الأردن: ارتفاع حوالات المغتربين 4.5% في 2025 لتصل إلى 4.47 مليارات دولار

اقتصاد عربي
عمّان

أنور الزيادات

أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
مباشر
15 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 16:06 (توقيت القدس)
مكتب صرافة وويسترن يونيون في عمّان. الأردن 26 مايو 2023 (Getty)
مكتب صرافة وويسترن يونيون في عمّان، الأردن، 26 مايو 2023 (Getty)
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.5% خلال عام 2025، ليبلغ 4.473 مليارات دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة، فارتفعت بنسبة 14.2% لتبلغ 1.768 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فإن الحوالات الواردة من الإمارات العربية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.8%، تلتها الولايات المتحدة الأميركية (18.9%)، ثم السعودية (18.6%)، تتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى، فقد شكلت (31.1%) من إجمالي الحوالات الواردة.

أما الحوالات الصادرة، فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 40.6%، تليها بنغلادش (10.7%)، ثم الإمارات (5.7%)، تتبعها الفيليبين (5.3%)، أما الدول الأخرى، فقد شكلت (37.7%) من إجمالي الحوالات الصادرة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

الأردن: نمو تحويلات المغتربين إلى 2.2 مليار دولار في 8 أشهر

وعلى صعيد آخر، ارتفع الدخل السياحي خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام 2026 بنسبة 4.1% ليبلغ 708.5 ملايين دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 22.8% ليبلغ 680.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 3.2%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام 2026 من الجنسيات الأوروبية (56.9%)، والآسيوية (11.6%)، والأميركية (16.0%)، والعرب (3%)، في حين تظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الجنسيات الأخرى (2%)، والأردنيين المغتربين (3%).

وأظهرت البيانات ارتفاعاً في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر يناير/كانون الثاني عام 2026 بنسبة 6.2%، ليصل إلى 196.3 مليون دولار.

