الأسهم الأميركية تشهد صعوداً حذراً مع تراجع النفط ومخاوف الحرب

- توازن هش في الأسواق: تتأرجح الأسهم الأميركية بين تراجع أسعار النفط والتوترات في الخليج، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية رغم المخاطر الجيوسياسية المستمرة. - أرباح قوية تدعم السوق: أرباح الشركات الأميركية تسير بزخم قوي، مع ارتفاع أسهم شركات مثل آرتشر دانيلز ميدلاند ودو بونت وبينتريست، مما يعزز الثقة في السوق رغم التحديات. - تأثيرات جيوسياسية محتملة: رغم قوة الاقتصاد الأميركي، تبقى الأسواق عرضة لتقلبات مفاجئة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، خاصة مع مخاطر تعطل شحن النفط عبر مضيق هرمز.

بين تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات في الخليج، تتحرك الأسهم الأميركية فوق خيط رفيع من التوازن الهش. فبينما تحاول وول ستريت التقاط أنفاسها بدعم من أرباح قوية، تبقى المخاطر الجيوسياسية حاضرة بقوة، مهددة بقلب المشهد في أي لحظة. فقد سجّلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً، صباح الثلاثاء، في إشارة إلى محاولة تعافٍ بعد موجة تقلبات حادة، مدفوعة بتراجع أسعار النفط، رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط التي تلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت نيويورك، ارتفعت عقود داو جونز الآجلة بمقدار 172 نقطة، أي بنسبة 0.35%، فيما صعدت عقود ستاندرد أند بورز 500 بنحو 0.4%، وسجلت عقود ناسداك 100 مكاسب بنسبة 0.62%، وفقاً لبيانات رويترز. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لبرميل خام نفط برنت بنسبة 1.56%، لكنها بقيت فوق مستوى 110، في إشارة إلى استمرار القلق بشأن الإمدادات.

وتجد الأسواق نفسها ممزقة بين اتجاهين متناقضين. فمن جهة، يرى بعض المستثمرين أن السيناريوهات الأسوأ لم تُسعّر بالكامل بعد في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، ومن جهة أخرى، يتمسك آخرون بأساسيات الاقتصاد القوية وأرباح الشركات المتينة كعامل دعم رئيسي للأسهم. وهذا التناقض، حسب الوكالة، انعكس بوضوح في أداء الأسواق، حيث بقيت عرضة لتقلبات مفاجئة مع توالي الأخبار المتضاربة بشأن تطورات الوضع الميداني.

وفي السياق، أشار محللو معهد الاستثمار في بلاك روك (BlackRock) بقيادة الاستراتيجية العالمية وي لي (Wei Li) إلى أن أرباح الشركات الأميركية "تسير بزخم قوي"، مؤكدين أن الصورة العامة للأرباح لا تزال صحية. لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أنه "حتى الأسهم الأميركية لن تكون بمنأى عن التأثيرات" في حال تعطل أحد أهم مسارات شحن النفط عالمياً عبر مضيق هرمز.

وتستفيد الولايات المتحدة نسبياً من كونها مُصدّراً صافياً للطاقة، ما منحها قدرة أفضل على الصمود مقارنة بالاقتصادات المعتمدة على الاستيراد، وهو ما انعكس في تسجيل مؤشري ستاندرد أند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية خلال الأيام الماضية.

على صعيد الشركات، ارتفع سهم آرتشر دانيلز ميدلاند (Archer-Daniels-Midland) بنسبة 1.2% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد إعلان أرباح فصلية فاقت التوقعات بدعم من تحسن الهوامش. كما صعد سهم دو بونت (DuPont) بنسبة 3.4%، عقب رفع توقعاته للأرباح السنوية. وقفز سهم بينتريست (Pinterest) بنحو 17%، بعدما توقعت الشركة إيرادات للربع الثاني تتجاوز تقديرات المحللين.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفع سهم إنتل (Intel) بنسبة 4.1%، بعد تقارير أفادت بأن آبل (Apple) أجرت مناقشات أولية لاستخدام تقنيات إنتل وسامسونغ (Samsung Electronics) في تصنيع المعالجات الرئيسية لأجهزتها. ويترقب المستثمرون حالياً صدور تقرير "فرص العمل ودوران العمالة" (JOLTS) عن وزارة العمل الأميركية، في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة حول قوة سوق العمل واتجاهات الاقتصاد الأميركي.