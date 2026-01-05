- بدأت الأسهم الأميركية عام 2026 بنغمة إيجابية، حيث قادت أسهم التكنولوجيا والطاقة المكاسب، رغم المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.6% وناسداك 100 بنسبة 0.8%. - لم تتأثر موجة الصعود المستمرة للأسهم الأميركية منذ ثلاث سنوات بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية. وأشار كريستوفر هارفي إلى أن تأثير الأحداث في فنزويلا سيكون محدوداً، لكنه حذر من زيادة عدم اليقين الكلي في عام 2026. - لعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز شهية المخاطرة، مع توقعات بارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9% هذا العام. ومع ذلك، دعا سام ستوفال إلى خفض سقف التوقعات قليلاً نظراً لاقتراب عام انتخابات نصفية صعب.

بدأت الأسهم الأميركية أول أسبوع تداول كامل في عام 2026 على نغمة إيجابية، إذ قادت أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة المكاسب، في وقت أظهر فيه المتعاملون قدراً محدوداً من القلق حيال المخاطر الجيوسياسية، عقب إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقاً لبيانات بلومبيرغ، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.6% عند الساعة 9:48 صباحاً بتوقيت نيويورك اليوم، فيما صعد مؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.8%، وقفزت أسهم شركات النفط الأميركية بعدما تعهّد الرئيس دونالد ترامب بإحياء قطاع الطاقة الفنزويلي عقب الخطوة الأميركية لتوقيف مادورو. وارتفعت أسهم شيفرون، وهي شركة النفط الأميركية الكبرى الوحيدة التي تعمل حالياً في فنزويلا بموجب ترخيص خاص من الولايات المتحدة، كما سجلت أسهم كونوكو فيليبس وإكسون موبيل مكاسب أيضاً.

ورغم أن التطورات حرّكت الأصول العالمية من النفط والمعادن إلى السندات الفنزويلية والدولار الأميركي، فإنّ الأسهم الأميركية لم تُظهر مؤشرات تُذكر على أن التوترات قد تعرقل موجة الصعود المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وفي هذا الصدد، نقلت بلومبيرغ عن كريستوفر هارفي، رئيس استراتيجية الأسهم والمحافظ في "سي آي بي سي" (CIBC Capital Markets)، قوله: "نعتقد أن أي انتقال لتداعيات توقيف مادورو إلى سوق الأسهم الأميركية سيكون محدوداً، نظراً إلى الثقل الاقتصادي المتواضع لفنزويلا وعزلتها"، لكنه أضاف أن "الأحداث الأخيرة تنذر بقدر أكبر من عدم اليقين الكلي في عام 2026". ويعزز ذلك توقعات فريقه بارتفاع "تجنّب المخاطر" خلال النصف الأول من العام، داعياً العملاء إلى توجيه محافظهم نحو الأسهم عالية الجودة أو منخفضة التقلب.

ومن شركة فرانكلين تمبلتون لحلول الاستثمار، قال نائب كبير مسؤولي الاستثمار ماكس غوخمان إن جدوى التحوّط تعتمد على الآفاق الزمنية وكلفة التقلب. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) على نحوٍ طفيف يوم الاثنين، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مستوياته في خمس سنوات، مضيفاً: "قد يرى المتداولون التكتيكيون الذين يعتبرون التقلبات رخيصة أن التأمين مجدٍ، لكن المستثمرين المؤسسيين ذوي الطابع الاستراتيجي قد يتجاهلون أي ارتفاعات عابرة في التقلب".

ولعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في شهية المخاطرة اليوم. فقد تجاوزت المبيعات الفصلية لشركة هون هاي، الشريك لشركة إنفيديا، التقديرات بعد تسارع شركات التكنولوجيا العالمية في بناء مراكز البيانات، بينما قفز سهم "تي إس إم سي" (TSMC) عقب رفع محلّلي غولدمان ساكس السعر المستهدف للسهم بنسبة 35%.

ويتوقع معظم استراتيجيي وول ستريت أن تواصل الأسهم الصعود للعام الرابع على التوالي، بعد تحقيق مكاسب مزدوجة الرقم في كل من السنوات الثلاث الماضية، وإن كانت العوائد مرشحة لأن تكون أهدأ. ويتوقع استراتيجيون شملهم استطلاع بلومبيرغ أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بنحو 9% هذا العام، بما يتماشى تقريباً مع متوسط العائد الإجمالي خلال هذا القرن، إلّا أن ذلك سيكون أقل من مكاسب السنوات الثلاث السابقة، حين سجل المؤشر ارتفاعات بلغت 24% و23% و16% على التوالي.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في "سي إف آر إيه" (CFRA): "خفّض سقف توقعاتك قليلاً. لا بأس بالبقاء متفائلاً، لكن بحرف صغير، لأننا نقترب أيضاً من عام انتخابات نصفية صعب تاريخياً"، فيما يترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة دفعة مكثفة من البيانات الاقتصادية الكلية، يتصدرها تقرير الوظائف لشهر ديسمبر/كانون الأول يوم الجمعة القادم.