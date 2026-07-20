استعادت الأسهم الأميركية بعض الزخم في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، بعد موجة تراجع قادتها أسهم شركات أشباه الموصلات الأسبوع الماضي، فيما يترقب المستثمرون دفعة جديدة من نتائج أرباح الشركات الكبرى قد تحدد قدرة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على الاستمرار، وسط تواصل التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت المخاطر الجيوسياسية حاضرة في حسابات الأسواق.

وافتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، مع تعافي أسهم شركات أشباه الموصلات من تراجع الأسبوع الماضي، وترقب المستثمرين نتائج أرباح مهمة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي دعمت انتعاش السوق المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 8.2 نقاط، أو 0.02%، عند الافتتاح ليصل إلى 52,154.57 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 31.5 نقطة، أو 0.42%، عند الافتتاح ليصل إلى 7,489.18 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 200.6 نقطة، أو 0.79%، ليصل إلى 25,720.871 نقطة.

وتتجه أنظار مستثمري الأسهم الأميركية هذا الأسبوع إلى موسم أرباح الربع الثاني الذي يدخل مرحلة أكثر ازدحاماً، مع إعلان نتائج عدد من أكبر الشركات الأميركية، أبرزها ألفابت (Alphabet) وتسلا (Tesla) وإنتل (Intel) وآي بي إم (IBM)، في اختبار جديد لتقييم مدى قوة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي وتأثيره في أرباح الشركات. وكان الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لمكاسب الأسواق الأميركية منذ بداية العام، إذ عزّز أسهم شركات الرقائق الإلكترونية وشركات التكنولوجيا المستفيدة من توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ودفع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية.

لكن موجة الصعود القوية في أسهم الرقائق تعرضت لانتكاسة حادة الأسبوع الماضي، بعدما أثار التراجع تساؤلات حول ما إذا كانت تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد أصبحت مبالغاً فيها بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها. وأغلق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (Philadelphia Semiconductor Index) تعاملات الجمعة منخفضاً بأكثر من 20% مقارنة مع أعلى مستوى قياسي سجله في أواخر يونيو/ حزيران، ليدخل بذلك رسمياً نطاق السوق الهابطة.

موقف الحرب على إيران تأكل رفاهية المواطن الأميركي

ومن بين الأسهم الأميركية النشطة، سجّلت أسهم شركات رقائق الذاكرة مكاسب في التداولات السابقة للافتتاح، حيث ارتفعت أسهم ويسترن ديجيتال (Western Digital) وسيغايت تكنولوجي (Seagate Technology) ومايكرون تكنولوجي (Micron Technology) وسان ديسك (SanDisk) بنسب تراوحت بين 3.2% و4.2%. ويراقب المستثمرون عن كثب نتائج إنتل وتكساس إنسترومنتس (Texas Instruments) بحثاً عن إشارات توضح ما إذا كانت دورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لا تزال في مرحلة توسع، أم إن الشركات بدأت تخفف استثماراتها.

وقالت مديرة الأبحاث في شركة XTB كاثلين بروكس، إن نتائج الشركات خلال الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، مضيفة أن استمرار الإنفاق على بناء منظومة الذكاء الاصطناعي قد يدفع المستثمرين إلى الانتظار، لكن أي مؤشرات على تباطؤ هذا الإنفاق قد تؤدي إلى استمرار موجة البيع خلال أشهر الصيف.

وكانت المؤشرات الأميركية الثلاثة الرئيسية قد تعرضت لضغوط قوية الأسبوع الماضي، بفعل التراجع الحاد في أسهم التكنولوجيا والرقائق، رغم أن بيانات التضخم الأقل من المتوقع خففت المخاوف من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً. كما دعمت نتائج البنوك الكبرى بداية موسم الأرباح، بعدما جاءت أفضل من توقعات الأسواق في عدد من الحالات. وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً محدوداً لرفع الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز، عند نحو 12% لزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين تبلغ احتمالات رفعها مجدداً في سبتمبر/أيلول نحو 53%، وفق أداة "فيدووتش" (FedWatch) التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

في المقابل، لا تزال التطورات العسكرية في الشرق الأوسط تشكّل عاملاً ضاغطاً على معنويات المستثمرين، مع تصاعد المواجهة الأميركية مع إيران واستمرار المخاوف بشأن تداعياتها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. ونفذت القوات الأميركية ضربات ضد إيران لليوم التاسع على التوالي، ما أثار مخاوف جديدة بشأن أمن حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم. وأعاد التصعيد المخاوف من احتمال ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً إلى مستويات قريبة من تلك التي سجلتها في بداية الحرب، الأمر الذي قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مسار السياسة النقدية الأميركية.

وتجاوز خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل يونيو/حزيران، مع ارتفاع المخاوف من أي اضطرابات محتملة في إمدادات النفط العالمية. وقالت بروكس إن التصعيد الأخير "أضعف الاعتقاد بأن أزمة الشرق الأوسط انتهت وأن أسعار الطاقة ستعود إلى مستوياتها الطبيعية". وفي تحركات الشركات، قفز سهم دومينوز بيتزا (Domino’s Pizza) بنسبة 6.5% بعد أن تجاوزت إيرادات الشركة الفصلية توقعات وول ستريت، ما دعم أداء السهم في التداولات المبكرة.