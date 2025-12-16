الأزمات الاقتصادية تطيح ستة رؤساء حكومات في 2025... ما القصة؟

- شهد عام 2025 استقالات عديدة لرؤساء حكومات بسبب احتجاجات شعبية وضغوط اقتصادية، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا، وارتفاع التضخم، وزيادة الإنفاق العسكري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والسياسات الجمركية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. - في بلغاريا وفرنسا واليابان، استقال رؤساء الحكومات بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، مثل الفساد، ورفض البرلمان للموازنة، وفقدان الأغلبية البرلمانية. - في منغوليا وكندا، استقال رؤساء الحكومات بسبب فقدان الثقة البرلمانية والاحتجاجات على السياسات الاقتصادية، مما يعكس التحديات الكبيرة في تحقيق التوازن بين السياسات الاقتصادية والضغوط الشعبية.

شهد عام 2025 استقالة رؤساء حكومات أو حكومات كاملة نتيجة احتجاجات شعبية وضغوط اقتصادية مرتبطة بمشاكل في الموازنة، بسبب التضخم وضيق سوق العمل، وارتفاع الضرائب، أو الفساد الاقتصادي. وتواجه الاقتصادات تحديات واسعة النطاق، خاصة بعد الخلل الذي أصابها بعد أزمة كورونا، وما صاحبها من تراجع كبير في الإيرادات وارتفاع في الإنفاق، خاصة الصحي، وارتفاع التضخم، وتأثير ذلك على السياسات النقدية والاقتصادات الكلية.

وأضيف إلى ذلك الأزمات السياسية وارتفاع الإنفاق العسكري، خاصة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وما تبع ذلك من أزمات في الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وجاءت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية لتزيد الطين بلة.

وفي مواجهة هذه العوائق، تسعى الحكومات إلى خفض مستويات التضخم، والتحكم بالسياسات النقدية لإحداث التوازنات المالية، وما يندرج تحت ذلك من تغييرات في آليات الإنفاق وتكثيف التقشف وحصر التقديمات الاجتماعية، في مقابل التوسّع في الضرائب والرسوم، إلّا أن الحكومات تصطدم بالغضب الشعبي، وبالحسابات الانتخابية، وكذا بضعفها في السير بسياسات تقوم على العدالة الاجتماعية في عالم يزيد جنوحاً نحو مصالح الأثرياء، ما يؤثر مباشرة على استمرارية الحكومات.

رؤساء حكومات أمام تحديات الاقتصاد

آخر رؤوساء الحكومات المستقيلين هو رئيس بلغاريا، روسين جيليازكوف، الذي أعلن الخميس الماضي استقالة حكومته بعد أقل من عام على تولّيها السلطة، في أعقاب تظاهرة جديدة حاشدة في صوفيا ضد الفساد في الإدارة العامة، تُوّجت بها موجة احتجاجات متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة. وجاء القرار قبل ثلاثة أسابيع فقط من الموعد المقرّر لانضمام بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو.

بدأت شرارة الاحتجاجات أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و"التغطية على الفساد المستشري" عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة. وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول إلى سحب مشروع الموازنة.

قبله، استقال رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو في 6 أكتوبر 2025 بعد رفض البرلمان مشروع الموازنة العامة، ما أضعف شرعية الحكومة وتسبب في اضطراب سياسي واقتصادي. وجاءت الاستقالة بعد خلافات حول السياسات المالية والموازنة، ما أثار صدمة في الأسواق الفرنسية. وجاء ذلك بعد استقالة رئيس وزراء فرنسا فرانسوا بايرو في 9 سبتمبر 2025 بعد احتجاجات واسعة بسبب خطط التقشف وارتفاع العجز في الميزانية وتصاعد الديون.

وفي 7 سبتمبر 2025 استقال رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا، بعد استياء شعبي ملموس. كانت البلاد تعاني من ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القوة الشرائية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية (مثل الأرز). وقد الحكومة فقدت أغلبيتها في البرلمان في انتخابات 2024، ثم مرة أخرى في 2025، ما أثر على قدرتها على الإيفاء بوعود إصلاحية أو إدارة الجوانب الاقتصادية. فضلاً عن ذلك، تعرض إلى ضغوط داخل حزبه بسبب عجزه عن معالجة قضايا أساسية مثل التضخم.

وفي 3 يونيو 2025 استقال رئيس وزراء منغوليا لوفسان نامسراي أويون-إردين بعد فقدانه التصويت على الثقة في البرلمان، في ظل احتجاجات شعبية ناتجة عن استياء اقتصادي واجتماعي بسبب أزمة العجز في الميزانية والانتقادات المتعلقة بنفقات حكومية فاخرة، بما في ذلك ضجة حول حياة أفراد أسرته. كانت هناك مطالب شعبية بإصلاحات اقتصادية واسعة وتحسين الشفافية، وقد أدى ذلك إلى تراجع شعبيته وانتهاء حكومته.

وقد افتتح رئيس وزراء كندا جاستن ترودو باب الاستقالات في مطلع العام 2025، وتحديداً في 6 يناير حين استقال بعد احتجاجات على السياسات الاقتصادية. أعلن ترودو استقالته بعد ضغط داخلي متزايد داخل حزبه، رغم أن الاستقالة رُبطت أساساً بخلافات سياسية وحزبية.

وكانت الخلافات الاقتصادية والسياسية جزءاً من سياق تراجع دعمه، خصوصاً مع احتجاجات على السياسات الاقتصادية، وشؤون مالية متشابكة في البلاد. وكان ترودو قد أجرى تعديلاً وزارياً كبيراً قبل الاستقالة وسط خلافات مع وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، التي استقالت أيضاً في ديسمبر 2024 على خلفية الاختلافات حول السياسات الاقتصادية.