الأزمة الاقتصادية تدفع الليبيين إلى الشارع وسط تراجع القدرة الشرائية

- شهدت طرابلس احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، حيث طالب المتظاهرون بإنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة موحدة لإدارة الموارد الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. - تزامنت الاحتجاجات مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، وأكد المتظاهرون على ضرورة رحيل الأجسام السياسية وإجراء انتخابات عاجلة. - حذر خبراء من أن استمرار ارتفاع الأسعار دون إصلاحات قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي، مشيرين إلى أهمية استقرار سعر الصرف واستعادة الثقة في السياسات المالية لاحتواء الغضب الشعبي.

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة، احتجاجات في ميدان الشهداء على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وللمطالبة بإنهاء الانقسام السياسي الذي يعدّه المحتجّون أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية في البلاد. وردّد المتظاهرون شعارات تندّد بالفساد وتطالب بإسقاط النظم السياسية القائمة، داعين إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الموارد الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل ما وصفوه بالانهيار المتواصل في القدرة الشرائية للمواطنين.

وتزامنت الاحتجاجات مع تسجيل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستويات قياسية تجاوزت عشرة دنانير، ما أدّى إلى موجة ارتفاع واسعة في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً المواد الغذائية المستوردة التي يعتمد عليها السوق الليبي بشكل شبه كامل. وقال أحد المتظاهرين، خالد المسعودي، لـ "العربي الجديد"، إن خروجهم إلى الشارع جاء "بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانخفاض الدخل مقابل الارتفاع الكبير في سعر الدولار بالسوق الموازية".

وأشار إلى أن فرض رسوم على بيع العملة الأجنبية زاد من الضغوط على المواطنين. وأضاف "نطالب برحيل جميع الأجسام السياسية وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن"، مؤكداً أن الاحتجاجات "ستستمر إلى حين تحقيق المطالب". من جانبه، قال متظاهر آخر، منير بن راشد، إن المحتجين يسعون إلى إيجاد حلول حقيقية للأوضاع المعيشية وإنهاء الانقسام السياسي، إضافة إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي.

بدورها، اعتبرت المتظاهرة نعيمة بن زاهية خلال حديثها لـ "العربي الجديد" أن "المشكلة الأساسية في البلاد تتمثل في الفساد والإنفاق المالي غير المنضبط"، مطالبة بوضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين. ويرى مراقبون أن الاحتجاجات تمثّل مؤشراً على انتقال الأزمة الاقتصادية من نطاق المؤشرات المالية إلى الواقع الاجتماعي، بعدما أصبحت آثار التضخم ملموسة في الحياة اليومية، بدءاً من أسعار الغذاء والوقود وصولاً إلى تكاليف الخدمات الأساسية.

وحذّر المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي من أن استمرار ارتفاع الأسعار من دون إجراءات إصلاحية واضحة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، خصوصاً في شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك وارتفاع الطلب على السلع الغذائية. وأكد لـ"العربي الجديد" أن استقرار سعر الصرف واستعادة الثقة في السياسات المالية يمثلان شرطاً أساسياً لاحتواء الغضب الشعبي".

واعتبر أن المعالجة الاقتصادية أصبحت أولوية لا تقل أهمية عن الحلول السياسية في مسار استقرار البلاد. وفي موازاة ذلك، أثارت معلومات حول شروع مصرف ليبيا المركزي في تطبيق ضرائب جديدة على عدد من السلع المستوردة موجة جدل سياسي واقتصادي واسعة في البلاد، وسط انقسام رسمي وتشكيك قانوني وانتقادات من خبراء اقتصاديين اعتبروا الخطوة امتداداً لسياسات نقدية ومالية مرتبكة ساهمت، بحسب تقديرهم، في زيادة الضغوط على الدينار الليبي وتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.