- شهدت الأسواق المالية الأميركية تحركات متباينة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد أند بورز 500" و"ناسداك"، بينما تراجعت عقود "داو جونز"، وسط ترقب لبيانات اقتصادية وزيارة ترامب للصين، وتأثير الملف الإيراني على أسعار الطاقة والتضخم والسياسة النقدية. - تراجعت احتمالات خفض الفائدة الأميركية هذا العام، مع زيادة احتمالات رفعها في ديسمبر، بينما تدرس الولايات المتحدة والصين تمديد الهدنة بشأن قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة. - في قطاع التكنولوجيا، تعافت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وارتفع سهم "نيبيوس غروب"، بينما رفعت "مورغان ستانلي" توقعاتها لمؤشر "ستاندرد أند بورز" بنهاية 2026 بفضل قوة أرباح الشركات والذكاء الاصطناعي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري الأسهم الأميركية "ستاندرد أند بورز 500" و"ناسداك" اليوم الأربعاء، مستعيدة جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، التي تحمل أبعاداً اقتصادية وتجارية وجيوسياسية واسعة. وتأتي هذه التحركات وسط استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني وتعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، ما يبقي الأسواق العالمية في حالة حذر، خصوصاً مع المخاوف من استمرار الضغوط على أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم والسياسة النقدية الأميركية.

وبحلول الساعة 07:36 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية "داو جونز" بمقدار 122 نقطة أو 0.25%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.22%، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.69%، بحسب "رويترز" التي أفادت بأن المؤشرين "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" كانا قد تراجعا أمس الثلاثاء، من مستويات قياسية بعد تسجيل التضخم الاستهلاكي الأميركي في إبريل/ نيسان أكبر زيادة له خلال ثلاث سنوات.

وتشير توقعات الأسواق حالياً إلى تراجع احتمالات خفض الفائدة الأميركية هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات تنفيذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول إلى أكثر من 28%، مقارنة بأقل من 22% في وقت سابق من الأسبوع، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي". وقال ترامب قبيل القمة المرتقبة في بكين إنه لا يتوقع أن يطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ التدخل للمساعدة على حل الخلاف مع إيران، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيضغط على بكين من أجل "فتح السوق الصينية" أمام الشركات الأميركية. كما أعلن ضم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ إلى وفد رجال الأعمال المرافق له في الزيارة.

وتدرس الولايات المتحدة والصين أيضاً تمديد الهدنة المتعلقة بقيود تصدير المعادن الأرضية النادرة الصينية، في خطوة ينظر إليها المستثمرون باعتبارها إشارة إيجابية على استمرار الحوار التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. في المقابل، تراجعت أسعار النفط الأربعاء، منهية موجة ارتفاع استمرت ثلاث جلسات، ما وفر بعض الارتياح للأسواق المالية. إلا أن المستثمرين ما زالوا يخشون أن يؤدي أي تصعيد طويل الأمد في الشرق الأوسط إلى إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية ويعقد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

اقتصاد الناس الأميركيون يواجهون موجة غلاء ضاغطة على الحياة اليومية بسبب الحرب

وفي هذا الصدد، نقلت "رويترز" عن كبير محللي الأسواق لدى "آي جي غروب"، كريس بوشامب، إن الأسواق لا تزال تراهن على بقاء ارتفاع أسعار النفط ضمن حدود معينة وعلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن هذا السيناريو "لا يبدو قريباً في الوقت الحالي". وفي سياق السياسة النقدية، تتجه الأنظار إلى احتمال تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر تشدداً، بعدما صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين كيفن وارش في مجلس الاحتياطي، مع إمكانية تعيينه رئيساً للمجلس قريباً، بالتزامن مع انتهاء ولاية جيروم باول الجمعة.

ورفعت "مورغان ستانلي" توقعاتها لمؤشر "ستاندرد أند بورز" بنهاية عام 2026 إلى 8000 نقطة مقارنة بـ 7800 نقطة سابقاً، مستندة إلى قوة أرباح الشركات واستمرار الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي عززت الكفاءة التشغيلية للشركات الأميركية الكبرى. وينتظر المستثمرون صدور بيانات أسعار المنتجين في وقت لاحق الأربعاء، لرصد أي مؤشرات على تصاعد ضغوط تكاليف الإنتاج، فيما ستخضع بيانات مبيعات التجزئة المرتقبة هذا الأسبوع لمراقبة دقيقة بحثاً عن دلائل على تأثير ارتفاع أسعار الوقود والطاقة على إنفاق المستهلكين.

وفي قطاع التكنولوجيا، بدأت موجة بيع الأسهم الأميركية التابعة لشركات الرقائق الإلكترونية بالانحسار بعد خسائر الجلسة السابقة، مع قيادة شركات رقائق الذاكرة لعمليات التعافي. وارتفع سهم "مايكرون تكنولوجي" بنسبة 5.4% في تداولات ما قبل الافتتاح، كما صعد سهم "ويسترن ديجيتال" بنسبة 2.6%، و"سيغيت" بنسبة 2.2%، فيما قفز سهم "سان ديسك" بنسبة 4.3%. ومن بين أبرز الأسهم الصاعدة أيضاً، قفز سهم "نيبيوس غروب" بنسبة 15.4% بعد إعلان شركة الحوسبة السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحقيق نمو يقارب ثمانية أضعاف في إيراداتها الفصلية.