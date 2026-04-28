- تواجه الأسهم الأميركية تحديات معقدة بسبب تقاطع الأرباح القوية مع المخاطر الجيوسياسية، حيث يفرض ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً على الأسواق، مما يزيد من حساسية الأسهم لأي تطورات سياسية ويحد من اندفاعة الصعود. - تباينت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مع استمرار الجمود بين واشنطن وطهران، مما يضغط على شهية المخاطرة، حيث تراجعت عقود ستاندرد أند بورز وناسداك، بينما ارتفعت عقود داو جونز. - تأثرت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق بتباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف، بينما شهدت أسهم جنرال موتورز وكوكا كولا ارتفاعاً بعد تحسين توقعات الأرباح، في حين تراجعت أسهم أوراكل وسبوتيفاي بسبب نتائج دون التوقعات.

تواجه الأسهم الأميركية اختباراً معقداً عند تقاطع الأرباح القوية مع المخاطر الجيوسياسية، حيث يفرض ارتفاع النفط نفسه عامل ضاغط على الأسواق. وفي ظل جمود المسار الأميركي - الإيراني، تبدو الأسهم الأميركية أكثر حساسية لأي تطور سياسي، ما يعيد رسم مزاج المستثمرين ويحدّ من اندفاعة الصعود.

وتباينت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الثلاثاء، مع تصاعد القلق من أن استمرار الجمود بين واشنطن وطهران قد يُبقي أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، ما يضغط على شهية المخاطرة. وفي التفاصيل، تراجعت العقود المرتبطة بمؤشري ستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100 بعدما خفّ التفاؤل الذي كان قد دفع الأسهم الأميركية إلى تسجيل مستويات قياسية في الأيام الماضية. ونُقل عن مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني الأخير، ما بدّد الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

وحسب وكالة رويترز، أظهرت بيانات الافتتاح ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 0.22% إلى 49276.8 نقطة، وانخفاض مؤشر ستاندرد أند بورز 0.56% إلى 7133.74 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب 1.12% إلى 24609.574 نقطة. ويعكس هذا الأداء مدى تأثر الأسهم الأميركية بالتطورات الجيوسياسية، حتى في خضم موسم نتائج الشركات، حيث تتقاطع العوامل الاقتصادية مع التوترات الإقليمية في توجيه السوق.

وفي هذا السياق، رأى حسنين مالك من شركة تيليمر ريسيرتش (Tellimer Research) أن الولايات المتحدة وإسرائيل غير قادرتين حتى الآن على فرض تسوية تحقق أهدافهما القصوى، مشيراً إلى أن إنهاء الحرب لا يزال بعيداً، رغم استمرار وقف إطلاق النار. في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بنحو 43% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، ما يعزز المخاوف التضخمية ويزيد الضغوط على تكاليف الإنتاج عالمياً.

من جهته، أشار تقرير السوق في أميرريبرايز فايننشال (Ameriprise Financial) إلى أن التباين بين تفاؤل الأسهم وحذر أسواق السندات والنفط يعكس استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية في إدارة المخاطر. على صعيد الشركات، أفادت تقارير بأن أوبن إيه آي (OpenAI) أخفقت في تحقيق أهدافها الداخلية، ما انعكس سلباً على أسهم أوراكل (Oracle) التي تراجعت بنسبة 6.3% في التداولات المبكرة.

كما تراجعت أسهم شركات الرقائق، حيث هبطت أسهم إنفيديا (Nvidia) وإيه إم دي (AMD) وآرم هولدينغز (Arm Holdings)، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف. وفي نتائج الشركات، انخفضت أسهم يونايتد بارسيل سيرفيس (United Parcel Service) بعد إعلان تراجع حاد في الأرباح الفصلية، فيما ارتفعت أسهم جنرال موتورز (General Motors) بنحو 5% بعد رفع توقعاتها السنوية. كما صعدت أسهم كوكا كولا (Coca-Cola ) بنسبة 2% بعد تحسين توقعات الأرباح، فيما هبطت أسهم سبوتيفاي (Spotify) بنحو 10% إثر توقعات دون التقديرات للربع الثاني.