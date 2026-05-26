- افتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع بفضل التفاؤل بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، رغم القلق من المفاوضات مع إيران، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100. - دعمت شركات أشباه الموصلات مثل مارفيل وميكرون وإنتل وكوالكوم مؤشرات الأسهم، مع توقعات بنمو أرباح الشركات الأميركية بنسبة 29% في الربع الأول، مما يعزز الثقة في الذكاء الاصطناعي رغم التوترات الجيوسياسية. - أدى كيفن وارش اليمين كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بتشديد السياسات النقدية بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما شهدت شركات مثل إيلاي ليلي وبوني إيه آي ارتفاعاً في أسهمها بفضل صفقات توسعية.

اتّجهت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في وول ستريت إلى افتتاح مرتفع، الثلاثاء، في محاولة لتعويض عطلة رسمية أوقفت التداولات، وسط موجة تفاؤل بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، رغم استمرار القلق المرتبط بالمفاوضات الجارية بشأن الحرب مع إيران عقب الضربات الأميركية الأخيرة.

وبحلول الساعة 08:06 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية الصناعية داو جونز بمقدار 271 نقطة أو 0.53%، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 50.25 نقطة أو 0.67%، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 321.75 نقطة أو 1.09%، حسب بيانات رويترز.

وجاء الدعم الرئيسي لمؤشرات الأسهم الأميركية من شركات أشباه الموصلات المرتبطة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت يراقب فيه المستثمرون بحذر تطورات الاتصالات الأميركية الإيرانية وإمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف التوترات في الشرق الأوسط، ويعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة والشحن البحري، حسب رويترز. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن طهران تسعى ضمن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في الخارج.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله إنّ التوصل إلى اتفاق قد "يستغرق بضعة أيام"، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشال" أنّ المحادثات مع إيران "تسير على نحوٍ جيّد". وقال كبير استراتيجيي الأسواق في شركة بي رايلي ويلث (B Riley Wealth)، آرت هوغان، إنّ الأسواق تعيش حالة "تفاؤل حذر"، مع تركيز المستثمرين على إيجاد مخرج للحرب، لكن مع إدراك أن عودة أسعار الطاقة والتضخم إلى مستويات أكثر استقراراً ستحتاج إلى بعض الوقت.

وارتفع خام برنت بما يصل إلى 2%، لكنه بقي دون مستوى 100 دولار للبرميل، فيما تذبذبت الأسهم العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز. وحسب رويترز، قادت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المكاسب في تداولات ما قبل الافتتاح، إذ قفز سهم شركة مارفيل تكنولوجي (Marvell Technology) بنسبة 6.8%، فيما ارتفع سهم شركة ميكرون تكنولوجي (Micron Technology) بنسبة 7%، كما صعد سهم شركة إنتل (Intel) 1.6%، وأضاف سهم شركة كوالكوم (Qualcomm) نحو 2.5%.

وكانت وول ستريت قد واصلت التداول قرب مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، مدفوعة بنتائج أعمال قوية وثقة متزايدة بقدرة الذكاء الاصطناعي على دعم أرباح الشركات، رغم استمرار الحرب مع إيران. وسجل مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة، رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع إيران، ليصبح آخر المؤشرات الأميركية الكبرى التي تبلغ ذروتها التاريخية، بينما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل سلسلة مكاسب له منذ ديسمبر/كانون الأول 2023.

ومع اقتراب انتهاء موسم نتائج الأعمال، تشير التوقعات إلى نمو أرباح الشركات الأميركية خلال الربع الأول بنسبة 29% على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 16.1% قبل شهر فقط، وفق بيانات "إل إس إي جي". وفي سياق آخر، أدى كيفن وارش (Kevin Warsh) اليمين رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما عزّز التوقعات باتجاه السياسات النقدية العالمية إلى مزيد من التشدّد.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، مع ترجيحات برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويترقب المستثمرون أيضاً صدور بيانات ثقة المستهلك الأميركي لشهر مايو/أيار في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن تؤثر أسعار الوقود المرتفعة الناتجة عن توترات الشرق الأوسط سلباً على معنويات المستهلكين.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم شركة إيلاي ليلي (Eli Lilly and Company) بنسبة 1.2% بعدما أعلنت شركة الأدوية أنها ستستحوذ على ثلاث شركات متخصّصة في تطوير اللقاحات ضمن صفقات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 4 مليارات دولار، كما قفز سهم شركة بوني إيه آي (Pony AI) 17.5% بعدما أعلنت الشركة خططاً لتوسيع أسطول سيارات الأجرة الذاتية القيادة التابعة لها.