الأسهم البريطانية تسجل مستوى قياسياً بدعم من قفزة النفط

- ارتفعت الأسهم البريطانية بدعم من قطاع الطاقة الذي قفز بنسبة 2.9% مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 7%، وسط توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تسجيل مؤشر FTSE 100 مستوى قياسياً جديداً عند 10,951.06 نقطة قبل أن يغلق عند 10,908.41 نقطة. - يترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنكلترا، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير رغم الضغوط التضخمية، في ظل نهج رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش. - شهدت نتائج الشركات ارتفاعاً في أرباح ستاندرد تشارترد وغلينكور وريو تينتو، بينما قفز سهم غريغز بنسبة 18.5%، في حين تراجع سهم أبردين غروب بنسبة 4.5% بسبب تدفقات نقدية خارجة.

ارتفعت الأسهم البريطانية، اليوم الأربعاء، بدعم قوي من أسهم شركات الطاقة التي قفزت مع ارتفاع أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات السياسة النقدية لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنكلترا، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية. وسجل مؤشر الأسهم البريطانية فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) مستوى قياسياً جديداً خلال التداولات بعدما لامس 10,951.06 نقطة، قبل أن يقلص بعض مكاسبه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.34% عند 10,908.41 نقاط، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة FTSE 250 بشكل طفيف بنسبة 0.03% إلى 23,996.81 نقطة.

وجاءت المكاسب مدفوعة بارتفاع أسهم قطاع الطاقة بنحو 2.9%، بالتزامن مع صعود أسعار النفط بنحو 7%، بعدما أدى استئناف الضربات الجوية المكثفة في الشرق الأوسط إلى تراجع الآمال بقرب انتهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ما أعاد المخاوف بشأن الإمدادات ودعم أسعار الخام.

وفي موازاة ذلك، تتجه أنظار المستثمرين إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليها دون تغيير، رغم تصاعد المخاوف داخل البنك المركزي بشأن الضغوط التضخمية. وتزداد حالة الترقب في ظل النهج الجديد الذي يتبعه رئيس الفيدرالي كيفن وارش، والقائم على تقليص التوجيهات المستقبلية للأسواق، ما جعل توقع مسار السياسة النقدية أكثر صعوبة. كما ينتظر المستثمرون قرار بنك إنكلترا المقرر الخميس، مع ترجيحات واسعة بأن يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ظل استمرار مراقبة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي.

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على صعيد نتائج الشركات، ارتفع سهم ستاندرد تشارترد بنسبة 2.8% بعد إعلان البنك أرباحاً للنصف الأول من العام فاقت توقعات السوق، إلى جانب رفع مستهدفاته للإيرادات السنوية. كما صعد سهم شركة التعدين غلينكور بنسبة 2.8% عقب إعلانها زيادة إنتاج النحاس خلال النصف الأول من العام بنسبة 15%، فيما ارتفع سهم ريو تينتو بنسبة 1.6% بعد تسجيل نمو بلغ 43% في أرباحها الأساسية نصف السنوية.

وفي مؤشر الأسهم البريطانية للشركات المتوسطة، كان سهم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة غريغز أبرز الرابحين، بعدما قفز 18.5% إثر إعلان الشركة ارتفاع أرباح النصف الأول بنحو 20%، ما عزز ثقة المستثمرين بأداء قطاع التجزئة. في المقابل، تصدر سهم أبردين غروب قائمة الخاسرين على المؤشر الرئيسي، متراجعاً 4.5% بعد إعلان شركة إدارة الأصول تسجيل صافي تدفقات نقدية خارجة بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام.