الأزمات الاقتصادية... كيف تحوّلت إلى شرارة لاحتجاجات جيل زد؟

- تشهد الدول النامية مثل المغرب ونيبال وبنغلادش وكينيا احتجاجات اقتصادية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة والفساد، حيث تتفاقم الأوضاع رغم الإصلاحات الاقتصادية. - تعاني هذه الدول من هشاشة اقتصادية بسبب الاعتماد على سلع محدودة والديون الخارجية، مما يؤدي إلى تكرار الاحتجاجات الاجتماعية نتيجة لرفع الدعم وزيادة الضرائب. - تزايد الاحتجاجات يتطلب معالجة جذور الفقر والبطالة والفساد، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي لتحقيق توزيع عادل للثروة والفرص، وإلا ستستمر الاحتجاجات وربما تتصاعد.

من المغرب ونيبال إلى بنغلادش وكينيا، مروراً بسريلانكا ودول بالشرق الأوسط، تتكرر الصورة نفسها، شباب غاضب، غلاء معيشة خانق، أنظمة سياسية عاجزة، ومؤسسات دولية تطلب إصلاحات مؤلمة، لكن الفاتورة، في النهاية، يدفعها الشارع. وفي محاولة لرسم خريطة لهذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات الاقتصادية، انطلاقاً من أحدث الأمثلة في 2024– 2025، وصولاً إلى جذورها البنيوية في الاقتصادات النامية، ثم خصوصية المشهد الشرق أوسطي وما يطرحه من أسئلة حول الديمقراطية وبناء الدولة.

المغرب: بين الإصلاح الاقتصادي وغليان الشارع

في شمال أفريقيا، لم يكن المغرب بمنأى عن موجة السخط الاقتصادي التي تجتاح العالم النامي. فعلى الرغم من إشادة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بصلابة الإصلاحات المالية في البلاد، فإن الشارع المغربي عبّر مراراً عن استيائه من ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفوارق الاجتماعية. اقتصادياً، يمضي المغرب في مسار التحول الليبرالي المنضبط القائم على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحرير الأسعار وإلغاء الدعم تدريجياً. غير أن خبراء مغاربة، مثل الباحث الاقتصادي نجيب أقصبي، يحذرون في تصريحات لصحيفة هسبريس من أن النموذج التنموي الحالي ينجح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لكنه يفشل في توزيع ثماره على المواطنين.

والتجربة المغربية تعبّر عن معضلة أوسع تواجه دول الجنوب: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والاستقرار الاجتماعي؟ فبينما تراهن الحكومة على الاستثمار الأجنبي والتصدير، ينتظر المواطن إصلاحاً ضريبياً يعيد توزيع الثروة ويوفّر حماية من تقلبات الأسواق. كما يوضح تقرير لمركز كارنيغي للشرق الأوسط (2025) أن استمرار الضغط المعيشي من دون إصلاحات اجتماعية موازية قد يعيد المغرب إلى موجات احتجاج كتلك التي عرفها في الريف عام 2017، وإن بصيغ جديدة يقودها جيل رقمي أكثر تنظيماً واتصالاً بالعالم.

نيبال 2025: حظر السوشال ميديا يشعل بركاناً مكبوتاً

في سبتمبر/أيلول 2025، تحولت نيبال إلى عنوان يومي في نشرات الأخبار العالمية، قرار حكومي بحظر منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى ضبط خطاب الكراهية والفوضى الرقمية، انفجر في وجه السلطة باعتباره أوسع حركة احتجاج تشهدها البلاد منذ تحوّلها إلى جمهورية. بحسب وكالة أسوشييتد برس، لم يكن الحظر سوى الشرارة في سياق أوسع من الغضب على الفساد والمحسوبية وغياب فرص العمل، خصوصاً بين الشباب الذين تصل بطالتهم إلى نحو 20%، فيما تتباهى عائلات كبار المسؤولين بثرواتها على المنصات نفسها التي حُجبت عن الفقراء. في الخلفية، كما يشرح تحليل لـ"المجلس الأطلسي"، يختبئ اقتصاد هش يعتمد بشكل مفرط على تحويلات العمال في الخارج والسياحة، ويواجه خسائر قُدرت بنحو 22.5 مليار دولار نتيجة الاضطرابات، أي ما يقارب نصف الناتج المحلي للبلاد.

بنغلادش 2024: من إصلاح الحصص إلى ثورة المونسون

في صيف 2024، بدأت القصة بمطلب يبدو فنياً: تعديل نظام الحصص في الوظائف الحكومية، الذي يمنح نسباً واسعة لأقارب قدامى المحاربين على حساب الخريجين الجدد. لكن سرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى انتفاضة وطنية ضد الفقر والبطالة والاستبداد. وتعتبر هذه الحركة أنها انتفاضة جيل زد في بنغلادش؛ إذ قادها طلاب الجامعات بتنظيم مكثّف عبر وسائل التواصل، قبل أن تنضم إليهم فئات أخرى من العمال والنساء وسكان الأحياء الفقيرة. في العمق، كما يلفت كتّاب محليون، كانت الأزمة الاقتصادية تتفاقم منذ جائحة كورونا: تباطؤ في النمو، أزمة عملة أجنبية، تضخم في أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 24%. في هذه الأرضية، تحوّل تعديل الحصص الوظيفية إلى فتيل أشعل مخزوناً هائلاً من السخط الاجتماعي.

كينيا: ضرائب فاتورة التمويل تشعل الشارع

في شرق أفريقيا، شهدت كينيا منذ منتصف 2024 واحدة من أشرس موجات الاحتجاج ضد سياسات ضريبية في القارة. مشروع قانون المالية 2024 الذي رفع الضرائب على السلع والدخل، قُدّم كوسيلة لخفض عجز الموازنة والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي. وخرج آلاف الشباب، فيما وصفته وسائل الإعلام الكينية بثورة جيل زد ضد حكومة الرئيس ويليام روتو. وبحسب تحقيقات وكالة رويترز، قُتل في يونيو/حزيران 2025 ما لا يقل عن 8 إلى 16 متظاهراً برصاص قوات الأمن خلال موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الضرائب وغلاء المعيشة، في ذكرى اقتحام البرلمان قبل عام. تحت ضغط الشارع، اضطر الرئيس روتو إلى رفض توقيع القانون وإسقاطه، لكن جذور الأزمة لم تُحلّ: ديون خارجية كبيرة، تآكل الثقة بالمؤسسات، وشعور واسع بأن كلفة الإصلاحات تقع على كاهل الفقراء.

العالم العربي... اقتصاد هش وغضب اجتماعي

النص المطوّل عن أزمات الشرق الأوسط يرسم صورة أكثر تعقيداً، هنا لا نواجه فقط هشاشة اقتصادية، بل أيضاً أنظمة تسلطية، وبُنى اجتماعية–طائفية متشظية، وتدخلات خارجية كثيفة. ومنذ الثمانينيات، تبنّت دول عربية كثيرة برامج التثبيت والتكيّف الهيكلي التي صاغها صندوق النقد والبنك الدوليين، خصخصة واسعة، فتح الأسواق، تعويم العملات، تقليص دور الدولة في الإنتاج والتوزيع، وخفض الدعم للسلع والخدمات الأساسية، مع رفع سعر رغيف الخبز في بعض البلدان.

لكن كما يلاحظ، أن ذلك جرى في ظل أنظمة لم تفسح المجال لرقابة شعبية أو شفافية ومحاسبة، بل دمجت بين الانفتاح الاقتصادي والانسداد السياسي. والنتيجة، تركيز الثروة في أيدي شرائح بيروقراطية–مالية–تجارية مرتبطة بالسلطة، اتساع الفجوة بين أقلية ثرية وأغلبية فقيرة، تفشّي الفساد والمحسوبية والثراء السريع غير المشروع في هذه البيئة، يصبح أي قرار اقتصادي، كرفع أسعار الوقود أو تعويم العملة، شرارة محتملة لانفجار الشارع، كما رأينا في موجات احتجاج متعددة في المنطقة خلال العقدين الأخيرين

فالاحتجاجات الاقتصادية تتكرر بوتيرة متصاعدة من مصر وتونس والجزائر واليمن إلى لبنان والسودان والعراق. في لبنان، شهدت البلاد بين 2019 و2024 موجات احتجاج ضد انهيار العملة وارتفاع الأسعار والفساد المالي. ووفقاً لتقارير البنك الدولي، خسر الاقتصاد اللبناني أكثر من 40% من ناتجه المحلي خلال الأزمة، فيما تجاوزت نسبة الفقر 55%. في هذا السياق، لم تعد المطالب محصورة بالمعيشة، بل تحولت إلى صرخة ضد نظام مالي وسياسي مترهل.

في تونس، وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، خرج الآلاف في 2024 احتجاجاً على غلاء الأسعار وتدهور الدينار التونسي بعد خفض الدعم عن المواد الأساسية ضمن شروط صندوق النقد الدولي. المشهد نفسه في مصر، حيث أثار ارتفاع أسعار الوقود والخبز موجات غضب متكررة، خصوصاً في الأحياء الفقيرة. أما في الأردن والسودان والعراق، فقد امتزجت الأزمة الاقتصادية بمطالب سياسية تتعلق بالفساد والتمثيل، لتتحول إلى حركات احتجاجية مستمرة تطالب بإصلاحات دستورية ومحاسبة الفاسدين.

لماذا تنفجر اقتصادات الدول النامية بهذه السهولة؟

أسواق صغيرة وموارد محدودة، حيث إن صِغر عدد السكان وضيق السوق الداخلية يعنيان قاعدة ضريبية محدودة، وعدداً قليلاً من الشركات، وضعف المنافسة، وصعوبة تحقيق وفورات الحجم في الإنتاج. وفي كثير من الدول الصغيرة، لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي مئات الملايين من الدولارات، وتبقى الزراعة – بما فيها مصايد الأسماك – العمود الفقري للاقتصاد وللتشغيل وللصادرات. هذا يجعل أي صدمة خارجية – كارتفاع أسعار الفائدة العالمية أو تراجع أسعار السلع – تتحول بسرعة إلى أزمة بطالة وفقر في الداخل.

بالإضافة إلى اعتماد مفرط على سلعة أو اثنتين وعلى التجارة العالمية، فالعديد من الاقتصادات النامية الصغيرة يعتمد على تصدير عدد محدود من المنتجات الأولية (سكر، موز، قهوة، كاكاو…) للحصول على العملات الأجنبية، فيما تستورد جزءاً كبيراً من غذائها واحتياجاتها الرأسمالية. هذا النمط يعني أن انخفاض الطلب العالمي على سلعة واحدة يمكن أن يطيح الميزان التجاري، وأن ارتفاع أسعار الغذاء أو الطاقة عالمياً ينعكس فوراً على الأسعار في الداخل، في ظل غياب شبكات حماية اجتماعية قوية.

ثلاثية الدين والتقشف والاحتجاج

في السياق البنيوي الهش، تتحول الديون الخارجية إلى عامل ضغط دائم. صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في إبريل/نيسان 2025، حذّر من أن تراجع المساعدات الدولية وارتفاع كلفة خدمة الدين يمكن أن يدفع الدول منخفضة الدخل إلى مزيد من الاستدانة، ويهدد مستويات المعيشة ويعيد إشعال أزمات كلفة المعيشة واحتجاجات اجتماعية جديدة إذا لم تُعالَج الاختلالات مبكراً. وتجارب كينيا وسريلانكا وبنغلادش تُظهر أن برامج الإصلاح المملاة من الخارج، حين تُنفّذ من فوق، وبشكل سريع، ومن دون حماية اجتماعية، تتحول بسهولة إلى وقود للاحتجاجات، لأن الشرائح الأضعف هي التي تدفع ثمن رفع الدعم وزيادة الضرائب وانكماش الإنفاق العام.

من الشارع إلى السياسة… ماذا تغيّر فعلياً؟

على الورق، تبدو حصيلة موجة الاحتجاجات الاقتصادية في العالم النامي لافتة، لكنّ السؤال الأعمق يبقى: هل انتقلت هذه الانفجارات من الشارع إلى تغيير حقيقي في قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية، أم أننا أمام تبديل لوجوه الحاكمين فقط؟ وما تغيّر فعلياً حتى الآن هو إثبات الشارع قدرته على فرض أثمان سياسية واقتصادية حقيقية، من إسقاط حكومات ونقض قوانين إلى فتح نقاشات كانت محرّمة حول الدين والفساد والعدالة. لكن ما لم يُترجَم هذا الزخم إلى مؤسسات تمثيلية قوية، وقوانين انتخاب عادلة، واقتصاد يُدار بشفافية لمصالح الأغلبية لا الأقليات النافذة، سيظل الخطر قائماً بأن تتحوّل هذه الانتصارات إلى دورات متكررة من الغضب والانفراج المؤقت… من دون إصلاح عميق يغيّر فعلاً قواعد اللعبة بين الشارع والسلطة.

ما الذي تقوله هذه الموجة عن مستقبل العالم النامي؟

الاحتجاج الاقتصادي لم يعد استثناءً، تقارير صندوق النقد الدولي عن مؤشر الاضطراب الاجتماعي تشير إلى تزايد ملحوظ في أحداث الاحتجاج المرتبطة بكلفة المعيشة والضرائب خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في أفريقيا وآسيا. فيما هناك جيل متعلم ومتصِل بالعالم لكنه بلا أفق، شباب بنغلادش ونيبال وكينيا وسريلانكا، تماماً كما في الشرق الأوسط، هو جيل جامعي، متصل بالإنترنت، يرى أنماط الرفاه في الشمال، لكنه محاصر في أسواق عمل متقلصة واقتصادات ريعية أو زبائنية. حين تُغلق أمامه المنصات (كما في قرار حظر وسائل التواصل في نيبال)، يشعر بأن آخر مساحات الصوت تُسحب منه.

والمشكلة ليست في الاحتجاج بل في غياب قنوات التفاوض، بل في الدول التي تملك مؤسسات ديمقراطية راسخة ونقابات قوية وأحزاباً فاعلة، تتحول أزمات الغلاء إلى مفاوضات قاسية، لكنها مؤسسية. أما في الدول ذات الأنظمة التسلطية والاقتصادات الهشة، فغالباً ما يكون الشارع هو القناة الوحيدة، ما يجعل الثمن أعلى: دماء، انهيار مؤسسات، وتفكك اجتماعي. أما استدامة الاستقرار فإنها تتطلب أكثر من إدارة أزمة، ما لم تُعالَج جذور الفقر والبطالة والفساد، وتُعاد صياغة العقد الاجتماعي على أساس توزيع عادل للثروة والفرص، فإن موجات الاحتجاج ستتكرر، وربما تتصاعد. هذا ما يحذّر منه كثير من الاقتصاديين والسياسيين اليوم: أن العالم يدخل حقبة سياسة الشارع في الجنوب العالمي، حيث تصبح الموازنة بين متطلبات الأسواق المالية وحقوق الناس في العيش الكريم مهمة شبه مستحيلة من دون تغيير عميق في النموذج نفسه.

من الاقتصاد إلى السياسة… ومن الشارع إلى دولة جديدة؟

القصص التي رأيناها تختلف في التفاصيل، لكنها تتشابه في الخطوط الكبرى، اقتصادات ضعيفة، أنظمة غير شفافة، شباب يشعر بأن المستقبل مسروق، وبرامج إصلاح تحمل عنوان الاستقرار المالي لكنها تفشل في تقديم حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية. ما تكشفه هذه الموجة من الاحتجاجات الاقتصادية هو أن الاستقرار السياسي في الدول النامية لن يكون ممكناً من دون مشروع تنموي مختلف، مشروع يدمج بين العدالة والتنافسية، بين الانفتاح على العالم والاستقلالية في القرار، وبين الديمقراطية كآلية حكم والتنمية كحق يومي للمواطن. وإلى أن يحدث ذلك، ستبقى صور الشباب وهم يقتحمون البرلمانات، يحرقون رموز السلطة، أو يهتفون لا للضرائب ونريد عملاً لا وعوداً، جزءاً ثابتاً من المشهد السياسي في العالم النامي… وربما مؤشره الأصدق.