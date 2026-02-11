- شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً بفضل تقرير وظائف قوي، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% وناسداك 100 بنسبة 0.5%، مع إضافة 130 ألف وظيفة وانخفاض البطالة إلى 4.3%. - يتوقع الخبراء استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، مما سيجعل الشركات مترددة في تسريح الموظفين، مع تحول الاستثمار من التكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية والاستهلاكية. - رغم تحسن سوق العمل، يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس تفاقماً في العجز المالي ليصل إلى 1.853 تريليون دولار في 2026، مما يشير إلى تحديات مالية مستمرة.

شهدت الأسهم الأميركية موجة صعود قوية، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتقرير وظائف أقوى من المتوقع، في الوقت الذي توقع فيه مكتب الموازنة في الكونغرس أن يشهد العجز المالي للبلاد تفاقماً طفيفاً في السنة المالية 2026، بما يسلط الضوء على التحديات المالية المستمرة التي تواجه الاقتصاد الأميركي رغم مؤشرات التعافي في سوق العمل. ففي تفاصيل السوق المالية التي أوردتها بلومبيرغ، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بوزر (S&P 500) 0.4% صباح الأربعاء في نيويورك، متجهاً نحو مستوى قياسي جديد، في حين صعد مؤشر ناسداك 100 التقني 0.5%، بينما بقي مؤشر التقلبات Cboe عند حوالي 17، وهو مستوى منخفض نسبياً يعكس استقرار المستثمرين بعد صدور بيانات الوظائف.

ونقلت الوكالة عن براد سميث، مدير المحافظ في "جانوس" (Janus Henderson Investors)، قوله إن "سوق الأسهم الأميركية حصل على تقرير الوظائف الذي كان يحتاجه، وهذا يشير إلى أن المخاوف بشأن ضعف سوق العمل لم تتحقق، وأن النمو الاقتصادي القوي لا يأتي على حساب الوظائف". ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة اليوم، أضاف أصحاب العمل 130 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، فيما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3%، في أفضل زيادة للتوظيف منذ أكثر من عام. وتأتي هذه البيانات بعد سنة شهدت ارتفاع البطالة وتراجعاً في التوظيف، ما يوحي بأن سوق العمل بدأ يجد توازنه.

وأفاد تحليل أعدته جنيفر تيمرمان، كبيرة محللي استراتيجيات الاستثمار في "ويلز فارغو" (Wells Fargo Investment Institute)، أنه "رغم التراجع في سوق العمل الذي شهدناه العام الماضي، نعتقد أن قوة الاقتصاد التي بدأت في 2025 وتستمر هذا العام ستجعل الشركات مترددة في تسريح الموظفين، في حين سيحد ضيق المعروض من العمالة من ارتفاع معدل البطالة"، فيما أشار براد كونغر، المدير التنفيذي للاستثمار في "هيرتل" (Hirtle Callaghan)، إلى أن سوق العمل القوي سيدعم ما يعرف بـ"التجارة المتوسعة"، أي انتقال الاستثمار من التكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية والاستهلاكية، مضيفاً: ""نفضل شركات البناء والعقارات وصناعة السلع الفاخرة باعتبارها المستفيد المحتمل من النمو الاقتصادي الأقوى".

كما شهدت بعض الأسهم الأميركية تحركات حادة، حيث قفزت "لاتيس" (Lattice Semiconductor) 16% بعد توقعات إيرادات أفضل من المتوقع، في حين تراجعت "ماتل" (Mattel) 27% بعدما أخفقت في تلبية تقديرات الأرباح، وانخفضت "كرافت" (Kraft Heinz) 2.2% بعد تعليق خطط تقسيم الشركة، كما تراجعت "موديرنا" (Moderna) 11% بعد رفض السلطات الأميركية مراجعة لقاحها الجديد للأنفلونزا "mRNA".

ورغم بيانات سوق العمل الإيجابية، كشف مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، أن عجز الموازنة للسنة المالية 2026 سيصل إلى 1.853 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ارتفاع طفيف عن عجز 2025 البالغ 1.775 تريليون دولار، حسبما نقلت رويترز. وأشار المكتب إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل مرتفعة على المدى الطويل، مع توقع أن تصل إلى 6.1% في المتوسط خلال السنوات العشر المقبلة، وأن ترتفع إلى 6.7% بحلول السنة المالية 2036، وهي مستويات تتجاوز بكثير الهدف الذي حدده وزير الخزانة سكوت بيسنت بتقليص العجز إلى نحو 3% من الناتج المحلي.