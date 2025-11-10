- شهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً ملحوظاً بفضل تقدم في إنهاء الإغلاق الحكومي، حيث ارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مثل "إنفيديا" و"بالانتير"، مما يعكس تعافي قطاع التكنولوجيا بعد تراجعات سابقة. - ارتفعت المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500 وناسداك وداو جونز، بينما تعرضت شركات الطيران لضغوط بسبب الإلغاء المتزايد للرحلات نتيجة الإغلاق، مما أثر على أسهمها بشكل سلبي. - تراجعت أسهم شركات التأمين الصحي بعد اتفاق مجلس الشيوخ، بينما شهدت شركات أخرى مثل Metsera وEli Lilly تحركات كبيرة في أسهمها نتيجة صفقات واستحواذات جديدة.

شهدت أسواق الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، انتعاشاً ملحوظاً مع تصدر شركات الذكاء الاصطناعي، مثل "إنفيديا" (Nvidia) و"بالانتير" (Palantir)، المكاسب، بعد إحراز تقدم في واشنطن لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. وقد يقترب هذا الإغلاق من نهايته هذا الأسبوع، بعد أن تجاوز مشروع اتفاق لإعادة التمويل الفيدرالي عقبة أولية في مجلس الشيوخ مساء الأحد، مع بقاء موعد الموافقة النهائية من الكونغرس غير محدد بعد.

ونقلت رويترز عن المدير التنفيذي للاستثمار في شركة "نورثلايت أسيت مانجمنت" (Northlight Asset Management) كريس زاكاريللي قوله إن "الإغلاق الحكومي استمر مدة أطول من المتوقع، وكان هناك قلق حول الاقتصاد، وتأثير محتمل على الرحلات الجوية، ما قد ينعكس على الاقتصاد بشكل أوسع". وعكست أسهم التكنولوجيا الكبرى بعض خسائرها الأخيرة بعد أن تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا على مؤشر "ستاندرد أند بورز" (S&P 500) بنسبة 4.2% الأسبوع الماضي.

وسجلت "إنفيديا"، الشركة الأعلى قيمة في العالم، ارتفاعاً يقارب 5%، وقفزت "بالانتير" بنسبة 9%، بينما أضافت "تسلا" (Tesla) 4.1% ووصف محلل استراتيجيات الاستثمار في "بيرد" (Baird) بولاية كنتاكي روس ميفيلد، حسب رويترز، هذا الارتفاع بأنه "انتعاش بعد مرحلة من البيع المكثف الأسبوع الماضي. وهو مثال على سرعة تطبيق مبدأ 'اشترِ عند الانخفاض' في الأسهم التكنولوجية والذكاء الاصطناعي". وأضاف أن القطاع لم يتعرض لأي صدمة هيكلية، وأن نتائج أرباح الشركات كانت قوية نسبياً، ما دعم معنويات المستثمرين.

وفي أداء المؤشرات الرئيسية، ارتفع S&P 500 بنسبة 1.41% ليصل إلى 6,823.88 نقطة، وناسداك 2.17% إلى 23,503.8 نقاط، وداو جونز الصناعي 0.68% إلى 47,307.88 نقاط. وارتفع Russell 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 1.2%، بينما سجل PHLX لمؤشر أشباه الموصلات مكاسب بنسبة 2.8%، وتراجع مؤشر CBOE للتقلبات إلى 18.26 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع يوم الجمعة الماضي.

الأسهم في قطاع الطيران تحت الضغط

هذا وتعرّضت شركات الطيران لضغوط بسبب إلغاء الرحلات والتغيّبات في طواقم العمل نتيجة الإغلاق الحكومي. تراجع سهم "يونايتد إيرلانز" (United Airlines) بنسبة 0.6% و"أميركان إيرلاينز" (American Airlines) بنسبة 2.2%. وقد أدى الإغلاق الفيدرالي الطويل إلى فجوة بياناتية لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والأسواق، ما اضطرهما للاعتماد على بيانات خاصة قدّمت صورة مختلطة للاقتصاد. وأظهر موسم أرباح الربع الثالث أن 83% من 446 شركة في S&P 500 قد حققت أرباحاً أفضل من المتوقع، وفق بيانات LSEG.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات التأمين الصحي بعد اتفاق مجلس الشيوخ لإنهاء الإغلاق من دون تمديد دعم Affordable Care Act، حيث خسر Centene 8%، وHumana وElevance Health أكثر من 4% لكل منهما. ومن بين أخبار الشركات الأخرى، هبطت أسهم Metsera بنسبة 15% بعد فوز Pfizer بعقد استحواذ بقيمة 10 مليارات دولار، بينما ارتفعت أسهم Eli Lilly بنسبة 4.3% وحققت مستوى قياسياً خلال الجلسة بعد ترقية تصنيفها من Leerink Partners.