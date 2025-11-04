الأردن يصدر سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار

- نجاح إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بفائدة 5.75% حتى 2032، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي الأردني، حيث انخفضت الفائدة مقارنة بإصدار 2023. - الإقبال الكبير من المستثمرين، الذي تجاوز ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، يعكس الثقة في الاقتصاد الأردني الذي نما بنسبة 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني من 2025. - يهدف الإصدار إلى تسديد سندات سابقة مستحقة في 2026، ويعزز استقرار المالية العامة، بفضل العلاقات الدولية القوية ورؤية الإصلاح الاقتصادي الشاملة.

أعلنت وزارتا المالية والتخطيط والتعاون الدولي الأردنيتين والبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، إتمام عملية إصدار سندات يوروبوند في الأسواق المالية العالمية بنجاح، بقيمة 700 مليون دولار، وبسعر فائدة ثابت يبلغ 5.75% لأجل سبع سنوات، أي حتى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2032.

وقال بيان حكومي مساء اليوم: "بذلك تمكنت وزارة المالية هذا العام من خفض سعر الفائدة بنحو 1.75% مقارنةً بإصدار عام 2023، الذي بلغ سعر فائدته 7.5% لأجل خمس سنوات، نتيجة تحسّن الأداء الاقتصادي والمالي، الأمر الذي أسهم في خفض سعر الفائدة".

وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إن الإصدار استهدف حجماً للاكتتاب بقيمة 700 مليون دولار، إلا أن العروض المقدّمة من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، ما يدلل على ثقة المستثمرين وتحسّن النمو الاقتصادي المتتالي، إذْ بلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني 2.7% في الربع الأوّل من عام 2025 و2.8% في الربع الثاني من عام 2025.

وأشار إلى أن حصيلة هذا الإصدار سوف تستخدم لتسديد سندات اليوروبوند التي جرى إصدارها قبل عشر سنوات، وتستحق بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2026، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية شاركت في الاكتتاب، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، بيّن محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أن الاقتصاد الأردني متين، ويرتكز على أسس اقتصادية راسخة، تساهم في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدام، واستقرار المالية العامة، واستدامة الدين العام، ضمن استراتيجية تهدف إلى استبدال الديون مرتفعة التكلفة بديون أقل كلفة، مما يخفض أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.

وأضاف شركس أن حجم الطلب المرتفع على الإصدار يعكس ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين الدوليين بالسياسة المالية والنقدية وبمتانة الاقتصاد الأردني، حيث أشاد العديد من المستثمرين بالاستقرار المالي والنقدي في المملكة بالرغم من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما ساهم في خفض معامل المخاطرة للمملكة، وبالتالي خفض فائدة السندات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إلى أن الأردن يتمتع بعلاقات دولية وثيقة بفضل الجهود الدؤوبة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، كما يمتلك الأردن رؤية إصلاحية شاملة للسنوات القادمة، لا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، مما عزز ثقة المجتمع الدولي بأداء الاقتصاد الأردني واستدامته، وانعكس على جذب المستثمرين للاكتتاب في السندات.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2025، لسداد سندات اليوروبوند التي تستحق بداية العام القادم، وبالتالي فهو يندرج ضمن الدين المتوقع لهذا العام.