يتابع الأردن باهتمام كبير تطورات الحرب في المنطقة والانعكاسات المحتملة على اقتصاده ومختلف القطاعات واتخاذ ما يمكن من إجراءات للحدّ من آثارها والعمل قدر الممكن لإدامة عمل سلاسل التوريد سيّما أنه يستورد ما لا يقل عن 80% من احتياجاته الغذائية من الخارج. وأعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات، أمس الاثنين، عن اتخاذ قرار بإغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتقييماً للمخاطر وفقاً للمعايير الدولية.

وقال الفرجات إنّ هذا الإجراء سيُطبق يومياً، إذ يبدأ الإغلاق من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحاً من اليوم التالي، وسيبقى العمل بهذا القرار سارياً اعتباراً من مساء أمس وحتى إشعارٍ آخر، وذلك ضماناً لسلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية. ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى ضرورة القيام بالتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية للتأكد من مواعيد رحلاتهم ومتابعة أي تعديلات قد تطرأ عليها.

من جانبه، قال رئيس غرفتَي تجارة عمان والأردن ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن مخزون الأردن من المواد الغذائية الأساسية والتموينية والمواد الأولية تكفي المملكة لأشهر عديدة. وأضاف في بيان أمس، أن القطاع التجاري والخدمي جاهز للتعامل مع أي تطورات إقليمية قد تنعكس على حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتزويد، موضحاً أن المستوردين والتجار يملكون بدائل عديدة للاستيراد.

وأكد أنّ الغرف التجارية تعمل مع نقابات وجمعيات أصحاب العمل كفريق واحد لمتابعة الأحداث الجارية في الإقليم والتعامل معها بما يكلف القطاع الخاص من خبرات وبالتنسيق والشراكة مع الوزارات والدوائر والجهات المعنية. وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجانٍ متخصّصة في عدة قطاعات حيوية مثل الشحن والملاحة والتخليص والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي وغيرها للوقوف على آخر المستجدات وتشخيص الواقع واتخاذ الحلول المناسبة، ولا سيّما في ظل عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بمدة النزاع في المنطقة.

وشدد الحاج توفيق على أنّ القطاع الخاص بمختلف مكوناته لن يتوانى عن القيام بواجباته لخدمة الوطن والمواطن في كل الظروف بالتشارك مع الجهات الرسمية. وكانت وزارة الصناعة التجارة والتموين قد أعلنت أول من أمس الأحد، عن خطط لضمان استيراد السلع للسوق المحلية والاستعداد للتعامل مع أي تداعيات وتطورات للحرب. من جانبه، قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين، إن وزارته شكلت غرفة طوارئ للقطاع السياحي تضمّ الجهات المعنية كافة، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وبهدف متابعة المستجدات أولاً بأول وتقييم الأثر المباشر وغير المباشر على الحركة الجوية والنشاط السياحي.

وأشار، في تصريحات صحافية، إلى أن مجموعات سياحية ما تزال موجودة في المملكة، وتستمر ببرامجها السياحية كالمعتاد. وأكد تجاوز عدد زوار مدينة البترا الأثرية الـ 2000 سائح أجنبي، خلال الأيام القليلة الماضية، مبيناً أن هذه المجموعات كانت موجودة قبل بدء الحرب. وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة إنّ الحجوزات السياحية تأثرت بنسبة 100% لشهر مارس/ آذار وربما يطاول الأثر الموسم السياحي في الشهرَين المقبلين.

من جهته، قال الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إنّ "الأردن يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة، ما يجعله حساساً جداً لأي اضطراب، ومن المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات محلياً ارتفاعاً في المراجعات القادمة نتيجة قفزة أسعار النفط عالمياً"، وأضاف أن الأردن يعتمد على نحوٍ رئيسي على الغاز المُسال والغاز المستورد عبر الأنابيب، وأي تهديد للممرات المائية ومنها مضيق هرمز قد يرفع تكاليف التأمين والشحن، مشيراً إلى أن المملكة عززت مؤخراً اعتمادها على حقل الريشة المحلي إضافة إلى توقيع اتفاقيات تبادل مع دول الجوار لضمان استمرارية توليد الكهرباء.

وأعلنت وزارة الطاقة الأردنية عن تفعيل "خطة استباقية" لتأمين إمدادات الغاز والوقود لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي. وأدى توقف ضخ الغاز الطبيعي من حقول البحر المتوسط للأردن إلى إنتاج الكهرباء من الوقد الثقيل ما يرتب كلفاً إضافية على الخزينة بمقدار 1.8 مليون دينار (نحو 2.5 مليون دولار) يومياً، وقال الخبير عقل إنّ الهجمات والردود المتبادلة في البحر الأحمر والخليج العربي تؤدي إلى "علاوة مخاطر" إضافية على الشحن البحري، ما قد يرفع أسعار السلع المستوردة مثل الزيوت والسكر واللحوم بنسب تتراوح بين 5-10% خلال الأسابيع المقبلة.

(الدينار الأردني= 1.41 دولار)