الأسهم الأميركية تصعد بحذر في جلسة مشحونة بالمخاطر

- شهدت الأسواق المالية الأميركية تقلبات مع نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بشكل طفيف بعد موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا، وسط تقييم المستثمرين لأرباح عمالقة التكنولوجيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. - في قطاع التكنولوجيا، ارتفع سهم أوراكل بنسبة 2.4% بعد اتفاقية مع البنتاغون، بينما ارتفع سهم إنتراكتا بنسبة 3.4% بفضل توقعات إيجابية، لكن قطاع أشباه الموصلات يواجه ضغوطاً بسبب مخاوف حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. - جيوسياسياً، فرضت إدارة ترامب تعرفات جمركية جديدة وهددت بعقوبات ضد إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لاجتماعه المقبل وسط توقعات بزيادة محتملة في أسعار الفائدة.

ارتفعت بحذر عقود الأسهم الأميركية الآجلة مع نهاية الأسبوع اليوم الجمعة، في محاولة لالتقاط الأنفاس بعد موجة بيع عنيفة قادتها أسهم التكنولوجيا في الجلسة السابقة. فبينما كانت الأسواق تستوعب حزمة أرباح جديدة من عمالقة التكنولوجيا، وتقيّم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وإعلاناً مفاجئاً لرسوم جمركية جديدة من إدارة ترامب، وجد المستثمرون أنفسهم في مواجهة ثلاثة محاور من عدم اليقين في آن واحد.

وفي تمام الساعة 7:13 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، كانت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية الصناعي داو جونز مرتفعة 234 نقطة أو 0.45%، ومؤشر S&P 500 مرتفعة 15.5 نقطة أو 0.21%، وناسداك 100 مرتفعة 27 نقطة أو 0.09%، لكن المؤشرين S&P 500 وناسداك في طريقهما لتحقيق خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، بينما يتجه داو جونز إلى ثالث أسبوع على التوالي من التراجعات. وفي تطور منفصل، قفز سهم أوراكل 2.4% بعد إعلان البنتاغون عن اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار تقريباً، تمتد لعشر سنوات، لتوحيد تراخيص البرمجيات المحلية للوزارة مع شركة السحابة في عقد واحد، في خطوة تعكس استمرار الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا رغم حالة عدم اليقين، حسب رويترز.

ففي حين أضافت إنتراكتا إلى قائمة تقارير الأرباح الأسبوعية بتوقعاتها لأرباح وإيرادات فصلية تفوق تقديرات متابعي الأسهم الأميركية في وول ستريت، إلى جانب خططها لزيادة الإنفاق على مدى العامين المقبلين، ما دفع سهمها للارتفاع 3.4% في التداولات ما قبل الافتتاح، ظل قطاع أشباه الموصلات الأوسع تحت ضغط مستمر، ما يؤكد التخوفات المتزايدة حيال استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي التي كانت المحرك الرئيسي للسوق خلال العامين الماضيين. ولم تكن نتائج كل من ألفابت وتسلا أقل إثارة للقلق، إذ عززتا مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي واستنزاف السيولة النقدية بين كبرى شركات التكنولوجيا، ما وضع نغمة حذرة قبل تقارير الأرباح المرتقبة لمايكروسوفت وأمازون وميتا في الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، فرضت إدارة ترامب تعرفات جمركية جديدة بنسب 10% و12.5% على سلع من 60 شريكاً تجارياً بينهم أوروبا والصين، مبررة ذلك بضعف تطبيق حظر العمالة القسرية، وذلك في وقت انتهت فيه التعرفة العالمية المؤقتة البالغة 10%. ولم تخفِ الأسواق استغرابها من التوقيت، غير أن برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في آنيكس ويلث مانجمنت، رأى أن تعرفات ترامب الجديدة كانت "أقل صدمة ورعباً من الأولى"، مضيفاً أنها لم تكن مفاجئة وأنها أقل من المجموعة الأولى، مع استثناءات مهمة تخفف الأثر المباشر على أسعار المستهلك، واصفاً المشهد بأنه "عمل كالمعتاد، لكن غير المعتاد".

اقتصاد دولي الرهن العقاري في أميركا يواصل صعوده للأسبوع الثالث

غير أن المخاطر الجيوسياسية لم تقف عند الحدود التجارية، إذ أصدر الرئيس ترامب تهديداً بـ"عقاب عسكري كبير" لإيران وحلفائها الحوثيين بعد هجمات شنها مقاتلون يمنيون على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما دفع أسعار النفط إلى القفز فوق 100 دولار للبرميل الخميس الماضي، مسجلة ارتفاعاً شهرياً بلغ 40% في خام برنت، ورغم تراجعها قليلاً يوم الجمعة، إلا أن صدمة الطاقة المستدامة قد تعيد إشعال التضخم العالمي وتفكك توقعات التضخم المستقرة نسبياً.

وفي هذا السياق، يستعد الاحتياطي الفيدرالي لاجتماعه الأسبوع المقبل، حيث تسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة ثلث تقريباً لرفع الفائدة، ارتفاعاً من 12% قبل أسبوع فقط، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لشركة سي إم إي (CME)، كما سيترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، والمقرر صدوره بعد يوم من القرار السياسي، وذلك مع اقتراب موعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر يوليو/تموز عند الساعة 9:45 صباحاً، والتي ستوفر قراءة محدثة لنشاط التصنيع والخدمات الأميركي.