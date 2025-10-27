الأسهم الأميركية تواصل تحقيق أرقام قياسية لليوم الثاني

- واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية في وول ستريت تحقيق أرقام قياسية بفضل التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وترقب نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى وقرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. - يُرتقب لقاء الرئيسين الأميركي والصيني لوضع إطار لاتفاق تجاري، مما أدى إلى تراجع مؤشر الخوف في وول ستريت، مع توقعات إيجابية لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى. - يتوقع المستثمرون خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وشهدت أسهم شركات مثل "كورينغ دكتور بيبر" و"لولو ليمون" ارتفاعاً بعد إعلانات عن صفقات جديدة.

واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت تحقيق أرقام قياسية لليوم الثاني على التوالي، مع تعزز ثقة المستثمرين بإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، إلى جانب ترقّب حذر لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى وقرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بخفض أسعار الفائدة.

ومن بين مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 82.92 نقطة أو 1.23% ليغلق عند 6874.61 نقطة، بينما صعد ناسداك المركّب بنسبة 1.86% إلى 23636.09 نقطة، وارتفع داو جونز الصناعي بـ 333.87 نقطة أو 0.71% مسجلاً 47,540.99 نقطة، بحسب بيانات رويترز.

ويُرتقب أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ يوم الخميس المقبل، لوضع إطار مبدئي لاتفاق قد يجمّد الرسوم الجمركية الجديدة الأميركية ويخفّف من القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، ما انعكس فورًا على الأسواق، إذ تراجع مؤشر الخوف في وول ستريت (VIX) إلى أدنى مستوى له خلال شهر.

ونقلت وكالة رويترز عن سكوت رين، كبير خبراء الأسواق العالمية في معهد ويلز فارغو للاستثمار بولاية ميزوري، قوله إن تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت حول اتفاقات جديدة تتعلق بشراء الصين فول الصويا الأميركي وتسهيل صادرات المعادن النادرة "رفعت الآمال بقرب تهدئة التوترات التجارية بين البلدين".

ويأتي التفاؤل في الأسواق أيضاً مع ترقّب نتائج خمس شركات من مجموعة "السبع الرائعة" (Magnificent Seven)، وهي مايكروسوفت وآبل وألفابت (غوغل) وأمازون وميتا، إذ يرى المستثمرون أن هذه النتائج ستُظهر مدى متانة النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الرأسمالي المرتبط به. وأوضح رين أن "ما تنتظره السوق هذا الأسبوع هو تأكيد أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي بدأت فعلاً تترجم إلى إيرادات وأرباح ملموسة".

في المقابل، تصدّرت قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والتكنولوجيا مكاسب مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P 500)، في حين تراجعت أسهم قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الدفاعية. وسجّل مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا مستوى قياسياً جديداً، بعدما قفزت أسهم كوالكوم إثر إعلانها شريحتي ذكاء اصطناعي مخصصتين لمراكز البيانات، فيما واصلت إنفيديا صعودها بدعم من الطلب العالمي القوي.

كما شهدت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، ومنها علي بابا وجيه دي دوت كوم (JD.com) وبي دي دي القابضة (PDD Holdings) و"بايدو"، ارتفاعاً جماعياً على وقع أجواء الانفراج التجاري.

الأسهم الأميركية وخفض الفائدة "شبه المحسوم"

وبعد صدور بيانات تضخّم معتدلة الأسبوع الماضي، بات المستثمرون متيقنين تقريباً من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيعلن يوم الأربعاء، خفضاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. غير أن الأنظار تتجه أيضاً إلى تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، التي قد توحي بما إذا كان خفض آخر في ديسمبر/كانون الأول ما زال مطروحاً، خاصةً مع استمرار تعطّل بعض البيانات الحكومية نتيجة إغلاق إداري جزئي.

وفي مستجدات الشركات الأخرى، قفز سهم "كورينغ دكتور بيبر" (Keurig Dr Pepper) بعدما رفعت الشركة توقعاتها السنوية وجمعت نحو 7 مليارات دولار لتمويل صفقة استحواذها على شركة القهوة الهولندية "جيه دي إي" (JDE Peet’s)، بينما ارتفع سهم "لولو ليمون" (Lululemon) عقب إعلان شراكة مع دوري كرة القدم الأميركي (NFL) لإطلاق مجموعة أزياء رياضية مشتركة. كما قفز سهم "جانيس هندرسون" (Janus Henderson) بعد تأكيد تلقي عرض استحواذ من شركتي "تراين" (Trian) و"جنرال كاتاليست" (General Catalyst).

أما الأسهم الأرجنتينية المدرجة في نيويورك، فقد شهدت صعوداً قوياً عقب فوز الرئيس خافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية.