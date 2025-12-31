الأسهم الأميركية تختتم العام بفتور وسط ارتفاع أسهم نايكي وتسلا

- افتتحت الأسهم الأميركية دون تغييرات تُذكر، حيث صعدت نايكي بعد شراء الرئيس التنفيذي لأسهم، وارتفعت تسلا بعد تصريحات مايكل بيري رغم وصفه السابق للشركة بأنها "مبالغ في تقييمها". - استقرت مؤشرات ناسداك وBloomberg Magnificent Seven، بينما تراجعت قطاعات ستاندرد آند بورز 500 بقيادة الاتصالات والمواد والعقارات. أظهرت بيانات انخفاضاً في طلبات إعانة البطالة، مما يعكس خللاً في التعديلات الموسمية. - قفزت أسهم Vanda Pharmaceuticals وAxsome Therapeutics بعد موافقات دوائية، بينما تراجعت أسهم Corcept Therapeutics وNewmont Corp. بقيت بيركشاير هاثاواي مستقرة في آخر يوم لوارن بافيت.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة الأربعاء دون تغييرات تُذكر، إذ صعدت أسهم شركة نايكي (Nike Inc) بعد أنباء عن قيام الرئيس التنفيذي بشراء أسهم، فيما ارتفعت تسلا (Tesla Inc) عقب تصريحات المستثمر الشهير مايكل بيري بأنه لا يراهن ضد السهم، رغم وصفه الشركة بأنها "مبالغ في تقييمها" في وقت سابق من الشهر.

واستقر مؤشر ناسداك 100 ومؤشر Bloomberg Magnificent Seven عند مستويات شبه ثابتة بحلول الساعة 9:38 صباحاً بتوقيت نيويورك، بينما تراجعت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة الاتصالات والمواد والعقارات بنسبة لم تتجاوز 0.3%، بحسب بيانات بلومبيرغ.

وأشارت شركة Bespoke Investment Group إلى أن الجلسة جاءت بعد "ليلة منخفضة السيولة للغاية" تزامنت مع إغلاق مبكر أو توقف التداول في أسواق عالمية، لافتة إلى أن الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2017.

وفي سوق العمل، أظهرت بيانات انخفاضاً مفاجئاً في طلبات إعانة البطالة خلال أسبوع عيد الميلاد، وهو ما يعكس خللاً في التعديلات الموسمية، بحسب الخبيرة الاقتصادية في بلومبيرغ إليزا وينغر، التي توقعت أن ضعف التوظيف سيُبقي الاحتياطي الفيدرالي منفتحاً على خفض الفائدة في عام 2026.

وارتفعت إنفيديا (Nvidia Corp) 0.5% بعد تقارير عن محادثات مع شركة TSMC لزيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز H200.

وفي قطاع التكنولوجيا الحيوية، قفزت أسهم Vanda Pharmaceuticals بنسبة 31% بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على علاج جديد لدوار الحركة، فيما ارتفعت Axsome Therapeutics بنسبة 17% بعد حصول دوائها على مراجعة أولوية لعلاج ألزهايمر. بالمقابل، هوت أسهم Corcept Therapeutics بنسبة 47% عقب رفض المنظمين الأميركيين لعلاجها الخاص بارتفاع ضغط الدم.

أسهم شركات التعدين تراجعت بعد أن رفعت CME Group هوامش عقود المعادن النفيسة للمرة الثانية خلال أسبوع إثر تقلبات حادة، حيث انخفض سهم Newmont Corp بنسبة 0.9%. أما بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway) فبقيت مستقرة، في يوم يُعد الأخير للمستثمر الأسطوري وارن بافيت في الشركة، بعد أن أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه "سيصمت"، ما يمثل نهاية حقبة في عالم الاستثمار.