- تراجعت الأسهم الأميركية مع بداية الأسبوع بسبب ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط، مما أثار مخاوف من عودة الضغوط التضخمية وتأثيرها على تقييمات الأسهم، خاصة في قطاعات النمو والتكنولوجيا. - ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2025، مما يزيد الضغط على الحكومات ذات المديونية المرتفعة ويعكس مخاوف استمرار الضغوط التضخمية. - تترقب الأسواق نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ونتائج شركات كبرى مثل إنفيديا و"وولمارت"، حيث قد تكشف هذه النتائج عن توجهات السوق المستقبلية، مع تحركات ملحوظة لبعض الأسهم مثل دومينيون ويونايتد هيلث.

تعيش الأسهم الأميركية حالة من الترقب الحذر أدت إلى تراجعها مع بداية الأسبوع اليوم الاثنين في ظل تصاعد عوائد السندات وارتفاع أسعار النفط، ما أعاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة، وألقى بظلاله على العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وبينما تتقلب شهية المخاطرة، يترقب المستثمرون نتائج شركتي إنفيديا (NVIDIA) و"وولمارت" (Walmart) بوصفها اختباراً حاسماً لاتجاه السوق في المرحلة المقبلة.

فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مع استمرار الضغط الناتج عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود أسعار النفط، في وقت يقيّم فيه المستثمرون مسار السياسة النقدية الأميركية وتوقعات الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وعند الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 313 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P 500) وناسداك 100 بشكل محدود، في إشارة إلى حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية وقرارات نقدية مهمة هذا الأسبوع، حسب بيانات رويترز.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والذي يتحرك عكسياً مع الأسعار، ليصل إلى 4.631% في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط 2025، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 4.597%. ويعكس هذا الارتفاع موجة بيع في سوق السندات غذّتها المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية نتيجة صعود أسعار الطاقة، إذ يرى المستثمرون أن ارتفاع النفط قد يبقي تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة مدة أطول من المتوقع.

وقفز سعر برميل خام برنت إلى 110.21 دولارات وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية، بعد تعثر محاولات إنهاء الحرب في إيران عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف محطة نووية في الإمارات، ما زاد من قلق الأسواق بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية. ونقلت الوكالة عن محلل الأسواق العالمية في منصة إيتورو (eToro) لال أكونر قوله إن القلق الأساسي للمستثمرين يتمثل في أن ارتفاع عوائد السندات لا يبقى محصوراً في سوق الدين، بل يمتد تأثيره إلى تقييمات الأسهم، خصوصاً في قطاعات النمو والتكنولوجيا، إضافة إلى الضغط على الحكومات ذات المديونية المرتفعة.

ورغم المكاسب القوية التي حققتها وول ستريت خلال الأسابيع الماضية مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشري ستاندرد أند بورز وناسداك إلى مستويات قياسية، فإن هذه المكاسب بدأت تفقد زخمها مع عودة المخاوف التضخمية. وتراجعت شهية المخاطرة بعد اضطرابات سوق السندات نهاية الأسبوع الماضي، حيث بات المتداولون يسعّرون احتمالاً يتجاوز 40% لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني المقبل، وفق أداة فيدواتش (CME Group FedWatch)، وذلك بعد بيانات تضخم جاءت أعلى من التوقعات.

في غضون ذلك، يترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي قد يكشف مدى الانقسام داخل اللجنة بشأن التحول نحو سياسة أكثر حياداً، بعيداً عن التيسير النقدي. كما تبقى نتائج الشركات محوراً رئيسياً لتحديد اتجاه السوق، حيث تستعد شركة إنفيديا للإعلان عن نتائجها يوم الأربعاء، وسط توقعات مرتفعة بعد صعود سهمها بنسبة 36% منذ أدنى مستوياته في مارس/آذار، في ظل الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق نفسه، تترقب سوق الأسهم الأميركية نتائج شركة وولمارت التي قد تعكس صورة أوضح عن قدرة المستهلك الأميركي على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط التضخم. وفي تحركات ما قبل الافتتاح، قفز سهم شركة دومينيون (Dominion Energy) 11.2% بعد تقارير عن محادثات استحواذ محتملة من شركة نيسك إيرا (NextEra Energy)، في صفقة قد تقيّم الشركة بنحو 66 مليار دولار. وفي المقابل، تراجع سهم يونايتد هيلث (UnitedHealth Group) بنسبة 5.9% بعد إعلان شركة بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway) تقليص بعض استثماراتها، بما في ذلك حصتها في شركة التأمين الصحي.