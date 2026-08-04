- شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً قوياً في بداية أغسطس بفضل تراجع أسعار النفط وعوائد السندات، مع مؤشرات على انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك وداو جونز بشكل ملحوظ. - أظهرت نتائج الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نمواً في الأرباح بنسبة 29.3%، متجاوزة توقعات المحللين، مع قفزة في سهم أمازون وتوقعات إيجابية لشركات الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات. - تعرضت الأسهم لضغوط في يوليو بسبب مخاوف استثمارات الذكاء الاصطناعي والتوترات الأميركية الإيرانية، مع استقرار سهم بريستول مايرز سكويب وهبوط سهم ماريوت إنترناشونال، وسط ترقب لبيانات سوق العمل الأميركية وتأثيرها على السياسة النقدية.

أنهت الأسهم الأميركية أولى جلسات أغسطس/آب على مكاسب قوية مدفوعة بتراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد مؤشرات على انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى الإغلاق عند مستوى قياسي جديد. وبحسب البيانات الأولية لوكالة رويترز، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.48% إلى 7600.61 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 2.12% إلى 25912.86 نقطة، بينما قفز داو جونز بنسبة 1.34% إلى مستوى قياسي بلغ 53189.55 نقطة.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 5% بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ستُعقد مع إيران، رغم نفي طهران وجود مثل هذه المحادثات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولارات أو 4.73% لتبلغ 83.77 دولاراً للبرميل عند التسوية الاثنين. وأسهم انخفاض النفط في تراجع عوائد سندات الخزانة، بينما واصل المستثمرون تقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الحرب مع إيران مدة أطول. وقاد قطاع خدمات الاتصالات مكاسب السوق مرتفعاً بأكثر من 4% بدعم من أسهم ميتا وألفابت، في حين كان قطاع الطاقة الأسوأ أداءً بتراجع تجاوز 1% مع هبوط أسعار الخام.

ونقلت الوكالة عن كبير استراتيجيي الأسواق في شركة بي رايلي ويلث (B. Riley Wealth) آرت هوغان قوله إن المستثمرين يراقبون يومياً أسعار النفط وعوائد السندات، موضحاً أن تراجعها يمنح الأسواق دفعة إيجابية، بينما يؤدي ارتفاعها إلى زيادة الضغوط على الأسهم. وفي الوقت نفسه، واصلت نتائج الشركات دعم معنويات المستثمرين، إذ أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن أرباح 304 شركات مدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نمت بنسبة 29.3% خلال الربع الحالي، فيما تجاوزت 85.2% منها توقعات المحللين.

وقفز سهم أمازون بعدما تجاوزت قيمتها السوقية ثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى عقب إعلان نتائجها المالية. كما ارتفع سهم سبايس إكس قبيل إعلان أول نتائج فصلية لها منذ إدراجها في البورصة، رغم استمرار تداول السهم دون سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولاراً منذ منتصف يونيو/حزيران. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع نتائج عدد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أبرزها بالانتير وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)، إلى جانب شركتي تخزين البيانات سان ديسك وويسترن ديجيتال.

وكانت الأسهم الأميركية قد تعرضت لضغوط خلال يوليو/تموز الماضي بفعل المخاوف المرتبطة بمسار استثمارات الذكاء الاصطناعي، والتوترات الأميركية الإيرانية، واتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وفي تطورات الشركات، استقر سهم بريستول مايرز سكويب بعد تقارير عن محادثات اندماج أولية مع أسترازينيكا، في صفقة قد تؤدي إلى إنشاء واحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم بقيمة تقارب 400 مليار دولار. في المقابل، هبط سهم ماريوت إنترناشونال بعد توقعات بأرباح فصلية أقل من تقديرات السوق.

من جانبه، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز عن تفاؤله بتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً، فيما عززت تقارير عن احتمال تقليص عدد اجتماعات البنك المركزي المخصصة لتحديد أسعار الفائدة حالة عدم اليقين في أسواق الأسهم الأميركية وسواها. وتُظهر بيانات أداة FedWatch التابعة لبورصة CME أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 66.5% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية، تتوج بإصدار تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، والذي قد يرسم ملامح السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.