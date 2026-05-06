الأسهم الأميركية تحلّق بدعم الذكاء الاصطناعي.. فماذا عن السندات؟

سجّلت الأسواق المالية الأميركية أداءً لافتاً اليوم الأربعاء، مع تزامن صعود قوي في الأسهم الأميركية مع تحركات نشطة في سوق السندات، في مشهد يعكس توازنات دقيقة بين التفاؤل بالنمو الاقتصادي وترقّب مسار السياسة النقدية . فقد أغلقت مؤشرات وول ستريت عند مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بنتائج شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تستعد فيه وزارة الخزانة لاختبار شهية المستثمرين عبر طرح ضخم لسندات طويلة الأجل.

وفي تفاصيل الأداء التي أوردتها وكالة رويترز، قفز مؤشر ستاندرد أند بورز بنحو 1.45% ليغلق عند 7364.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 2.01% مسجلاً 25834.88 نقطة، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 1.22% ليصل إلى 49909.55 نقاط، في دلالة واضحة على اتساع موجة الصعود عبر مختلف القطاعات، مع قيادة قوية من أسهم التكنولوجيا.

وبذلك، واصلت الأسهم الأميركية عبر مؤشري ستاندرد أند بورز وناسداك تسجيل أرقام قياسية، مدعومين بزخم أرباح الشركات، خصوصاً في قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي. وقادت شركة إيه إم دي Advanced Micro Devices (AMD) هذا الصعود بعد أن فاجأت الأسواق بتوقعات إيرادات قوية مدفوعة بالطلب على رقائق مراكز البيانات، ما أشعل موجة ارتفاع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا، بما في ذلك منافسون مثل إنتل، إضافة إلى صعود مؤشر الرقائق بشكل ملحوظ هذا العام.

وهذا الأداء الإيجابي تزامن مع تراجع أسعار النفط بنحو حاد، وسط إشارات إلى تهدئة محتملة في التوترات الجيوسياسية، ما خفف المخاوف التضخمية ودعم شهية المخاطرة لدى المستثمرين. كما عززت بيانات سوق العمل الأميركية هذا الاتجاه، بعد تسجيل نمو قوي في الوظائف الخاصة، ما يعكس استمرار متانة الاقتصاد رغم التحديات الخارجية.

في المقابل، تبرز سوق السندات كوجه آخر لهذه المعادلة، حيث تعتزم وزارة الخزانة الأميركية طرح سندات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 125 مليار دولار، موزعة على آجال 3 و10 و30 عاماً، حسب ما أوردت وكالة أسوشييتد برس. ويأتي هذا الطرح بعد إصدار سابق بقيمة 119 مليار دولار الشهر الماضي، أظهر تبايناً في الطلب، مع إقبال قوي نسبياً على السندات قصيرة الأجل، مقابل طلب أضعف على السندات متوسطة الأجل، واستقرار في الطلب على السندات طويلة الأجل.

وتحمل هذه الإصدارات أهمية خاصة في ظل بيئة نقدية غير محسومة، إذ تشير تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية، رغم استقرار سوق العمل. وهذا ما يجعل عوائد السندات عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات الاستثمار، خصوصاً مع المنافسة بين العوائد الثابتة والأسهم التي بلغت مستويات مرتفعة.