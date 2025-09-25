- حذّر خبراء "غولدمان ساكس" من تقلبات غير مسبوقة في الأسهم الأميركية خلال أكتوبر، الذي يشهد تاريخياً زيادة في تذبذب وول ستريت بنسبة 20%، مع احتمال إغلاق حكومي وانتظار قرار الفيدرالي بشأن الفائدة. - يوصي "غولدمان ساكس" بشراء عقود خيارات قصيرة الأجل في الأيام ذات الأحداث الجوهرية، حيث حدد البنك أكثر من 450 حدثاً مؤثراً، مما يوفر فرصاً للمستثمرين لاستغلال التقلبات. - دعت لوري لوغان إلى التخلي عن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كأداة رئيسية، مقترحة اعتماد مؤشر TGCR كبديل، مما يعكس تحديات الفيدرالي في تحديث أدواته النقدية.

حذّر خبراء "غولدمان ساكس" اليوم الخميس، من موجة تقلبات غير مسبوقة في الأسهم الأميركية مع اقتراب شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، وهو شهر لطالما ارتبط تاريخياً بارتفاع حدة تذبذب وول ستريت، فيما يثير النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جدلاً واسعاً حول مستقبل أداة السياسة النقدية الرئيسية، مع دعوة رئيسة "الفيدرالي" في دالاس، لوري لوغان، إلى التخلي عن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوصفه معياراً تقليدياً، واعتماد مؤشر أكثر ارتباطاً بالأسواق الحديثة.

هذا التزامن بين هشاشة الأسواق وتغيّر أدوات السياسة النقدية يزيد من حذر المستثمرين، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة التذبذبات الموسمية وسندان إعادة هيكلة الآليات التي تضبط تدفق الائتمان في أكبر اقتصاد في العالم.

تحذير من غولدمان: أكتوبر موسم العواصف

بحسب بيانات فريق المشتقات في "غولدمان ساكس" أوردتها شبكة بلومبيرغ اليوم، فإن تقلبات مؤشر ستانرد أند بورز (S&P 500) خلال أكتوبر تزيد تاريخياً بنسبة 20% عن بقية أشهر السنة، بل ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من ذلك خلال العقود الأخيرة، حيث يتزامن الربع الرابع مع موسم الأرباح واجتماعات المحللين وإعلانات الشركات. ويؤكد جون مارشال، رئيس أبحاث المشتقات في "غولدمان"، أن أكتوبر ليس مجرد مصادفة موسمية، بل فترة حرجة للشركات والمستثمرين على حد سواء مع اقتراب نهاية العام المالي.

التقلبات ليست وحدها على الطاولة، فالمخاوف تشمل أيضاً احتمال إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، إلى جانب انتظار الأسواق لقرار جديد من الفيدرالي بشأن الفائدة. ورغم خسائر الأيام الثلاثة الماضية، لا يزال مؤشر S&P 500 مرتفعاً 2.4% في سبتمبر/أيلول، متجهاً نحو أفضل أداء شهري له منذ 2013.

ويرى "غولدمان ساكس" أن أفضل استراتيجية للتعامل مع هذه المرحلة هي شراء عقود خيارات قصيرة الأجل في الأيام التي تشهد أحداثاً جوهرية (مثل إعلانات الأرباح والفعاليات الكبرى)، بدلاً من شراء تقلبات في أيام عادية لا تحمل محفزات قوية. وقد حدد البنك أكثر من 450 حدثاً مؤثراً عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، منها فعاليات لشركات مثل فيكتوريا سيكريت، وديور، وتسلا، وهايات، وهوم ديبوت، ودولار تري، إضافة إلى بيانات محورية من قطاع الرعاية الصحية.

لوغان: نهاية صلاحية الفائدة على الأموال الفيدرالية؟

على صعيد السياسة النقدية، أطلقت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، نقاشاً جريئاً حول ضرورة التخلي عن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوصفه أداة رئيسية، معتبرة أنه لم يعد يعكس واقع أسواق المال الحديثة.

وأوضحت لوغان في كلمتها بمؤتمر للبنك الفيدرالي في ريتشموند، أن سوق "الفيد فاندز" بات هامشياً، إذ لا يتجاوز متوسط تعاملاته اليومية 100 مليار دولار، مقارنةً بأكثر من تريليون دولار في أسواق إعادة الشراء المضمونة (Repos) التي ترتبط مباشرة بأدوات الخزانة الأميركية. ورشحت لوغان مؤشر TGCR (معدل إعادة الشراء الثلاثي المضمون) بديلاً مثالياً، لكونه أكثر تمثيلاً لواقع المعاملات المالية وأقدر على نقل السياسات النقدية بسلاسة.

وأضافت لوغان: "قد يقال إن الأمور تسير بشكل جيد حالياً ولا داعي للتحرك، لكن إذا انهارت الروابط بين معدل الأموال الفيدرالية وبقية أسواق المال فجأة، فسنجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ قرار مصيري تحت ضغط الوقت، وهذا ليس الوضع الأمثل لاقتصاد قوي ونظام مالي مستقر".

يذكر أن أدوات السياسة النقدية التي يعتمدها الفيدرالي اليوم لم تعد محصورة بسعر الفيد فاندز، بل تشمل أيضاً أسعاراً إدارية مثل معدل الفائدة على الاحتياطيات، والتي تشكل الصمام الفعلي لضبط السيولة. في المقابل، يفتقر معدل الأموال الفيدرالية إلى ديناميكية التفاعل مع التطورات اليومية، ما يجعله، وفق عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، مؤشراً متقادماً.

هذه المستجدات تعكس مأزقاً معقداً: الأسواق تستعد لفترة مضطربة من التذبذبات، في وقت يعيد فيه الفيدرالي النظر في أدواته التاريخية لإدارة السياسة النقدية. وبينما يحاول المستثمرون استغلال فرص الخيارات القصيرة المدى أو التحوط من موجات التراجع، سيعيد أي تغيير في مؤشر السياسة النقدية رَسْمَ قواعد اللعبة في أسواق المال العالمية.

وفي حين يتوقع بعض المحللين أن يكون أكتوبر محطة اختبار صعبة للأسواق، يرى آخرون أن الخطوات الإصلاحية التي يناقشها الفيدرالي قد تكون بداية عصر جديد في أدوات ضبط السياسة النقدية، أكثر التصاقاً بالاقتصاد الرقمي والتمويل الحديث.