفع بنسبة 0.4% بعد تذبذب بين المكاسب والخسائر. وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية التي هوت بنسبة 10% يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض يومي لها منذ مارس/آذار، بنسبة 3.5%، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.4%، وتراجعت أسهم تايوان بنسبة 1.9%.

وقال مايكل مكارثي، محلل الأسواق في شركة مومو للأوراق المالية في أستراليا، لـ"رويترز": "كانت تحركات الأسعار في الأسواق خلال الأيام السبعة الماضية مثيرة للقلق، ليس فقط عند انخفاضها، بل أيضاً عند ارتفاعها. إن تحرك الأسواق بهذه السرعة، في أي اتجاه، يُعد مؤشراً على عدم الاستقرار". وأفادت يوشيتاكا أرايا من شركة مونكس للأوراق المالية بأن هذا التباين في وجهات النظر بين واشنطن وطهران "قد يصبح مصدر قلق في المستقبل".

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، من المقرر أن تعلن شركة مايكرون تكنولوجي، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، أرباحها، والتي قد تقدم مؤشرات حول توقعات قطاع رقائق الذاكرة والذكاء الاصطناعي بعد الارتفاع الكبير الذي شهده هذا العام.

(رويترز، العربي الجديد)