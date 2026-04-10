الأسهم الأميركية تتماسك والتضخم يقفز بفعل غلاء الطاقة

- ارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة بدعم من بيانات التضخم لشهر مارس، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.3% سنوياً و0.9% شهرياً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. - رغم ارتفاع أسعار الطاقة، بقي التضخم الأساسي تحت السيطرة نسبياً بارتفاع 2.6% سنوياً و0.2% شهرياً، مما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار خارج قطاع الطاقة. - تماسك معنويات المستثمرين رغم المخاوف من التضخم، حيث ارتفعت عقود الأسهم الأميركية، بينما تراجع الدولار، وسط تحذيرات من زيادات مرتقبة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

ارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة، اليوم الجمعة، بدعم من بيانات التضخم لشهر مارس/ آذار، والتي جاءت مطابقة للتوقعات السنوية، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن تسارع شهري حاد هو الأكبر منذ سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام معادلة معقدة بين استقرار الأسواق وضغوط الأسعار.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أنّ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، فيما قفز على أساس شهري بنسبة 0.9%، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 2022. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بـأسعار البنزين التي شكّلت نحو ثلاثة أرباع الارتفاع الشهري، وفق مكتب إحصاءات العمل. في المقابل، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً أقل من المتوقع، إذ بلغ 2.6% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات عند 2.7%، وارتفع شهرياً بنسبة 0.2% فقط، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية خارج قطاع الطاقة لا تزال تحت السيطرة نسبياً.

وعلى صعيد الأسواق المالية، ارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 33 نقطة أو 0.07%، فيما صعدت عقود مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنحو 11.5 نقطة أو 0.17%، وزادت عقود "ناسداك 100" بحوالي 62 نقطة أو 0.25%، في إشارة إلى تماسك معنويات المستثمرين رغم المخاوف من تداعيات التضخم. في الوقت ذاته، تراجع الدولار الأميركي، في انعكاس لقراءة الأسواق المختلطة للبيانات.

وبحسب وكالة رويترز، تبرز هذه الأرقام التأثير السريع للحرب في الشرق الأوسط، لا سيما التوتر مع إيران، على الاقتصاد الأميركي، حيث بدأت تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة بالانتقال إلى المستهلكين. كما حذّرت شركات كبرى، مثل "دلتا إيرلاينز" وخدمة البريد الأميركية، من زيادات مرتقبة في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

ورغم أن أسعار السلع والخدمات خارج قطاع الطاقة شهدت زيادات محدودة، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.1% فقط للشهر الثاني على التوالي، وتراجعت أسعار السيارات المستعملة للشهر الرابع، فإن المخاوف تتزايد من موجة تضخمية أوسع. فقد انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 0.2% مدفوعة بتراجع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، لكن التوقعات تشير إلى أن اضطرابات إمدادات الأسمدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة.

كما ارتفعت تكاليف الخدمات باستثناء الطاقة بنسبة 0.2%، مع صعود أسعار تذاكر الطيران بنسبة 2.7%، في حين ارتفعت تكاليف السكن، التي تشكل أكبر مكون في المؤشر، بنسبة 0.3%. ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب تداعيات صدمة الطاقة على التضخم، في وقت تشير فيه توقعات الأسواق إلى تراجع فرص خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، رغم استمرار بعض الاقتصاديين في ترجيح إمكانية إجراء خفض واحد أو أكثر لاحقاً هذا العام، إذا ما هدأت الضغوط السعرية.