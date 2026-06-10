- شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً بسبب الضغوط على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا. - انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع، وارتفع مؤشر التقلبات "فيكس" مع زيادة أسعار المستهلكين بنسبة 4.2%. - تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط كبيرة، بينما تدفقت الأموال نحو قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والعقارات، واستفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، وسط توترات سياسية متزايدة.

تعرضت الأسهم الأميركية لموجة جديدة من الضغوط، الأربعاء، بعدما واصلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تراجعها وسط استمرار عمليات البيع المكثفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في وقت طغت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران على تأثير بيانات التضخم التي جاءت متوافقة مع التوقعات. ويواجه المستثمرون حالياً مزيجاً معقداً من المخاطر، يشمل الارتفاع الكبير في تقييمات شركات التكنولوجيا، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، إضافة إلى تنامي الرهانات على احتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً لمواجهة الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 11:36 صباحاً بتوقيت نيويورك، تراجع مؤشر الأسهم الأميركية داو جونز الصناعي بمقدار 557 نقطة، أو 1.09%، إلى 50318 نقطة، فيما خسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 62 نقطة، أو 0.84%، ليصل إلى 7324 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 303 نقاط، أو 1.18%، إلى 25375 نقطة، وفق بيانات رويترز.

وفي إشارة إلى تزايد القلق في أسواق الأسهم الأميركية الحائرة، ارتفع مؤشر التقلبات "فيكس" (CBOE Volatility Index)، الذي يقيس مستوى الخوف في وول ستريت، بمقدار 1.84 نقطة ليصل إلى 21.73 نقطة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ السابع من إبريل/نيسان. وجاءت هذه التحركات بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو/أيار، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ إبريل 2023. ويعزو محللون جزءاً من هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ورغم أن القراءة جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، فإنها لم تكن كافية لطمأنة الأسواق. وقال روبرت بافليك، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في شركة "داكوتا ويلث" (Dakota Wealth): "البيانات لم تكن سيئة كما كان متوقعاً، لكنها بالتأكيد ليست جيدة. ما زلنا نشهد ارتفاعاً في التضخم، وهذا أمر مقلق". وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في يونيو/حزيران، إلا أن المستثمرين باتوا يرجحون احتمال تنفيذ زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

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وكانت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر تضرراً من موجة البيع الحالية، مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وتأثيرها على الشركات ذات التقييمات المرتفعة. وتراجعت أسهم إنفيديا (Nvidia) وميكرون تكنولوجي (Micron Technology) وبرودكوم (Broadcom) بنسب تراوحت بين 2.6% و4.2%، لتواصل خسائرها بعد انتعاش محدود شهدته في مطلع الأسبوع. كما انخفض مؤشر التكنولوجيا ضمن "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.6%.

وفي واحدة من أكبر الخسائر الفردية، هوت أسهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (Super Micro Computer) بنسبة 17.7% بعدما أعلنت خططاً لجمع سبعة مليارات دولار عبر عمليات تمويل تعتمد على إصدار أسهم وأدوات مالية مرتبطة بالأسهم، بهدف تمويل شراء المكونات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي. في المقابل، بدأت الأموال تتدفق نحو قطاعات كانت أقل أداءً خلال العام الحالي، مثل الرعاية الصحية والعقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية، في ظاهرة يصفها المحللون بـ"تدوير الاستثمارات" بعيداً عن أسهم التكنولوجيا المكتظة بالمستثمرين. واستفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%، لتتصدر مكاسب القطاعات المدرجة ضمن مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، في حين ارتفعت خمسة قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في المؤشر.

وزادت التصريحات السياسية حدة التوتر في الأسواق، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً في التفاوض بشأن اتفاق محتمل، وإنها "ستدفع الثمن الآن"، في حين أعلنت طهران أنها ستعيد تقييم مسار التواصل الدبلوماسي مع واشنطن عقب الضربات المتبادلة التي شهدتها الساعات الماضية. كما يراقب المستثمرون عن كثب الاكتتاب المرتقب لشركة سبايس إكس (SpaceX)، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، والمقرر يوم الجمعة، إذ تستهدف الشركة تقييماً يبلغ 1.75 تريليون دولار وجمع نحو 75 مليار دولار، في أكبر طرح عام أولي قد تشهده الأسواق العالمية على الإطلاق. ويرى بعض المحللين أن هذا الاكتتاب العملاق قد يفرض ضغوطاً إضافية على أسواق الأسهم الأميركية في ظل تنامي المخاوف من المبالغة في تقييم شركات التكنولوجيا.

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ومن بين الأسهم الأخرى التي تعرضت لضغوط، تراجعت أسهم شركات النقل والشحن "إكس بي أو" (XPO) و"جيه بي هانت" (J.B. Hunt) و"أولد دومينيون" (Old Dominion) بما يراوح بين 1.7% و5.2%، بعدما أعلنت شركة أمازون (Amazon) توسيع خدمات الشحن البري الخاصة بها داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن اشتداد المنافسة في القطاع. وعكست مؤشرات السوق حالة الانقسام بين المستثمرين؛ ففي بورصة نيويورك تفوقت الأسهم الصاعدة بشكل طفيف على الأسهم المتراجعة، بينما كانت الكفة تميل للأسهم الخاسرة في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 عشرين مستوى مرتفعاً جديداً خلال 52 أسبوعاً مقابل سبعة مستويات متدنية جديدة، بينما شهد مؤشر ناسداك تسجيل 121 قمة جديدة و104 مستويات متدنية جديدة، في إشارة إلى استمرار التباين الحاد بين القطاعات والأسهم المختلفة في أكبر سوق مالية في العالم.