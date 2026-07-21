تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء على وقع تقارير تتحدث عن جهود دبلوماسية بين واشنطن وطهران، ما دفع الأسهم الأوروبية والآسيوية للارتفاع بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي، فيما تترقب الأسواق العالمية نتائج أرباح عمالقة التكنولوجيا هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الأسهم الأوروبية والآسيوية؟ ما هي توقعات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الأسبوع؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أسهم أوروبا ترتفع قليلا مع تراجع أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط في حين يقيّم المستثمرون مجموعة جديدة من أرباح الشركات. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 641.39 نقطة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش.

وسينصبّ الاهتمام هذا الأسبوع على نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ألفابت الأميركية، بحثا عن مؤشرات حول استدامة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت التقييمات المرتفعة منطقية. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4%، كما صعدت أسهم شركات التعدين بالنسبة نفسها على أثر ارتفاع طفيف في أسعار النحاس والذهب.

ومع ذلك، تحوّل تركيز المستثمرين إلى النتائج الفصلية في أوروبا، لتقييم تأثير الصراع على الشركات. وانخفضت أسهم "جوليوس باير" 2%، رغم إعلان البنك السويسري عن تدفقات صافية جديدة للأموال في النصف الأول من العام أقوى من المتوقع.

نيكي يرتفع بعد انخفاض حاد

ارتفع مؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، بعدما فتحت الأسواق أبوابها من جديد عقب عطلة، ومع إسراع المستثمرين إلى شراء أسهم بأسعار منخفضة في أعقاب أكبر موجة بيع أسبوعية يشهدها المؤشر منذ أكثر من عام. وصعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 3.26%، ليغلق عند 66232.19 نقطة، معوّضا جزءا من خسائره البالغة 6.4% الأسبوع الماضي. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.44%، ليسجل 4014.95 نقطة.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الاثنين، بينما تراجعت مؤشرات وول ستريت قليلا مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وضغطه على أسعار النفط. وسرّع نيكي وتيرة مكاسبه بعد ظهر اليوم، على غرار مؤشر كوسبي الذي تصدّرته أسهم التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى نتائج الربع الثاني، التي من المقرر أن تصدرها لاحقا هذا الأسبوع شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ألفابت وتسلا وإنتل. وقالت مجموعة بورصات لندن إن أرباح الشركات العاملة في قطاع أشباه الموصلات والقطاعات ذات الصلة، المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي، يُتوقع أن ترتفع 133% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال واتارو أكياما، خبير الأسهم في "نومورا للأوراق المالية": "بالمقارنة مع الانخفاض الحاد الذي شهدناه في النصف الثاني من الأسبوع الماضي، لا يبدو حتى الآن أن هذا الارتداد الفني يحمل زخما قويا". وأضاف: "من المرجح أن تسهم إعلانات الأرباح المرتقبة في اليابان والولايات المتحدة، وخصوصا الصادرة عن الشركات الكبرى، في تجاوز بعض هذا الضعف في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".

وكان اتجاه السوق إيجابيا بوجه عام، فمن بين الأسهم المدرجة على مؤشر نيكي 225، ارتفع 187 سهما وانخفض 37 سهما واستقر سهم واحد. وكانت شركة "كيوكسيا هولدنغز" لتصنيع الرقائق أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية، إذ ارتفع سهمها 17.18%، تلتها "إيبيدن" بارتفاع 11.03%، ثم "سوسيونكست" بارتفاع 9.11%. أما أكبر الخاسرين فكانت شركة "نينتندو"، التي تراجع سهمها 4.13%، تلتها "كيكومان" بانخفاض 2.49%، ثم "سايبر إيجنت" بانخفاض 2.36%.

ارتفاع أغلب الأسهم الآسيوية

ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في آسيا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استعادة الأسهم الكورية الجنوبية واليابانية بعض خسائرها عقب تراجعها الأخير نتيجة انخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفعت الأسهم الأميركية في التعاملات الآجلة، في حين تراجعت أسعار النفط.

وصعد مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية 4.7% إلى 6821.41 نقطة، بعد تراجعه 4.5% أمس. وارتفع سهم شركة "سامسونغ إلكترونيكس" 7.4%، وسهم "إس.كيه هاينكس" لرقائق الذاكرة 6.4%، وهما من أكبر الأسهم المدرجة في المؤشر. وقد ارتفع كوسبي منذ بداية العام الحالي بأكثر من 50%، لكنه تراجع خلال الشهر الماضي بأكثر من 20% بسبب عمليات بيع لجني الأرباح ومخاوف من فقاعة محتملة في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي 2.8% إلى 65926.41 نقطة، في حين ظلت البورصة اليابانية مغلقة أمس بسبب عطلة رسمية. وصعد سهم "كيوكسيا هولدنغز" لصناعة رقائق الكمبيوتر 15.9%، وارتفع سهم "أفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 6.9%. كما ارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" التي تستثمر في شركة "أوبن أيه.آي" الأميركية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة 6.1%، في حين صعد سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة معدات الرقائق 1.3%.

وفي تايوان، ارتفع مؤشر تايكس الرئيسي 3.6%، مدفوعا بارتفاع سهم شركة "تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج" (تي.إس.إم.سي) لصناعة الرقائق الإلكترونية 2.8%. وارتفع مؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج بأقل من 0.1% إلى 25150.75 نقطة، في حين صعد مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية 0.6% إلى 3819.66 نقطة. كما ارتفع مؤشر إس.آند.بي/إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية 0.1% إلى 8798 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر سينسكس للأسهم الهندية 0.1 %.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، هاجمت إيران ناقلة نفط أخرى في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة عن جولة جديدة من الضربات الجوية التي تستهدف إيران لليلة العاشرة على التوالي، فيما ردّت إيران على الضربات الأميركية باستهداف دول في المنطقة. وفي ظل تواصل الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، قدّمت إسلام أباد والدوحة مقترحا مشتركا، لخفض التصعيد بين الجانبين، بحسب ما كشفته وكالة "إيسنا" الإيرانية، الاثنين.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)