- ارتفعت الأسهم الأميركية مع ترقب نتائج إنفيديا، حيث يأمل المستثمرون في تأكيد استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي التي قادت الأسواق، وسط قلق بشأن تقييمات التكنولوجيا والإنفاق على البنية التحتية. - سجل سهم إنفيديا ارتفاعاً بنسبة 1%، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.6% وناسداك 100 بنسبة 1.1%، معتمدين على قوة تقرير إنفيديا المرتقب لتبرير التقييمات الحالية. - تعكس سوق الخيارات حالة الترقب بتحرك 5% لسهم إنفيديا بعد النتائج، بينما تجاوز سعر بيتكوين 66 ألف دولار وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية إلى 4.05%.

ارتفعت الأسهم الأميركية مع ترقب المستثمرين نتائج شركة إنفيديا، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي التي قادت موجة الصعود في الأسواق خلال الفترة الماضية. ويعوّل المتعاملون على أن تؤكد نتائج عملاق الرقائق أن الزخم لا يزال قائماً، رغم تصاعد القلق حيال تقييمات شركات التكنولوجيا ومستقبل الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير لـ"بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، لا تقتصر أهمية التقرير على قوة الأرباح أو التوقعات المستقبلية فحسب، بل تمتد إلى قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة وسط سباق إنفاق محموم ومخاوف من اضطرابات محتملة في قطاع البرمجيات. فالمستثمرون يدركون أن أي إشارة إلى تباطؤ النمو أو تراجع الهوامش قد تعيد إشعال موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا.

وفي تفاصيل أداء الأسهم الأميركية اليوم، ارتفع سهم إنفيديا بنحو 1% خلال التعاملات، رغم بقائه دون المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق، فيما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.6% لليوم الثاني على التوالي، وأضاف مؤشر ناسداك 100 نحو 1.1% مدعوماً بمكاسب أسهم التكنولوجيا. وتنقل بلومبيرغ عن محللي مجموعة بيسبوك (Bespoke Investment Group) أن استمرار هذه المكاسب حتى نهاية الأسبوع سيعتمد بدرجة كبيرة على ما ستكشفه الشركة في تقريرها المرتقب، متسائلين عما إذا كانت النتائج ستكون "قوية بما يكفي" لتبرير التقييمات الحالية.

وتعكس سوق الخيارات حالة الترقب، إذ تسعّر تحركاً يقارب 5% صعوداً أو هبوطاً لسهم إنفيديا في اليوم التالي لإعلان النتائج. ويأتي ذلك بعدما شهد السهم تراجعاً عقب تقريري الأرباح السابقين، ما يزيد حساسية السوق تجاه أي مفاجآت، وفق الوكالة.

وفي سياق متصل، واصل صندوق متداول يتتبع شركات البرمجيات مكاسبه، بينما من المنتظر أن تتناول شركة سايلزفورس (Salesforce) بدورها ملف الذكاء الاصطناعي عند إعلان نتائجها. وعلى صعيد الأسواق الأخرى، تجاوز سعر بيتكوين مستوى 66 ألف دولار، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.05%، مع تذبذب طفيف في أداء الدولار.