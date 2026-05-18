الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة رغم مخاوف النفط والتضخم

- اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة متقلبة بارتفاع، حيث ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5%، رغم المخاوف المستمرة بشأن الطاقة والتضخم وارتفاع عوائد السندات. - سيطر الحذر على المستثمرين بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز، مما زاد من مخاوف ارتفاع أسعار النفط والتضخم، ودفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة. - قادت قطاعات الإعلام وصفقات الاستحواذ المكاسب، حيث ارتفع مؤشر وسائل الإعلام بنسبة 2.5%، وسجلت شركات مثل "بوبليسيس" و"رايان إير" مكاسب كبيرة.

اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة متقلبة، اليوم الاثنين، على ارتفاع، متعافية من الخسائر التي سجلتها في الأسبوع الماضي، بينما واصل المستثمرون تقييم تطورات الشرق الأوسط ومخاطر التضخم المرتبط بأسعار النفط، وانعكاس ذلك على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وأظهرت جلسة اليوم أن مكاسب الأسهم الأوروبية جاءت انتقائية أكثر منها تعبيراً عن تحسن واسع في شهية المخاطرة، إذ استفادت أسهم من صفقات استحواذ أو توقعات أرباح قوية، بينما ظلت السوق عموماً مقيدة بمخاوف الطاقة والتضخم وارتفاع عوائد السندات.

وأغلق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعاً 0.5% عند 610.17 نقاط، بعدما تراجع بنحو 0.9% في وقت سابق من الجلسة. وكان المؤشر قد سجل، الجمعة الماضي، أول انخفاض أسبوعي له منذ منتصف إبريل/نيسان.

هرمز والتضخم يضغطان على المستثمرين

ورغم إغلاق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، ظل الحذر مسيطراً على المستثمرين بسبب تعثر المسار بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي. وتخشى الأسواق أن يؤدي اضطراب إمدادات الطاقة إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود، بما يعزز الضغوط التضخمية ويضغط على النمو الاقتصادي العالمي. ومع تزايد هذه المخاوف، رجّح المستثمرون أن تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، ما دفعهم إلى بيع السندات، فتراجعت أسعارها وارتفعت عوائدها.

وسجل عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 15 عاماً، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع تكاليف الاقتراض بما لا يقل عن نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وقالت كبيرة محللي السوق لدى مصرف "سويسكوت"، إيبيك أوزكارديسكايا، لوكالة رويترز إن "ارتفاع عوائد السندات الأوروبية والعالمية يرتبط بتزايد توقعات التضخم، وببدء أسعار الطاقة في الضغط على الأسواق، في ظل غياب تقدم ملموس في ملف مضيق هرمز".

وتأثرت الأسواق كذلك بتقرير أفاد بأنّ الولايات المتحدة وافقت على تعليق مؤقت للعقوبات على النفط الخام الإيراني، بينما أرسلت طهران مقترح سلام جديداً بشروط تبدو مشابهة للعروض التي رفضتها واشنطن سابقاً.

الإعلام وصفقات الاستحواذ تقود المكاسب

وعلى مستوى القطاعات، تصدر مؤشر وسائل الإعلام مكاسب السوق الأوروبية بارتفاع 2.5%. وبرّز سهم مجموعة الإعلانات الفرنسية "بوبليسيس" بعدما صعد 6%، إثر موافقة المجموعة على الاستحواذ على شركة البيانات الأميركية "لايفرامب" في صفقة نقدية بالكامل تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.

وتصدر مؤشر "داكس" الألماني مكاسب البورصات الأوروبية، مدعوماً بصعود سهم مشغّل البورصة الألمانية "دويتشه بورزه" بنسبة 4.6%، بعدما رحبت الشركة بحصول صندوق التحوط "تي.سي.آي" على حصة فيها، في خطوة تمثل عودة الصندوق كمستثمر كبير في الشركة.

وفي القطاع المصرفي، أغلق سهم البنك الألماني "كومرتس بنك" منخفضاً 1.5%، بعدما رفض البنك رسميا عرضا من المصرف الإيطالي "يوني كريديت". ويُبقي هذا التطور ملف الاندماجات المصرفية في أوروبا تحت متابعة المستثمرين، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد الضغوط على القطاع المالي.

أسهم الطيران والصحة... أبرز الرابحين

وفي قطاع الطيران، قفز سهم شركة الطيران الإيرلندية "رايان إير" بنحو 5%، بعد تسجيل أرباح سنوية قياسية وإعلان الشركة أن خطر نقص وقود الطائرات تلاشى تقريباً. لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن قلق المستهلكين في ظل الحرب قد يبدد أي نمو متوقع خلال أشهر الصيف التي تمثل ذروة الموسم.

كما صعد سهم شركة أجهزة السمع السويسرية "سونوفا" بنسبة 7.9%، بعدما توقعت الشركة ارتفاع المبيعات والأرباح السنوية، لتكون من أبرز الأسهم الفردية الرابحة في جلسة اليوم.