الأسهم الأميركية تحت ضغط التكنولوجيا.. هروب جماعي نحو السندات

- شهدت الأسهم الأميركية تقلبات حادة مع تراجع أسهم التكنولوجيا، خاصة "إنفيديا"، رغم نتائج مالية قوية، مما أثار تساؤلات حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. في المقابل، ارتفعت سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن وسط قلق المستثمرين. - انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9% وناسداك 100 بنسبة 1.5%، مع تراجع أسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات. بينما ارتفعت أسهم "سيلزفورس" و"سنوفليك" بفضل توقعات إيجابية. - ارتفعت سندات الخزانة الأميركية مع انخفاض عوائدها طويلة الأجل، مدفوعة بتحركات المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت وسط عدم اليقين في تقييمات شركات التكنولوجيا.

تشهد الأسهم الأميركية موجة تقلبات حادة الخميس، مع تراجع أسهم التكنولوجيا، وعلى رأسها "إنفيديا"، رغم نتائج مالية فاقت التوقعات، ما أثار تساؤلات حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، اندفع المستثمرون بقوة نحو سندات الخزانة الأميركية في حركة تعكس تحوّلاً واضحاً إلى الملاذات الآمنة وسط تصاعد القلق في وول ستريت.

في تفاصيل أوردتها بلومبيرغ، تراجعت الأسهم الأميركية اليوم، إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9%، فيما هبط مؤشر ناسداك 100 المثقل بأسهم التكنولوجيا 1.5%، مع تراجع سبعة قطاعات من أصل 11، بقيادة التكنولوجيا وخدمات الاتصالات. وسجل سهم شركة "إنفيديا"، أكبر مصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي، انخفاضًا بنسبة 4.8%، رغم إعلان نتائج أفضل من المتوقع، في إشارة إلى أن المستثمرين باتوا يشككون في قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على الحفاظ على وتيرة النمو القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ونقلت الوكالة عن محللين اعتقادهم أن القلق لا يقتصر على أرباح الشركات، بل يمتد إلى مخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى اضطرابات واسعة في قطاعات مثل التمويل والبرمجيات. في المقابل، سجلت بعض الأسهم الأميركية أداء إيجابياً، إذ ارتفع سهم "سيلزفورس" بعد إعلان توقعات قوية طويلة الأجل وبرنامج لإعادة شراء الأسهم، كما حققت "سنوفليك" مكاسب بدعم تقييمات إيجابية من المحللين.

في قطاعات أخرى، تراجعت أسهم شركات مثل "مان كايند" و"إيه سي إم ريسيرش" بعد نتائج دون التوقعات، بينما قفز سهم "آيون كيو" بنسبة 19% بعد إعلان إيرادات فاقت التقديرات.

السندات تستفيد من العزوف عن مخاطر الأسهم الأميركية

وفي تقرير منفصل، أشارت بلومبيرغ اليوم، إلى أنه مع هبوط الأسهم الأميركية في قطاع التكنولوجيا، ارتفعت سندات الخزانة الأميركية، ما دفع العوائد طويلة الأجل نحو أدنى مستوياتها هذا العام. وانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.01%، وهو الأدنى منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونقلت عن محللين قولهم إن حالة عدم اليقين في تقييمات شركات التكنولوجيا دفعت المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم من الأسهم إلى أدوات الدخل الثابت، في ما يُعرف بحركة "الابتعاد عن المخاطر". كما عززت عمليات إعادة توازن المؤشرات في نهاية الشهر الطلب على السندات، خاصة مع إدراج إصدارات جديدة لأجل 10 و20 و30 عاماً.

وجاءت هذه التحركات رغم ارتفاع أسعار النفط، في ظل توتر الأجواء الجيوسياسية المرتبطة بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في جنيف، وتزايد الحديث عن مهلة زمنية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، علماً أن أسعار النفط تُعد مؤشراً حساساً لاحتمالات التوصل إلى اتفاق أو تصاعد التوتر.