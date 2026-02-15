- ارتفعت حوالات العاملين إلى الأردن بنسبة 4.5% في عام 2025 لتصل إلى 4.473 مليارات دولار، حيث جاءت الإمارات في الصدارة بنسبة 21.8%، تليها الولايات المتحدة والسعودية. - شكلت مصر الوجهة الرئيسية للحوالات الصادرة من الأردن بنسبة 40.6%، بينما ارتفع الدخل السياحي في يناير 2026 بنسبة 4.1% ليصل إلى 708.5 ملايين دولار، مدفوعًا بزيادة عدد السياح بنسبة 3.2%. - شهد الإنفاق على السياحة الخارجية ارتفاعًا بنسبة 6.2% في يناير 2026، ليبلغ 196.3 مليون دولار.

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.5% خلال عام 2025، ليبلغ 4.473 مليارات دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة، فارتفعت بنسبة 14.2% لتبلغ 1.768 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فإن الحوالات الواردة من الإمارات العربية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.8%، تلتها الولايات المتحدة الأميركية (18.9%)، ثم السعودية (18.6%)، تتبعها قطر (9.6%)، أما الدول الأخرى، فقد شكلت (31.1%) من إجمالي الحوالات الواردة.

أما الحوالات الصادرة، فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 40.6%، تليها بنغلادش (10.7%)، ثم الإمارات (5.7%)، تتبعها الفيليبين (5.3%)، أما الدول الأخرى، فقد شكلت (37.7%) من إجمالي الحوالات الصادرة.

وعلى صعيد آخر، ارتفع الدخل السياحي خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام 2026 بنسبة 4.1% ليبلغ 708.5 ملايين دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 22.8% ليبلغ 680.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 3.2%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام 2026 من الجنسيات الأوروبية (56.9%)، والآسيوية (11.6%)، والأميركية (16.0%)، والعرب (3%)، في حين تظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الجنسيات الأخرى (2%)، والأردنيين المغتربين (3%).

وأظهرت البيانات ارتفاعاً في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر يناير/كانون الثاني عام 2026 بنسبة 6.2%، ليصل إلى 196.3 مليون دولار.