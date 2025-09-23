الأسر المغربية قلقة رغم تباطؤ التضخم... تعرف على الأسباب

لم يفض الانخفاض القوي لمعدل التضخم في المغرب العام الحالي، مقارنة بعامي 2022 و2023، إلى استئصال قلق الأسر التي تشتكي من تراجع قدرتها الشرائية، ما يرفع الضغط على الحكومة التي أصبحت على بعد عام من الانتخابات التشريعية.

ولم يكفّ معدل التضخم عن التراجع في العام الحالي. فقد أكدت المذكرة الشهرية الصادرة، أمس الاثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، حول الرقم الاستدلالي للأثمان، أن معدل التضخم ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.3% في شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت المندوبية أن معدل التضخم المسجل في تلك الفترة نجم عن تزايد أثمان السلع الغذائية بنسبة 0.2%، وأثمان سلع غير غذائية بنسبة 0.3%.

ويرتقب، بحسب توقعات الحكومة، أن يتراوح المعدل بين 1 و1.2% العام الحالي، مقابل 0.9% في العام الماضي، بعدما قفز إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023، حيث دأبت الحكومة على تبرير تلك القفزة التي شهدها التضخم في هاتين السنتين إلى عوامل خارجية.

غير أن انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف في العامين الأخيرين، لا يدفع إلى إغفال الطابع التراكمي للتضخم، إذ ما زالت الأسر تعاني على مستوى قدرتها الشرائية من تداعيات عامي 2022 و2023 اللذين قفز فيهما التضخم.

وسعت الحكومة إلى التأكيد أنها عمدت إلى التخفيف من تأثيرات التضخم على الأسر، إذ تُشدد على التدابير التي اتخذت بهدف دعم إنتاج الكهرباء وأسعار النقل والقمح والخضر.

ولم يتردد مراقبون ومسؤولون في تحميل مسؤولية الارتفاعات القوية لأسعار السلع الغذائية في المغرب للوسطاء والمضاربين، الذين يؤخذ عليهم سعيهم لتوسيع هوامش أرباحهم على حساب المنتجين والمستهلكين.

ويشير الناشط النقابي، الحسين اليماني، إلى أن الأسر تتحمل مصاريف كبيرة تضغط على قدرتها الشرائية، خاصة في ظل اضطرارها إلى اللجوء للقطاع الخاص للعلاج والتعليم، مشدداً على أن ذلك يحدث في ظل تراجع الخدمة العمومية عبر المستشفى العمومي والمدرسة العمومية.

خفض نفقات الدعم

ويضيف اليماني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تأكيد الحكومات في الأعوام الأخيرة على خفض نفقات الدعم بهدف إيجاد هوامش مالية لتمويل الصحة والتعليم، لم يفض إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر.

وشدد على أن التراجع عن دعم السولار والبنزين مند عشرة أعوام، لم يؤدّ سوى إلى زيادة أسعار هاتين السلعتين وتوسيع هوامش أرباح شركات التوزيع، مؤكداً مواصلة تفكيك الدعم عبر خفضه عن غاز الطهو.

وقد دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي تضم الاقتصاديين المنطوين تحت لواء حزب الاستقلال الذي يعتبر عضواً في الائتلاف الحكومي الحالي، إلى تضمين مشروع موازنة العمل المقبل تدابير لدعم القدرة الشرائية للأسر.

وأكدت الرابطة في مطالبها، التي رأى فيها مراقبون مبادرة تقترب من برنامج انتخابي، التدخل بهدف ضمان شفافية عرض السلع والخدمات، ومواصلة إصلاح الضريبة على الدخل وتحفيز الادخار مع تفادي إفراط الأسر في الاستدانة.

وشددت على ضرورة محاربة الوسطاء والمضاربين، بما يساعد على خفض أسعار اللحوم وضمان إعادة تشكيل قطيع الماشية وتزويد السوق باللحوم الحمراء ومنتجاتها.