الأسهم الأميركية تحلّق وسط هدنة إيران ومفاجآت كبرى في التكنولوجيا

- شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل مؤشر داو جونز مستوى قياسي جديد بزيادة 360.77 نقطة، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز شهية المخاطرة في الأسواق. - تجاوزت شركة سبايس إكس القيمة السوقية لأمازون لتصبح خامس أكبر شركة أميركية، بعد ارتفاع سهمها بنسبة 9.5%، مدعومة بخطط الاستحواذ على شركة أنيسفير لتعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي. - قادت الأسهم المالية موجة الصعود في السوق بارتفاع قطاعها بنسبة 1.1%، وسط توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر، مما يعكس حالة تفاؤل حذر في السوق.

شهدت الأسهم الأميركية في تعاملات اليوم الثلاثاء، موجة صعود لافتة دفعت مؤشر داو جونز إلى مستوى قياسي خلال التداولات اليومية، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط على نحوٍ إضافي وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزّز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. وفي تمام الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر الأسهم الأميركية الصناعي داو جونز بمقدار 360.77 نقطة، أو 0.7%، ليصل إلى 52031.80، وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 7.49 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 7561.78، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 35.07 نقطة، أو 0.13%، ليصل إلى 26719.01، حسب رويترز.

وفي تطور مفاجئ في قطاع التكنولوجيا، تجاوزت شركة سبايس إكس (SpaceX) القيمة السوقية لشركة أمازون (Amazon)، لتصبح خامس أكبر شركة أميركية من حيث القيمة، بعد ارتفاع سهمها بنحو 9.5%. وجاء هذا الصعود مدعوماً بإعلان الشركة نيتها الاستحواذ على شركة البرمجيات أنيسفير (Anysphere) بقيمة 60 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي المخصص للشركات. وسجلت أسهم رقائق الذاكرة مكاسب قوية، إذ ارتفعت أسهم ويسترن ديجيتال (Western Digital) وسيجيت تكنولوجي (Seagate Technology) بنسب 9% و6% على التوالي، فيما شهد قطاع التكنولوجيا بشكل عام تراجعاً طفيفاً، إذ انخفض مؤشر S&P التكنولوجي بنسبة 0.5% بعد موجة صعود قوية في الجلسة السابقة.

في المقابل، قادت الأسهم الأميركية المالية موجة الصعود داخل السوق، مع ارتفاع قطاعها بنسبة 1.1%، مدعوماً بمكاسب بنوك كبرى مثل غولدمان ساكس (Goldman Sachs)، وجيه بي مورغان (JPMorgan)، وبنك أوف أميركا (Bank of America)، في إشارة إلى انتقال السيولة نحو القطاعات الأكثر حساسية للنشاط الاقتصادي. أما قطاع الطاقة، فقد تراجع بنسبة 0.4% مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، وسط توقعات بأن أي تهدئة جيوسياسية ستضغط على أسعار الخام عالمياً.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة إيجابية سابقة للأسواق، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن توقيع اتفاق أولي لإنهاء النزاع، رغم استمرار الشكوك حول إمكانية تنفيذ الاتفاق بشكل سريع، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بإعادة فتح ممرات الشحن في مضيق هرمز وتأثير ذلك على استقرار الإمدادات.

وتحولت أنظار المستثمرين الآن إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب، إذ يُتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50–3.75%. ويترقب المستثمرون تصريحات القيادة النقدية الجديدة بشأن التضخم والبطالة ومسار الاقتصاد الأميركي، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من الهدف المحدد عند 2%. وتشير بيانات الأسواق إلى أن المتداولين يقدّرون احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 42%، وفق أداة سي إم إي فيواتش (CME FedWatch)، مع توقعات بأن تبدأ أي تخفيضات محتملة بعد منتصف عام 2027.

وفي أسهم الشركات، ارتفعت كوالكوم (Qualcomm) بنسبة 3.6% بعد تقارير عن مفاوضات للاستحواذ على شركة تنستورِنت (Tenstorrent) المتخصّصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بينما صعدت روبن هود (Robinhood) بنسبة 1.1% بعد إعلانها تقليص 10% من قوتها العاملة وإغلاق وظائف شاغرة ضمن خطة لإعادة الهيكلة. ويعكس الأداء العام للسوق حالة تفاؤل حذر، إذ تجاوز عدد الأسهم المرتفعة نظيراتها المتراجعة بفارق واضح، وسجل كل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر ناسداك عدداً من المستويات القياسية الجديدة، في إشارة إلى استمرار الزخم رغم التقلبات الجيوسياسية والضبابية النقدية.