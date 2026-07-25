الأسر الليبية تحت ضغوط سعر الرغيف

- تشهد ليبيا ارتفاعاً في أسعار الخبز بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع إمدادات الوقود والكهرباء، مما يضغط على الأسر الليبية التي تعتمد على الخبز كسلعة أساسية. - يوضح المسؤولون أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج مثل الدقيق والوقود، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء الذي يضطر المخابز لاستخدام مولدات الديزل. - تعتمد ليبيا على استيراد القمح، مما يجعل الأسعار حساسة لتغيرات السوق العالمية، ويؤكد المحللون أن الحل يتطلب استقرار سعر الصرف وتحسين إمدادات الوقود والكهرباء.

تشهد أسعار الخبز في ليبيا موجة ارتفاع جديدة، في ظل تصاعد تكاليف الإنتاج وتراجع إمدادات الوقود والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما يفاقم الضغوط المعيشية على الأسر الليبية التي تعتمد على الخبز كسلعة غذائية أساسية. وارتفع سعر الخبز الصغير في عدد من المخابز إلى خمسة أرغفة مقابل دينارين (سعر الصرف 6.44 دنانير للدولار الواحد)، بينما بلغ سعر الرغيف الطويل نحو 75 قرشاً، بحسب جولة ميدانية وتصريحات لأصحاب المخابز.

وقال علي بوعزة؛ المسؤول في نقابة الخبازين، لـ"العربي الجديد"، إن الزيادة جاءت نتيجة "الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج"، موضحاً أن نقص كميات وقود الديزل المخصصة للمخابز أجبر العديد منها على شراء الوقود من السوق بأسعار أعلى، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي رفعت ساعات تشغيل المولدات الخاصة. وأضاف أن هذه الظروف انعكست مباشرةً على أسعار الدقيق، إذ ارتفع سعر قنطار الدقيق من 220 ديناراً إلى 250 ديناراً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المطاحن تواجه بدورها ارتفاعاً في تكاليف التشغيل والنقل.

من جهته، قال صاحب أحد المخابز في وسط طرابلس، محمد الهمالي، لـ"العربي الجديد"، إن المخابز أصبحت تعمل بهوامش ربح محدودة، موضحاً أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بصورة متزامنة، بما يشمل الدقيق والخميرة والزيوت والمحسّنات، فضلاً عن تكاليف الوقود والصيانة. وأضاف أن استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يضطر المخابز إلى تشغيل مولدات تعمل بالديزل، وهو ما يزيد تكلفة إنتاج كل دفعة من الخبز، مؤكداً أن "الزيادة في الأسعار لم تكن خياراً، وإنما أصبحت ضرورة لتغطية جزء من النفقات".

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تعتمد ليبيا على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها من القمح، ما يجعل أسعار الدقيق والخبز شديدة الحساسية لأي تغيرات في أسعار الحبوب العالمية أو تكاليف الشحن وسعر الصرف. ويرى المحلل الاقتصادي طارق الصرماني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تراجع قيمة الدينار الليبي خلال الأشهر الأخيرة أدّى إلى زيادة تكلفة استيراد السلع الغذائية، وفي مقدمتها القمح والدقيق والخميرة، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات الأساسية، رغم استمرار الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات.

ويعدّ الخبز من أكثر السلع استهلاكاً في ليبيا، ولذلك فإن أي زيادة في أسعاره تنعكس مباشرة على تكلفة المعيشة، خاصة بالنسبة الأسر ذات الدخل المحدود، التي تخصص نسبة كبيرة من إنفاقها للغذاء، في ظل استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية منذ بداية العام. وأكد المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود، لـ"العربي الجديد"، أن الارتفاع الأخير في أسعار الخبز يعكس تداخل عوامل اقتصادية عدة، في مقدمتها انخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف استيراد القمح ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب أزمة الكهرباء ونقص الوقود.

وأضاف أن الخبز يعدّ من السلع ذات الطلب غير المرن، ما يعني أن المستهلكين يواصلون شراءه رغم ارتفاع أسعاره، وهو ما يجعل أي زيادة في تكاليف الإنتاج تنتقل سريعاً إلى المستهلك النهائي. وقال إن معالجة الأزمة لا تقتصر على دعم المخابز، بل تتطلب استقرار سعر الصرف، وضمان توفير الوقود للمخابز والمطاحن، وتحسين إمدادات الكهرباء، باعتبارها عناصر رئيسية في تكلفة إنتاج الرغيف.

وقال عبد السلام الورفلي، وهو موظف حكومي وأب لخمسة أبناء، إن أسرته تستهلك يومياً أكثر من عشرة أرغفة، مضيفاً أن "الزيادة قد تبدو بسيطة في سعر الرغيف، لكنها تتحول إلى عبء كبير عند احتسابها على مدار الشهر، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية".

أما فاطمة الزنتاني، وهي ربة منزل، فقالت لـ"العربي الجديد" إن أسعار الخبز كانت آخر ما تبقى من السلع التي لا تزال في متناول الجميع، إلا أنها أصبحت اليوم تشهد زيادات متكررة، مضيفة: "كل أسبوع نسمع عن ارتفاع جديد، بينما الدخل ثابت والأسعار لا تتوقف عن الصعود".

وقال المواطن محمد الشريف، وهو سائق أجرة، لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة لا ترتبط بالخبز وحده، بل بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الوقود في السوق الموازية، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، جعلت الأسر تواجه صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاتها الأساسية.