الأسهم الأوروبية تنهي إبريل بمكاسب بدعم آمال اتفاق حول هرمز

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الجمعة، وأنهت شهر إبريل/نيسان على مكاسب بدعم من تمسك المستثمرين بآمال التوصل إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ويفتح الطريق أمام إعادة فتح مضيق هرمز. وجاءت هذه الثقة بعد تقارير عن دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقاً مبدئياً بين الولايات المتحدة وإيران، مع ترقب قراره النهائي بشأنه.

مكاسب شهرية محدودة

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 626 نقطة، ليختتم الأسبوع على صعود، بعدما اقترب في وقت سابق من الأسبوع من مستويات قياسية. وحقق المؤشر مكاسب شهرية بلغت 2.5%، لكن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط حدّ من قدرته على تسجيل مكاسب أكبر.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي، لوكالة رويترز، إن "صبر السوق قد يكون أمام اختبار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول أوائل يونيو/حزيران"، محذرة من أن ذلك قد تكون له تداعيات كبيرة على أسعار النفط وصعود أسواق الأسهم العالمية.

إغلاقات المؤشرات الأوروبية

في لندن، أغلق مؤشر "فوتسي 100" منخفضاً عند 10409.28 نقاط متراجعاً 16.68 نقطة، أو 0.16%، مقارنة بجلسة أمس الخميس، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

وفي باريس، أنهى مؤشر "كاك 40" تعاملاته على تراجع طفيف عند 8183.34 نقطة، بخسارة 5.53 نقاط، أو 0.07%، مقارنة بإغلاق أمس.

وفي فرانكفورت، أغلق مؤشر "داكس" الألماني مرتفعاً عند 25104.70 نقاط، بزيادة 12.45 نقطة، أو 0.05%، عن الجلسة السابقة.

وفي مدريد، صعد مؤشر "إيبكس 35" بزيادة 83.6 أو 0.46% إلى 18362.90 نقطة، ليكون من بين المؤشرات الأوروبية التي أغلقت على مكاسب أوضح خلال الجلسة.

النفط يدعم الطيران

وتراجعت أسعار النفط، وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي لها في شهرين، ما دعم أسهم شركات الطيران الحساسة لتكاليف الطاقة. وارتفع سهما "لوفتهانزا" و"إير فرانس" أكثر من 2% لكل منهما، بينما صعدت أسهم السلع الاستهلاكية غير الأساسية، ومنها السلع الفاخرة، بنحو 1%.

التضخم يضغط

وفي المقابل، أظهرت بيانات أن التضخم في أكبر أربعة اقتصادات بمنطقة اليورو بقي فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% للشهر الثالث على التوالي. ومن المتوقع أن تدعم هذه الأرقام قراراً برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المستثمرين يتوقعون تشديداً بنحو نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

الدفاع بين الرابحين

وكانت أسهم الدفاع من أكبر الرابحين بين القطاعات، إذ ارتفعت 0.7%. وجاء ذلك بعدما اتهم حلف شمال الأطلسي موسكو بسلوك متهور، وتعهد بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء، عقب إعلان رومانيا سقوط طائرة مسيرة روسية على مبنى سكني خلال هجوم على أوكرانيا. وعادة ما يستفيد قطاع الدفاع في فترات التوترات الجيوسياسية، مع توقع المستثمرين زيادة الإنفاق العسكري.

نتائج الشركات

وعلى مستوى الأسهم الفردية، قفز سهم شركة بيع التذاكر وتنظيم الفعاليات الألمانية "سي.تي.إس إيفنتيم" بنسبة 10.7%، بعدما أعلنت نمو إيراداتها 23% في الربع الأول من 2026، بدعم من الطلب القوي على العروض الترفيهية الحية.

في المقابل، تراجع سهم مجموعة السلع الاستهلاكية النرويجية "أوركلا" بنسبة 5.3%، بعدما خفض البنك السويسري "يو بي إس" توصيته للسهم إلى البيع بدلاً من الحياد، بسبب ضغوط متزايدة من تضخم التكاليف وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.