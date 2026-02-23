- تأثيرات العاصفة الشتوية "هيرناندو": تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل وإلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية، مع تساقط كثيف للثلوج في مناطق مثل سنترال بارك وإيسليب، مما أدى إلى إغلاق المدارس والطرق والجسور في نيويورك وماساتشوستس ونيوجيرسي وكونيتيكت. - استمرار عمل البورصات: رغم الظروف القاسية، استمرت بورصتا نيويورك وناسداك في العمل ضمن ساعات التداول المعتادة، مع تأكيد كفاءة الأنظمة الإلكترونية ووجود خطط احتياطية. - تأثيرات اقتصادية: انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بسبب الضبابية حول الرسوم الجمركية، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.8% نتيجة توقع زيادة الطلب على التدفئة.

شهدت المناطق الشمالية الشرقية للولايات المتحدة تأثيرات شديدة من العاصفة الشتوية القوية التي تسببت في انقطاع الكهرباء وإلغاء آلاف الرحلات، في حين فتحت الأسهم الأميركية في بورصتَي نيويورك وناسداك على انخفاض رغم عملهما كالمعتاد، بما يعكس التحديات المتعددة التي واجهتها المنطقة بين النقل والطاقة والأسواق المالية.

فقد أعلنت بورصتا نيويورك وناسداك أنهما ستواصلان العمل ضمن ساعات التداول المعتادة اليوم الاثنين، رغم الظروف الشتوية القاسية. وأكدت منصتا الأسهم الأميركية أن أنظمتهما الإلكترونية والبيانات تعمل بكفاءة، مع خطط احتياطية للتعامل مع أي انقطاع محتمل. ووفقاً لبلومبيرغ، قالت ناسداك: "لا يوجد أي تأثير على أسواقنا وأنظمتنا. نتوقع سير العمليات بشكل طبيعي". كما أكدت بورصة نيويورك المملوكة لشركة Intercontinental Exchange Inc أيضاً استمرار العمليات من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وقد فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين، إذ أثار تجدد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية قلق المستثمرين بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جديدة 15% عقب حكم المحكمة العليا الذي ألغى رسوما سابقة أوسع نطاقا كان ترامب قد فرضها. وبحسب "رويترز"، نزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.18% إلى 49536.54 نقطة، وستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.12% إلى 6901.25 نقطة، وناسداك المجمع 0.2% إلى 22840.972 نقطة.

في مقابل استمرار نشاط البورصات، تسببت العاصفة، التي أطلقت عليها قناة Weather Channel اسم "هيرناندو"، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 500 ألف منزل ومؤسسة في شمال شرق الولايات المتحدة، وإلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية منذ الأحد، حسب ما نقلته بلومبيرغ في تقرير منفصل. وسجل سنترال بارك في مانهاتن يومه العاشر الأكثر تساقطاً للثلوج، بواقع أكثر من 38 سنتيمتراً، فيما بلغت كمية الثلوج 22 بوصة في إيسليب على لونغ آيلاند. وأعلنت السلطات عن إغلاق المدارس والطرق والجسور وفرض حظر على المركبات التجارية في نيويورك وماساتشوستس ونيوجيرسي وكونيتيكت.

وقد أدى الطقس القاسي إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي الأميركي بنسبة وصلت إلى 6.8%، نظراً لتوقع ارتفاع الطلب على التدفئة. كما أغلق عدد من المطارات الإقليمية، مثل مطار لونغ آيلاند ماكارثر، فيما تأثرت مطارات نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا بأكبر عدد من الإلغاءات.

وعانت المناطق من انقطاع واسع للكهرباء، حيث كانت ماساتشوستس الأكثر تضرراً بـ212,699 منزلاً، تلتها نيوجيرسي بـ128,211، ونيويورك 13,103 بين كوينز وسافولك. وسجلت العاصفة رياحاً بلغت سرعتها 70 ميلاً في الساعة في بعض الجزر، فيما وصل الضغط المركزي للعاصفة إلى 968 مليبار صباح الاثنين، بعدما كان 1005 الأحد، ما يعكس شدة العاصفة.