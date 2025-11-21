الأسعار ترفض الهبوط في أسواق غزة

- تشهد أسواق غزة ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار بسبب ندرة السلع وغياب الرقابة، مما يؤدي إلى "تعويم قسري للسوق" وارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع قيود على إدخال السلع واحتكار التوريد. - يعاني سكان غزة من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، حيث تتجاوز أسعار السلع الأساسية أضعاف ما كانت عليه، مما يضطر الأسر لتقليل الكميات أو الاستغناء عن بعض المنتجات. - تساهم السياسات الإسرائيلية في إبقاء الأسعار مرتفعة عبر التحكم في المعابر واحتكار التوريد، مما يزيد من معاناة السوق ويدعو للضغط الدولي لفتح المعابر وتجنب انهيار اقتصادي.

تمرّ أسواق قطاع غزة، بعد نحو شهر ونصف من اتفاق وقف إطلاق النار الذي لا يُطبّق إلا جزئياً، بحالة ارتفاع أسعار مستمرة، في ظل شبه غياب للرقابة، وندرة السلع الأساسية، ما خلق حالة "التعويم القسري للسوق"، حيث تترك الأسعار مرتفعة، بالرغم من التحسن النسبي في حركة البضائع.

ويعني التعويم القسري بقاء الأسعار عند مستويات عالية نتيجة عوامل مفروضة خارجياً لا علاقة لها بقوانين العرض والطلب، فقيود إدخال السلع واحتكار التوريد وضعف الرقابة تمنع أي انخفاض فعلي في الأسعار، ما يضع السوق في حالة اختناق اقتصادي يدفع ثمنها المستهلك أولاً وأخيراً.

ومع استمرار الحرب الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل، من خلال التحكم في المعابر، وتقييد دخول البضائع، تتفاقم معاناة الغزيين الذين يعيشون بلا دخل، وبقدرة شرائية شبه معدومة. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة بخفض الأسعار، فإن العراقيل الإسرائيلية من ارتفاع رسوم التنسيق إلى احتكار التوريد تُبقي عوامل الارتفاع قائمة، وتمنع أي تغيير في المشهد الاقتصادي.

أسعار صادمة

يبرّر التجار الارتفاع بندرة السلع، وقيود الاحتلال على إدخال البضائع، فيما يؤكد فلسطينيون أن ما يجري "تعويم فعلي للسوق"، وأن أسعار الخضراوات والفواكه والمنتجات الأساسية تتجاوز أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. وفي سوق الصحابة وسط مدينة غزة، يقف الناس مترددين أمام البسطات، يسألون عن الأسعار ثم يغادرون دون شراء، في مشهد بات مألوفاً، فالفارق بين أسعار ما قبل الحرب وبعدها صادم، خصوصاً مع تدهور الدخل، وانعدام فرص العمل.

وقالت الفلسطينية أماني تيسير، وهي أم لخمسة أطفال، إن الأسعار الحالية "لا تطاق"، وأنها تقف عاجزة أمام تأمين احتياجات أسرتها اليومية. وأضافت لـ"العربي الجديد": "كيلو الطماطم الذي كان يباع قبل الحرب بسعر 2 شيكل، أصبح اليوم بـ10 شواكل، وهو ارتفاع يفوق خمسة أضعاف"، (الدولار = 3.22 شواكل).

وأشارت تيسير إلى أنها كانت تعتمد بشكل كبير على الخضراوات الأساسية عنصراً رئيسياً في وجبات المنزل، لكنها اليوم مضطرة لتقليل الكميات، أو الاستغناء عن بعضها، بسبب الأسعار المرتفعة.

وتابعت: "كنا نشتري كيلو البطاطا بـ1.5 شيكل، وفي أقصى الحالات 2 شيكل، اليوم سعره وصل إلى 8 شواكل، وأحياناً أكثر، هذا الارتفاع جعل الكثير من الأمهات يعجزن عن إعداد الوجبات الأساسية لأطفالهن، في ظل محدودية الخيارات وغياب البدائل السهلة أو الرخيصة". من جانبه، تحدث علي شوقي، وهو نازح من شمال غزة إلى وسط القطاع، عن معاناته، قائلاً: "كنت أعمل دهّاناً قبل الحرب، وكانت مهنتي توفر لي دخلاً ثابتاً يساعدني على إعالة أسرتي، لكن الحرب دمرت المنازل والبنى التحتية، ما أدى لتوقف كامل في قطاع البناء، وبالتالي فقدت مصدر رزقي الوحيد".

وأضاف شوقي لـ"العربي الجديد" أن "فقدان الدخل في ظل هذا الارتفاع الهائل للأسعار جعلني أشعر بالعجز التام، أحيانًا أقف أمام البائعين وأفكر ألف مرة قبل أن أشتري شيئاً، حتى كيلو الخضار أصبح قراراً يحتاج لحسابات دقيقة، الوضع أصبح خانقاً لدرجة لا توصف".

وأشار إلى أن أغلبية العمال والصناع فقدوا مصدر دخلهم ويمرون بالظروف نفسها، "في وقت وصلت فيه البطالة لمستويات غير مسبوقة في غزة، ما يجعل كل ارتفاع في الأسعار بمثابة ضربة قاصمة للأسر". وأوضح أن الوضع الحالي ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل أزمة كرامة إنسانية، "كنا نعيش بكرامة ونكسب رزقنا من عرق جبيننا، اليوم ننتظر المساعدات وإن جاءت لا تكفي، والأسعار تجعل من المستحيل تدبير أمور الحياة".

سياسة متعمدة

في المقابل، أكد البائع في سوق النصيرات، محمد السيد، أن حركة البيع ضعيفة جداً، والناس تسأل عن الأسعار ثم تغادر دون شراء، فالقدرة الشرائية ضعيفة، وغلاء الخضار والفواكه جعلها خارج حسابات الكثيرين".

وقال السيد لـ"العربي الجديد": "التذمر من الأسعار بات الحديث الأكثر تداولاً بين المشترين، ونجد أنفسنا في موقف صعب عند سؤال الزبائن: متى ستنخفض الأسعار؟". وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر تجاري أن إسرائيل تمارس سياسة واضحة لإبقاء الأسعار مرتفعة، عبر منع إدخال البضائع عبر السوق الحرة، واحتكار التوريد لتجار محددين يحصلون على تنسيقات مرتفعة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن رفض إسرائيل منح الأذونات، كما كان قبل الحرب، هو السبب الأساسي للأزمة، وأن هذا الوضع يعمق معاناة السوق، خصوصاً في ظل ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة. وحذّر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي، داعياً الجهات الدولية للضغط على إسرائيل، لفتح المعابر بشكل طبيعي والسماح بدخول السلع دون قيود.

