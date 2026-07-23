- تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بسبب القلق من الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، مما زاد من حالة الترقب في وول ستريت. - كشفت ألفابت عن نمو قوي في وحدتها السحابية، لكن خطط الإنفاق الضخمة أثارت القلق، بينما تراجعت تسلا بعد تسجيل تدفق نقدي سلبي، مما يعكس تحديات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. - ارتفعت أسعار النفط إلى 98 دولاراً للبرميل بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف التضخم وزاد من احتمالات رفع الفائدة في الأشهر المقبلة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس، في مشهد يعكس "مزيجاً سامّاً" من القلق المتجدد بشأن الإنفاق المفرط على الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قفزة جديدة في أسعار النفط إثر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. فبينما كان المستثمرون يترقبون موسم الأرباح بشغف، جاءت نتائج ألفابت وتسلا لتزيد الغموض بدلاً من تبديده.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العلاقة بين الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على نتائج شركات مثل ألفابت وتسلا؟ كيف أثر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على أسعار النفط واحتمالات رفع الفائدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كانت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية الصناعي "داو جونز" منخفضة بمقدار 142 نقطة بنسبة 0.27%، وكذلك العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" تراجعت 20.25 نقطة بالنسبة نفسها. أما العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" فهوت 81.5 نقطة، بنسبة 0.28%، في مشهد يعكس حالة الترقب والحذر التي تسود وول ستريت، على ما أوردت رويترز.

ففي أولى نتائج "المجموعة الرائعة" لهذا الموسم، كشفت ألفابت عن أقوى نمو ربع سنوي في تاريخ وحدتها السحابية، لكن هذا الإنجاز لم يطمئن أحداً، إذ تحولت الأنظار إلى خطط الإنفاق الضخمة، ما دفع السهم للتراجع 3.6% في التداولات ما قبل الافتتاح. أما تسلا فهوت 6% بعد تسجيلها تدفقاً نقدياً حراً سالباً للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. ونقلت الوكالة عن استراتيجية الأسواق العالمية في "إي تورو" لالي أكونر قولها إن "ألفابت وتسلا تقدمان صورتين مختلفتين تماماً لدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ألفابت بدأت تظهر الجسور بين الإنفاق والعوائد، أما تسلا فلا تزال بحاجة لإثبات أن مشاريعها الطموحة يمكنها أن تتحول من وعد تكنولوجي إلى عوائد تجارية ملموسة".

ولم تكن مخاوف التكنولوجيا وحدها التي تهز الأسواق، بل انضمت إليها نيران الشرق الأوسط المشتعلة. فبعد أشهر من التركيز على مضيق هرمز، تحولت الأنظار إلى البحر الأحمر، حيث فتح الحوثيون جبهة جديدة في الأزمة، ما دفع خام برنت إلى 98 دولاراً للبرميل، الأعلى منذ يونيو/حزيران. وهذه القفزة النفطية أعادت إحياء مخاوف التضخم، ودفعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين إلى أعلى مستوى في 17 شهراً. وبحسب أداة "فيد واتش"، ارتفع احتمال رفع الفائدة في يوليو/تموز إلى 35% مقابل 12% قبل أسبوع، بينما تبلغ توقعات سبتمبر/أيلول 55%.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العلاقة بين الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على نتائج شركات مثل ألفابت وتسلا؟ كيف أثر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على أسعار النفط واحتمالات رفع الفائدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي حركة الأسهم الفردية، تراجعت تيكساس إنسترومنتس 4% رغم توقعها إيرادات أعلى من التقديرات، فيما قفزت لوكهيد مارتن 5.4% بعد رفع توقعات المبيعات والأرباح لعام 2026، وصعدت سيرفيس ناو 7% بعد رفع توقعات إيرادات الاشتراكات للمرة الثانية.