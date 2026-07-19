الأردن يطلق مجمعاً للفوسفات والبوتاس باستثمارات تبلغ مليار دولار

أعلنت شركتا مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي مشترك بكلفة استثمارية تقدّر بنحو مليار دولار، في مشروع يستهدف إنتاج أسمدة ومنتجات تعدينّية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية، ضمن توجه أردني لتعزيز الصناعات التحويلية في قطاع التعدين.

ويعد المشروع أول شراكة صناعية استراتيجية بهذا الحجم بين أكبر شركتين تعدينيتين في الأردن، حيث يتضمن إنشاء سلسلة مصانع متكاملة تتوزع بين منطقة الشيدية في محافظة معان ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جنوبي البلاد. وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات، خلال حفل استكمال إجراءات تأسيس المشروع، إن الشراكة بين الشركتين "تعد تحالفاً صناعياً غير مسبوق هو الأول من نوعه بين أكبر شركتين تعدينيتين في الأردن". وأضاف أن "هذه الشراكة إنتاجية حقيقية متعددة المصانع والأصناف وليست مجرد شراكة مالية لمنتج واحد"، موضحاً أن الوصول إلى الاتفاق جاء بعد أكثر من عامين من الدراسات والمراجعات الفنية والاقتصادية التي أجرتها فرق متخصصة من الجانبين. وأشار إلى أن الدراسات ركزت على تحديد أصناف الأسمدة الزراعية المتخصصة التي ستُنتَج، لافتاً إلى أن هذه المنتجات "تشهد طلباً هائلاً محلياً وإقليمياً وعالمياً".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع الأسمدة المتخصصة التي سيتم إنتاجها في المجمع الصناعي الجديد؟ ما هي الاعتبارات البيئية التي أدت إلى حسم إنتاج حامض الفوسفوريك في منطقة الشيدية بدلاً من العقبة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح الذنيبات أن الكلفة الاستثمارية الأولية للمشروع تتراوح بين 600 مليون دينار أردني و800 مليوناً، أي ما يقارب مليار دولار، مبيناً أن التنفيذ والتمويل سيجريان وفق مراحل زمنية مدروسة، مع اعتماد التمويل الذاتي بصورة أساسية، وإمكانية اللجوء إلى مؤسسات تمويل محلية أو دولية عند الحاجة. وبيّن أن المجمع الصناعي سيقام بشكل رئيسي في منطقة الشيدية في معان، بعد حسم إنتاج حامض الفوسفوريك بالكامل هناك، مراعاة للاعتبارات والعوامل البيئية في مدينة العقبة، مع إمكانية إنشاء بعض المصانع التي لا تنتج الحامض في العقبة للاستفادة من الموقع اللوجستي والتصديري للمدينة.

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وفي ما يتعلق بفرص العمل، أكد الذنيبات أن المشروع "سيحتاج إلى ما لا يقل عن 600 عامل بين عمالة ماهرة وعادية"، متوقعاً أن تصل فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والخدمات المساندة إلى ما بين 1800 و3000 فرصة عمل. وشدد على أن العمالة في المشروع ستكون محلية بنسبة 100%، موضحاً أنه "لن يُستعان بأي عمالة أجنبية إلا في الحالات النادرة المتعلقة بالتصاميم الهندسية الدقيقة أو التقنيات التحويلية التي تفتقر السوق المحلية إلى خبراء فيها". وأوضح أن المشروع سينتج لأول مرة في الأردن حامض الفوسفوريك النقي المستخدم في قطاعات مثل المضافات الغذائية والصناعات الدوائية، معرباً عن أمله في أن يمهد مستقبلاً للدخول في صناعات جديدة، بينها صناعة بطاريات الليثيوم.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب إن المشروع "يعد أضخم مشروع استراتيجي تكاملي في تاريخ قطاع التعدين الأردني"، مؤكداً أنه يمثل "أول شراكة حقيقية واستراتيجية تجمع بين عملاقي التعدين في المملكة". وأضاف أن المشروع يهدف إلى "إنتاج صناعات تعدينّية متطورة ذات قيمة مضافة عالية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي"، وأن المشروع سيضم مجموعة مصانع كبرى، مشيراً إلى أن فرقاً فنية مشتركة من الشركتين استعانت بخبرات استشارية عالمية لتحديد المنتجات ذات الجدوى الاقتصادية والطلب العالمي. ولفت إلى أن الشركتين تمتلكان خبرة تسويقية واسعة تمكنهما من إيصال المنتجات الجديدة إلى الأسواق الخارجية، إذ توجد منتجات "البوتاس" و"الفوسفات" حالياً في أكثر من 37 سوقاً عالمياً.

وأشار أبو هديب إلى أهمية المشروع بالنسبة للقطاع الزراعي الأردني، لافتاً إلى أن "المزارعين الأردنيين، وبخاصة صغار المزارعين، بحاجة ماسة لمثل هذه الصناعات التي تُستورد حالياً بكميات كبيرة من الخارج"، حيث سيسهم المشروع في توفير هذه المنتجات محلياً بأسعار منطقية ومعقولة لتعزيز قدرتهم التنافسية. كما أعلن الجانبان التوجه لإشراك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي شريكاً استراتيجيّاً في الكيان القانوني الجديد، باعتباره مؤسسة وطنية تدير مدخرات الأردنيين.